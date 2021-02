3 receitas de massa de pizza caseira que são deliciosas

Em uma tigela, misture a farinha e a água e incorpore bem a massa. Mexa com as mãos.

Adicione o levain e misture bem com as mãos para incorporar.

Coloque a massa na bancada e sove com as mãos até obter uma massa lisa.

Deixe descansar por uma hora na tigela untada com azeite e coberto com pano ou plástico filme.

Estique um pouco a massa com as mãos e dobre uma ponta até a metade da massa.

Faça uma bolinha com a massa utilizando as duas mãos e deixe descansar por mais uma hora em uma tigela untada com azeite e coberto com pano ou plástico filme.