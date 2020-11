Quiche de alho poró é a variação mais famosa do quiche, um prato fácil de fazer e que fica delicioso, em qualquer ocasião! Trata-se de uma torta aberta, que tem recheio à base de creme de leite e ovos. A receita original é feita com bacon, mas outras versões não faltam!

Assim, é possível encontrar diversos outros sabores, como legumes, espinafre, salmão, queijo e o quiche de alho poró, que é um dos mais requisitados.

A massa do quiche, também conhecida como patê brisée, é feita com manteiga e farinha. Quando pronta, tem um aspecto quebradiço, bem característico do prato.

Mas apesar da popularidade, o quiche em uma história bem interessante, de origem europeia. Neste texto, vamos aprender mais sobre este prato e ver 5 receitas do quiche de alho poró feitos pela Rita Lobo. Confira!

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Quiche de alho poró: a história do prato original

De origem alemã, a palavra quiche vem do alemão “küchen”, que traduzida é torta. O prato teve origem na Alsácia Lorena, região que atualmente integra o nordeste da França e faz fronteira com a Alemanha.

A região da Alsácia Lorena foi comandada pelos alemães. Mas os franceses travaram diversas batalhas pelo território.

Quando ocorreu a criação da quiche, a região que hoje é a Alsácia Lorena na época era uma província alemã, que se chamava “Lothringen” que, em português, significa “Lorena” e em francês “Lorraine”.

Após diversas batalhas entre franceses e alemães, ocorridas na primeira e na segunda guerra mundial, a França retomou a Alsácia Lorena em 1945. Portanto, os franceses batizaram a quiche de “Quiche Lorraine”.

Assim, a origem do quiche é bastante conturbada, devido à disputa territorial pela Alsácia Lorena. Contudo, pode se concluir que a origem é alemã, mas faz parte da tradição da culinária francesa.

E as variações renderam em pratos igualmente deliciosos ao original, como o quiche de alho poró, que pode ser feito de várias maneiras. Veja abaixo 5 receitas incríveis desse prato, incluindo a receita de quiche de alho poró feita por Rita Lobo!

5 receitas deliciosas do quiche de alho poró

1. Quiche de alho poró com alecrim

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de trigo

150 g de manteiga gelada em cubos

5 colheres de sopa de água gelada

1 colher de chá de sal

farinha de trigo para polvilhar a bancada

Modo de preparo

Misture a farinha com o sal na tigela e junte os cubos de manteiga até formar uma farofa. Acrescente a água gelada aos poucos até formar uma bola. Achate levemente para formar um disco e embrulhe em filme plástico e leve para a geladeira por pelo menos 1 hora.

Preaqueça o forno a 200 °C e retire a massa da geladeira. Polvilhe uma bancada com farinha de trigo e abra com um rolo. Enrole a massa sobre o rolo e transfira para a fôrma. Leve a fôrma com a massa para a geladeira por 10 minutos enquanto o forno aquece.

Depois, leve ao forno por cerca de 30 minutos para pré-assar. Enquanto isso, prepare o recheio.

Para o recheio e montagem

Ingredientes

2 alhos-porós

4 ovos

400 ml de creme de leite fresco

2 colheres (sopa) de alecrim

1 colher (sopa) de azeite

sal e noz-moscada ralada na hora a gosto

Modo de preparo

Corte o talo dos alhos-porós em rodelas finas e coloque numa peneira e lave sob água corrente. Deixe escorrer bem a água. Leve uma frigideira ao fogo médio.

Quando aquecer, regue com o azeite, junte o alho-poró fatiado; Tempere com uma pitada de sal e refogue por cerca de 5 minutos até murchar. Assim, adicione as folhas de alecrim e mexa por mais 1 minuto. Reserve.

Numa tigela pequena quebre os ovos, um de cada vez, e transfira para uma tigela grande. Posteriormente, junte o creme de leite fresco, tempere com ½ colher (chá) de sal e noz-moscada a gosto.

Misture até ficar liso. Retire a massa pré-assada do forno e diminua a temperatura para 180 ºC (temperatura média).. Na assadeira, cubra fundo da massa com o refogado de alho-poró e regue com a mistura de creme de leite e ovos.

Volte ao forno para assar por cerca de 40 minutos, ou até inflar e dourar. Retire do forno e agora é só servir!

2 – Quiche sem massa

Ingredientes

3 Ovos

Um Iogurte grego zero

1 Alho poró cortado e refogado no azeite

Uma xicará de chá ricota amassada

Sal, Pimenta do reino e Noz moscada a gosto

Modo de preparo

Portanto, é só misturar tudo e levar ao forno 180 graus por cerca de 30 minutos e esta pronto!

