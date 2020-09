Leite de amêndoas caseiro: aprenda a fazer a bebida vegetal do momento

Com a ascensão do movimento vegano e a grande procura por substitutos lácteos, o leite de amêndoas vem sendo uma ótima opção para introduzir no seu cardápio.

De acordo com uma pesquisa realizada Nielsen, o mercado de leites vegetais nos EUA teve um aumento de 20% nas vendas, em 2018.

Desse modo, o faturamento de empresas desse segmento, tiveram um aumento de 9%, atingindo um patamar de cerca de 1,6 bilhão de dólares.

Assim, o crescimento da demanda de leites vegetais no mercado é consequência das mudanças do perfil de consumidor.

Atualmente, as novas gerações estão exigem maior transparência das empresas. Nesse sentido, o consumidor está mais atento quanto ao posicionamento das empresas quanto à crueldade animal, sustentabilidade e saudabilidade dos produtos.

Dessa forma, no artigo de hoje, vamos apresentar um leite vegetal que tem conquistado o paladar de quem procura uma alternativa mais saudável e menos agressiva. A seguir, você irá conhecer o leite de amêndoas.

O que é o Leite de Amêndoas?

Em primeiro lugar, o leite de amêndoas é uma bebida vegetal, preparada a partir de dois ingredientes: amêndoas e água. Ele está entre as melhores alternativas para a saúde e também para o planeta. Além disso, o leite de amêndoas é um excelente substituto para laticínios de origem animal, especialmente por conta de sua textura rica em sabor.

Ainda, o leite vegetal é rico em ácidos graxos saudáveis, carboidratos com baixo índice glicêmico e é fonte de nutrientes como cálcio, magnésio, zinco, potássio, vitamina E e vitaminas do complexo B.

Como fazer o Leite de Amêndoas em Casa?

Para fazer seu leite de amêndoas em casa você vai precisar de dois ingredientes:

2 xícara de amêndoas cruas e sem sal

6 a 8 xícaras de água filtrada

Primeiro você deve deixar as amêndoas de molho na água por cerca de 8 horas. Em seguida, lave bem as amêndoas e depois, coloque as amêndoas no liquidificador.

Posteriormente, bata com a água. Logo após, coe o líquido com um coador com buraquinhos finos. A seguir, você já pode beber seu leite vegetal.

Uma dica: se você com colocar menor quantidade de água, o leite fica mais espesso e parecido com leite de vaca. Assim, você pode utilizá-lo em várias receitas que necessitam de um leite mais consistente.

Como Usar o Leite de Amêndoas

Muitas pessoas podem achar o leite vegetal um tanto adocicado, por isso, ele é uma excelente opção para usar em receitas de sobremesas.

Ele fica fantástico também no preparo de vitaminas de frutas e bolos. Assim, combina muito bem com cereais no café da manhã. E por falar em café, um cappuccino vegano com leite de amêndoas é tudo de bom!