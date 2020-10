Nhoque de batata: 4 receitas deliciosas da massa italiana

Você está procurando a receita perfeita de nhoque de batata? Separamos 4 versões absolutamente deliciosas para preparar no almoço ou jantar. Com as receitas e dicas abaixo, você vai conseguir entender melhor como fazer uma boa massa e, quem sabe, adaptar e criar mais uma nova variação desse prato tão famoso.

Receita de nhoque de batata

Ingredientes

1 kg de batatas cozidas com a casca

300 g de farinha de trigo

1 ovo

Parmesão ralado a gosto

1 pitada de noz-moscada

Sal a gosto

Modo de preparo

Passe as batatas ainda quentes pelo espremedor. Não é necessário retirar a casca, pois ela ficará presa no espremedor. Coloque em uma tigela e deixe esfriar. Acrescente o ovo, metade da farinha, sal e a noz-moscada. Amasse bem e vá adicionando mais farinha até obter uma massa consistente. Pegue porções de massa e, em uma superfície enfarinhada, faça rolos da espessura de um dedo e corte-os em cubos de mais ou menos 1,5 cm. Cozinhe os nhoques, poucos por vez, em bastante água fervente com sal e um fio de óleo. Quando subirem à tona, retire-os com uma escumadeira e deposite-os em um escorredor. Em um refratário, intercale camadas de nhoque, molho e parmesão e leve ao forno quente para gratinar.

Veja uma versão prática da receita de nhoque de batata:

Aproveite que aprendeu a receita do nhoque batata e descubra como fazer 3 molhos diferentes para acompanhar!

Molho à bolonhesa para o nhoque de batata

Ingredientes

500 g carne moída

Azeite

1 cebola picada

1 dente e meio de alho

1/2 xícara chá de vinho tinto seco

Tomilho, sálvia e salsa

Sal e pimenta do reino a gosto

Molho de tomate

1 1/2 tomate sem casca

Modo de Preparo

Com o azeite de oliva bem quente doure o alho e cebola; Junte a carne moída e deixe cozinhar; Acrescente a metade do vinho e deixe evaporar; Junte o molho de tomate, o resto do vinho, os tomates sem casca – triture bem na panela; Acrescente uma pitada de açúcar, e água na mesma medida do molho; Adicione sal, pimenta moída na hora, tomilho sálvia e salsa; Espere reduzir (mais ou menos 30 min em fogo baixo). Sirva quente.

Molho branco para nhoque

Ingredientes

2 xícaras de leite frio

2 colheres (sopa) de manteiga ou margarina

2 dentes de alho picados

1/2 cebola média picada

2 colheres (sopa) de farinha de trigo (ou maisena)

1 tablete de caldo de legumes

sal a gosto

Modo de preparo

Dissolva a farinha de trigo em 1/2 xícara de leite e reserve; Em uma panela, doure o alho e a cebola na margarina; Adicione o leite com a farinha, mexa um pouco e acrescente o restante do leite; Após fervura, adicione o caldo de legumes; Mexa, constantemente, até ficar cremoso; Sirva sobre o nhoque ainda quente.

Molho quatro queijos para o nhoque de batata

Ingredientes

2 colheres de sopa de azeite extra virgem

1 colher de chá de alho picado

1 copo de leite

200 g de mussarela ralada

200 g de parmesão ralado

200 g de requeijão

200 g de gorgonzola ralado

500 ml de creme de leite fresco

Modo de Preparo