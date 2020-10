Pizza fit: mais de 10 receitas e dicas fáceis para você fazer em casa

O que fazer quando a gente decide fechar a boca para perder uns quilinhos, mas quer comer mesmo assim uma pizza bem saborosa? Nesse caso, o jeito é preparar uma pizza fit fácil e rápida.

Sem dúvida, o prato é uma paixão mundial. Isso porque vai bem em qualquer ocasião, numa comemoração, reunião ou na noite de domingo. Na sequência, você vai conferir mais de dez receitas para escolher e se deliciar sem culpa.

Pizza fit: dicas espertas para você fazer a sua

Provavelmente, você pode torcer o nariz quando ouve o termo “pizza fit”. Afinal, nós brasileiros estamos acostumados a comer uma pizza com muito queijo, recheios inusitados e bordas com catupiry, cheddar, requeijão e até chocolate.

Diante disso, a nossa primeira dica é se desapegar da ideia de comer aquela pizza bem recheada enquanto estiver de dieta. Desapegou? Se sim, então agora a segunda dica é apostar em ingredientes mais leves para fazer a sua pizza fitness. Por exemplo, substitua as carnes pesadas como pepperoni, bacon e lombinho por opções leves: frango, atum e peito de peru.

Além disso, cabe ressaltar que é bom não pesar na mão na hora de colocar o queijo. Ou seja, você não precisa evitá-lo, mas invista em queijos brancos, como o cottage, a ricota e requeijões light, que possuem menos gordura e calorias.

Ao mesmo tempo, não tenha medo de colocar muito verde na pizza. Os vegetais e legumes têm o poder de dar um sabor especial à receita. Assim sendo, capriche na rúcula, brócolis, escarola e alho-poró. Sem mais conversa, vamos às receitas.

Pizza fitness rápida e barata

Ingredientes:

400g de frango desfiado temperado

3 ovos inteiros

1 colher de sopa de fermento

3 colheres de sopa de azeite

Tomates a gosto

Queijo magro de sua preferência

Molho de tomate leve

Orégano

Modo de preparo:

Em uma tigela, adicione o frango desfiado, os ovos, o fermento, o azeite e misture bem. Em seguida, unte uma forma de pizza e espalhe a massa formando uma camada fina. Depois, adicione o molho, o queijo, os tomates cortados e o orégano, e leve ao forno até assar.

Pizza fit de frigideira

Ingredientes:

Para a massa

Um ovo

Uma colher de sopa de leite em pó

Uma colher de sopa de psillyum (garante mais fibras, mas é opcional)

1 colher de sopa de requeijão ou creme de ricota

1 colher de chá de fermento em pó

Para o recheio

2 fatias de queijo muçarela light

2 colheres de molho de tomate

1 colheres de atum ou frango desfiado temperado

Rodelas de tomate

Orégano a gosto

Modo de preparo:

Antes de tudo, misture os ingredientes da massa, depois unte a frigideira e despeje a mistura. Depois de assar de um lado, vire do outro e coloque o recheio: molho de tomate, queijo, atum ou frango, tomate e, por fim, o orégano. Tampe a frigideira por alguns minutos e desligue. Bom apetite!

Pizza fitness de batata-doce

Ingredientes:

Ovo (um)

Três rodelas grossas de batata-doce cozida

Pitada de sal

Pitada de fermento em pó

Modo de preparo:

Primeiro cozinhe a batata-doce até ela ficar macia. Depois, amasse ela até formar uma massa homogênea. Logo após, adicione o ovo, misture e coloque em seguida o fermento e o sal formando uma massa homogênea. Coloque a massa em um prato e leve ao micro-ondas por 2 minutos.

Quando terminar o tempo, coloque ela na frigideira para grelhar e ficar mais crocante. Em seguida, adicione o molho de tomate de sua preferência, queijo light, tomate-cereja cortado e orégano. Deixe na frigideira até o queijo derreter, retire e faça bom proveito.

Pizza fit de abobrinha sem segredo

Ingredientes:

2 abobrinhas

5 colheres de molho de tomate caseiro

Fatias de queijo muçarela light

Rodelas finas de cebola roxa

2 colheres de milho verde

5 tomates-cereja cortados

2 ovos cozidos

Orégano

Modo de preparo:

Em primeiro lugar, fatie as abobrinhas com um fatiador (é o ideal deixa as rodelas bem fininhas). Coloque depois tudo em uma forma de pizza. Em seguida, acrescente o molho de tomate, o queijo, o recheio com milho, cebola e tomates cortados e o orégano. Por último, leve ao forno pré-aquecido a 200 graus por 20 minutos, retire e adicione o ovo cozido cortado.

Pizza light de brócolis saudável

Ingredientes:

1 brócolis pequeno cozido na água ou a vapor

3 ovos

Frango desfiado temperado

3 colheres de molho de tomate caseiro

Queijo minas ralado a gosto

Sal e orégano a gosto

Modo de preparo:

Em uma tigela, adicione o brócolis cozido e picadinho, os ovos e o sal. Misture bem e espalhe a massa em uma forma de pizza untada com óleo de coco ou azeite. Em seguida, leve ao forno pré-aquecido a 200 graus por 30 minutos (ou até assar). Retire e acrescente o molho, o queijo, o frango e o orégano. Por fim, leve novamente ao forno até gratinar.