Prontinho!

3 – Quiche de alho poró com espinafre

Ingredientes da massa

1 xícara de farinha de arroz integral (ou de aveia)

1/2 xícara de polvilho doce

4 colheres de sopa de farinha de linhaça

1/4 xícara de azeite de oliva virgem

5 colheres de sopa a 1/3 de xícara de água

1/2 colher de chá de sal

Ingredientes do recheio

2 maços de espinafre sem os talos

1/2 talo de alho-poró

500gr de tofu (preferencialmente orgânico)

suco de 1/2 limão

1/2 colher de chá de sal

1/2 colher de sopa de fermento

1 colher de sopa de azeite

Modo de preparo

Misture os ingredientes e forme uma bola. Depois amasse em formato de disco. Leve a forma com a massa ao freezer por 10 minutos. Pré-aqueça o forno a 200ºC.

Retire do freezer e faça furos na base da massa para que o vapor passe. Após isso, asse por 15 minutos.

Para o recheio, refogue os 2 maços de espinafre com uma pitada de sal até que murche. Retire da panela, pique grosseiramente. Depois pique o alho poró em fatias finas. Reserve ambos.

No liquidificador, bata o tofu, o limão, o azeite, o sal e o fermento até obter um creme. Aqueça uma panela com um fio de azeite e refogue o alho-poró até que ele murche.

Adicione o espinafre picado e refogue novamente. Misture o creme de tofu com o espinafre e o alho-poró. Posteriormente faça a montagem e asse no forno.

4 – Mini Quiche de Alho Poró

Ingredientes

2 xícaras de farinha de trigo

1 pitada de sal

125g de manteiga sem sal gelada e picada

1/2 xícara de água gelada

Recheio base

4 ovos

1 xícara de chá de creme de leite

150g de queijo gruyere ralado grosso ou queijo prato

1 pitada de pimenta moída na hora

1 pitada de sal

Recheio personalizado

1 xícara de alho poró picado bem miúdo

3 colheres de sopa de cebolinha picada bem miúda

3 colheres de sopa de salsinha fresca picada

50g de queijo parmesão ralado

1 colher de sopa de requeijão cremoso

Modo de Preparo

Em uma tigela, misture a farinha, o sal e a manteiga até formar uma farofa. Posteriormente, junte a água gelada aos poucos até deixar a massa lisa. Forme uma bola com a massa, embrulhe em filme plástico e deixe na geladeira por 15 minutos.

Posteriormente, abra a massa em uma superfície enfarinhada até que fique bem fina. Ponha a massa em uma forma de aro removível e asse em forno baixo (180º) por 10 minutos.

Com a massa pré-assada, cubra com o recheio e leve ao forno novamente por mais 15 minutos em temperatura média (220º). Sirva imediatamente.

5 – Quiche de alho poró com queijo

Ingredientes da massa

100g de manteiga gelada cortada em cubos

1 e 1/4 xícaras de farinha de trigo

¼ xícara de água gelada

Pitada de sal

Ingredientes do recheio

5 ovos

3/4 xícara de leite integral

3/4 xícarade creme de leite

1 xícara de queijo parmesão ralado

2 talos de alho poró cortados em fatias finas

Raspas e suco de 1/2 limão

Sal e pimento do reino

Modo de preparo

Em tigela grande, adicione a farinha e o sal e misture. Acrescente a manteiga gelada e esfregue os pedaços de manteiga entre os dedos e vá misturando para obter uma consistência de farofa.

Junte a água gelada e misture para formar uma massa levemente úmida. Forme um disco e embrulhe a massa em plástico filme. Leve à geladeira por 30 minutos para que o glúten da massa relaxe e fique mais fácil de trabalhar com a massa depois.

Mas abra a massa entre folhas de plástico filme e transfira para assadeira. Leve para assar em forno preaquecido à 180°C por 10 minutos. Retire do forno e reserve.

Em uma frigideira aquecida com azeite, refogue o alho poró até que fique macio. Em uma tigela, adicione os ovos e misture com o leite e creme de leite. Adicione o alho poró refogado, as raspas e o suco do limão, o parmesão e tempere com sal e pimento.

Posteriormente, transfira para a forma com a massa e leve a quiche para assar em forno preaquecido à 180°C por aproximadamente 45 minutos ou até que esteja firme. Sirva morno.

Bom apetite com essas deliciosas receitas de quiche de alho poró!