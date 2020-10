Receita de panqueca: 10 opções fáceis para fazer no almoço ou jantar

Versátil e prática, a receita de panqueca pode ser feita até pelos iniciantes na cozinha. Então, se você é fã do prato, aqui você encontra o passo a passo para preparar a massa e o recheio. Aprenda 10 opções perfeitas para o almoço e jantar.

Receita de panqueca tradicional

6 ovos

1 litro de leite integral

20 ml de manteiga derretida

3 xícaras de farinha de trigo

Sal

Modo de preparo: Bata tudo no liquidificador. Aqueça bem uma frigideira larga, e espalhe um pouco de manteiga sobre ela. Coloque, então, uma concha pequena da massa, e espalhe para que a massa fique bem fininha (cuidado para não ser muito fina e rasgar quando enrolar).

Receita de Panqueca sem glúten

1 Xícara (chá) de Água

2 Colheres (sopa) de Azeite

1 Colher (sopa) de Linhaça (opcional)

1 Dente de Alho

1/2 Cebola (pequena picada)

1 xícara (chá) de Grão e Bico (cozido)

1 Colher (chá) de Sal

1 Xícara (chá) de Tapioca

Modo de preparo: Em um liquidificador coloque a água, azeite, cebola, alho, linhaça, grão de bico, sal, e tapioca! Bata até ficar um creme liso e homogêneo. Aqueça uma panela, unte com azeite e despeje uma pequena porção da massa de modo que cubra todo o fundo, deixe fritar em fogo bem baixo até que fique dourado e a massa se solte sozinha, frite do outro lado e pronto!

Receita de panqueca colorida

1 xícara (chá) de Leite

2 colheres (sopa) de

Azeite

1 Ovo

1/2 xícara (chá) de Beterraba Ralada

1/4 xícara (chá) de Aveia em Flocos Finos

1/2 xícara (chá) de Farinha de Trigo Integral

1 Dente de Alho

Sal (a gosto)

Modo de preparo: Para a massa coloque no liquidificador o leite, azeite, beterraba ralada, ovo, aveia, farinha de trigo, sal e 1 dente de alho e bata até ficar homogêneo. Aqueça uma panela, unte com azeite e despeje uma pequena porção da massa de modo que cubra todo o fundo, deixe fritar em fogo bem baixo até que fique dourado e a massa se solte sozinha e frite do outro lado.

Receita de panqueca integral

1 copinho de iogurte natural

1 copinho de água (mesma medida do iogurte)

1 ovo inteiro

1/2 xícara de farinha de trigo

1/2 xícara de farinha de trigo integral

1 colher de sopa cheia de linhaça em pó

1 colher de sopa cheia de chia

1 colher de café rasa de sal

Modo de preparo: Bata todos os ingredientes da massa, menos a chia, no liquidificador. Acrescente a chia e liquidifique rapidamente. Aqueça uma crepeira ou frigideira anti aderente e unte. Quando estiver quente, abaixe o fogo. Coloque uma concha da massa e espalhe bem sobre todo fundo da frigideira. Quando a superfície da massa estiver sequinha, vire a panqueca e deixe dourar também. Faça este processo em fogo baixo. Reserve as massas.

Receita de panqueca com sobras de arroz

1 xícara (chá) de arroz cozido (use sobras)

2 xícaras (chá) de leite

1/2 xícara (chá) de farinha de trigo

1 ovo

2 colheres (sopa) de parmesão ralado

sal a gosto

Modo de preparo: Bata todos os ingredientes no liquidificador. Unte e esquente a frigideira. Coloque uma concha cheia de massa e espalhe por toda a frigideira a fim de que se forme uma camada homogênea. Assim que dourar um lado, vire com cuidado e deixe dourar novamente. Depois de pronta, reserve.

Recheio de panqueca: espinafre e queijo branco

1 colher de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho picadinhos

1 maço de espinafre lavado (só as folhas)

250g queijo branco em cubinhos

100 g de muçarela ralada

1 colher de sopa cheia de requeijão

1/4 xícara de nozes picadinhas (opcional)

Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de preparo: refogue o alho no azeite e antes que doure acrescente o espinafre. Assim que murchar, desligue o fogo, coloque todos os outros ingredientes e misture bem.

Frango cremoso – Receita de panqueca

500g peito de frango

1 cenoura (picada)

2 dentes de alho

1 cebola

Talo do alho poró

1 litro de água

1 fio de azeite

1 tomate picado

1 cenoura ralada

Sal

Pimenta do reino

Páprica Doce

1 xícara (chá) de creme de ricota

Salsinha

Modo de preparo: coloque os filés de peito em uma panela com os ingredientes do caldo: Cenoura picada, 2 dentes de alho, 1 cebola, talo do alho poro e 1 litro de água e cozinhe em fogo baixo por cerca de 40 minutos em panela comum e por 20 minutos na panela de pressão. Processe o frango para desfiar e reserve. Em uma panela coloque um fio de azeite, alho poro, tomate picado e refogue por dois minutos ou até ficar bem murcho. Junte o frango cozido e desfiado, cenoura ralada, creme de ricota e tempere com sal, pimenta, páprica doce e misture bem. Cozinhe por mais dois minutos e finalize com salsinha.

Bacalhau e requeijão cremoso – Receita de panqueca

400g lascas de bacalhau dessalgado e desfiado

1 cebola pequena picada

2 dentes de alho picados

2 tomates picados

1 colher (sopa) de óleo

Coentro, salsinha e louro em pó a gosto

Sal a gosto

250g de requeijão cremoso

150g de queijo muçarela ralado

Molho de tomate pronto ou caseiro a gosto

Modo de preparo: Aqueça uma panela com o óleo, doure a cebola e o alho levemente; acrescente o bacalhau, os tomates e temperos a gosto. Deixe no fogo por uns 10 minutos. Coloque uma colher (sopa) de requeijão cremoso sobre as panquecas e recheie com o bacalhau e queijo muçarela. Enrole e coloque em uma travessa, leve ao forno preaquecido 200°C por 10 a 15 minutos e sirva a seguir com o molho de tomate quente. Polvilhe queijo parmesão a gosto.

Carne seca com catupiry

1 cebola roxa picada

2 colheres de sopa de manteiga

200g de tomate pelati em cubos

250g de carne seca cozida e dessalgada

200g de catupiry

2 colheres de sopa de salsa picada

Modo de preparo: Refogue a cebola na manteiga. Quando estiver transparente, adicione a carne seca, refogue e adicione o tomate em seguida. Quando o tomate secar e o molho virar um creme mais grosso, apague o fogo e adicione o catupiry e a salsa. Misture bem e recheie as massas.

Strogonoff de frango

100g de champignon (picado)

400g de frango cozido e desfiado

1/2 cebola (picada)

1 colher (sopa) de alho (picado)

1 colher (chá) de sal

1/2 colher (chá) de pimenta do reino

1/2 colher (chá) de páprica doce

3 colheres (sopa) de extrato de tomate

50ml de água

Salsinha (a gosto)

1 caixa de creme de leite

Modo de preparo: Em uma panela coloque o azeite, cebola, alho e refogue até que fique levemente transparente, junte o tomate sem sementes, uma pitada de sal e a água e deixe cozinhar em fogo baixo até que fique levemente murcho. Adicione o frango desfiado, tempere com sal, pimenta do reino, páprica doce, extrato de tomate e misture bem. Junte o creme de leite e deixe cozinhar por alguns minutos até que a água seque e fique cremoso. Finalize com salsinha e recheie as panquecas.