Pizza fitness de farinha de aveia

Ingredientes:

Para a massa

Dois ovos

1 colher de sopa de azeita

1 colher de sopa de leite

3 colheres de sopa de farinha de aveia (ou arroz)

1 colher de fermento em pó

Para o recheio

Molho de tomate caseiro a gosto

Fatias de muçarela light (ou de búfula)

Frango desfiado temperado

Azeitonas pretas

Folhas de rúcula

Orégano

Modo de preparo:

Antes de mais nada, misture em uma tigela os ovos e os ingredientes líquidos da massa. Depois, acrescente a farinha e o fermento e mexa até ela ficar uniforme. Aliás, você tem a opção de assar a massa no forno pré-aquecido a 200 graus até ela dourar, ou pode fazê-la na frigideira com um pouco de óleo de coco ou azeite.

Depois que a massa ficou dourada, acrescente o recheio e volte ao forno ou frigideira para gratiná-la.

Pizza fit vegana

Ingredientes:

Para a pré-massa

200 ml (xícara grande) de água morna

1 colher de sopa de fermento biológico

Uma colher de sopa de açúcar (substitua pelo xilitol)

Para a massa

3 xícaras de farinha de trigo integral

2 colheres de sopa de óleo vegetal de sua preferência

1 pitada de sal

Modo de preparo:

Primeiro, você vai misturar todos os ingredientes da pré-massa e deixar descansar por 15 minutos. Logo depois, em outra tigela, misture todos os ingredientes da massa e adicione a mistura da pré-massa. A nossa dica é sovar bem a massa e estica-la com um rolo até ela ter o formato da sua forma.

Leve a massa ao forno pré-aquecido a 220 graus por 15 minutos para assá-la. Passado esse tempo, cubra com o molho e cobertura de sua preferência. Por fim, coloque tudo no forno novamente e deixe gratinar por 15 minutos. Sirva e se delicie!

Pizza leve e simples

Ingredientes:

20g de polvilho azedo

1 pitada de sal

Um ovo

Molho de tomate a gosto

Queijo muçarela light (ou outro de sua preferência)

Azeitonas

Folhas de manjericão

Tomate-cereja cortado a gosto

Palmito a gosto

Modo de preparo:

Misture o polvilho, o ovo e o sal em uma tigela. Em seguida, coloque a massa em uma frigideira quente e deixe assar. Vire e adicione o molho de tomate, queijo, azeitonas, tomate-cereja cortado e palmito. Assim que derreter tudo, finalize com o manjericão.

Pizza fitness saudável

Ingredientes:

1 ovo

150g de iogurte natural consistente

Uma pitada de sal

2 colheres de sopa de farinha de aveia

2 colheres de sopa de farinha de arroz

Uma colher de chá de fermento em pó

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture o ovo, o iogurte e o sal. Logo depois, acrescente as farinhas e misture bem. Atenção: observe a consistência da massa. Se ela ficar muito mole, coloque um pouco mais de farinha de arroz ou aveia. Por último, acrescente o fermento e misture levemente. No segundo passo, espalhe a massa em uma forma de pizza e leve ao forno de 180 a 200 graus para dourar dos dois lados. Retire e coloque o recheio desejado para finalizá-la.

Pizza leve de atum e couve-flor

Ingredientes:

½ de couve-flor crua triturada no liquidificador, mixer ou processador

4 colheres de sopa de queijo parmesão

3 colheres de sopa de farinha de amêndoas

2 ovos

1 colher de sopa de fermento em pó

2 colheres de sopa de cebolinha verde

Sal a gosto

2 latas de atum ou de 2 sardinha conservadas em azeite de oliva

2 xícaras de molho de tomate caseiro

Pedaços de queijo de sua preferência

Modo de preparo:

Comece misturando todos os ingredientes numa tigela. Em seguida, coloque a mistura em uma forma e espalhe até formar uma camada fina da massa. Aliás, unte antes a forma com óleo vegetal. Leve ao forno a 180 graus por 20 minutos. Por último, retire a massa, adicione o recheio e leve novamente ao forno até o queijo derreter.

Pizza doce fit

É claro que a pizza fitness doce não poderia ficar de fora da nossa lista. Pensando nisso, anote a receita abaixo para aquela hora que der vontade de comer um doce fit em forma de pizza.

Ingredientes:

Ovo (um)

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

2 colheres de sopa de farelo de aveia

Canela e mel à gosto

2 fatias finas de muçarela light

1 banana cortada em rodelas (ou pode substituir por abacaxi)

Modo de preparo:

Misture o ovo, o queijo parmesão e farelo de aveia em uma tigela. Em seguida, coloque a massa numa frigideira antiaderente em fogo baixo. Cubra com a muçarela e a banana e, logo depois, cubra a frigideira para deixar o queijo derreter. Por fim, finalize com canela e mel.