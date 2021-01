Receitas com espinafre: 5 opções deliciosas e fáceis de fazer

Não sabe como cozinhar o espinafre? Não se preocupe, preparamos 5 receitas com espinafre para você se deliciar com esse superalimento ou até mesmo quebrar o tabu em relação a ele.

O espinafre, verdura que se tornou muito popular com o desenho do popeye, é altamente nutritiva. Afinal, ela é rica em vitaminas A, C e K, magnésio e ferro, elementos essenciais para manter uma boa saúde.

Além disso, comer esta verdura pode beneficiar a saúde dos olhos e reduzir o estresse oxidativo. Bem como reduzir os níveis de pressão arterial e trazer diversos benefícios para a saúde.

Contudo, muitos ainda torcem o nariz para o espinafre. Afinal, as folhas possuem um gosto característico com um sabor um pouco mais forte se comparado a verduras como o alface, por exemplo.

Existem diversas maneiras de preparar essa verdura em receitas simplesmente deliciosas. Por isso, separamos as melhores e mais fáceis receitas com espinafre para você fazer e se surpreender.

5 receitas com espinafre

Você pode comer o espinafre cru em saladas, cozido no vapor, misturado a uma sopa ou refogado com outros vegetais.

Este é um ingrediente muito versátil que pode ser usado de várias maneiras. Confira 5 receitas com espinafre para você fazer ainda hoje.

Sopa de espinafre

Ingredientes:

500g de espinafre

1 cebola

1 cenoura

4 batatas

2 colheres de azeite

1 cubo de caldo de legumes

750 ml de água

Orégano a gosto

Pimenta a gosto

Sal a gosto

50g de manteiga

2 colheres de creme de leite

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o azeite e depois coloque a cebola. A intenção não é deixá-la dourar totalmente, mas apenas deixa-la de 2-3 minutos para que ela solte um pouco de líquido. Adicione a cenoura, batatas, espinafre e mexa. Adicione 750 ml de água, o caldo de legumes já diluído em um pouco dessa água, orégano e sal. Feche a panela e deixe cozinhar por 15 minutos. Depois de abrir a panela, coloque todo o conteúdo dentro do liquidificador, junte a manteiga e o creme de leite. Bata até chegar na consistência de sopa. Para finalizar, tempere com sal e pimenta a gosto.

Dica: para acompanhar, você pode fazer algumas torradinhas. Fica uma delícia!

Salada de espinafre com pinhão

Ingredientes:

300g de espinafre

30g de parmesão

Pinhão a gosto

5 colheres de azeite

1 colher de vinagre balsâmico

Sal

Modo de preparo:

Em uma saladeira, coloque as folhas de espinafre. Corte o parmesão em lascas e corte os pinhões em pequenos pedaços. Contudo, se preferir, você pode também deixar os pinhões inteiros. Logo depois, coloque-os junto com o espinafre. Coloque o azeite e o vinagre balsâmico. Polvilhe cerca de 3 pitadas de sal, mas você pode salgar à medida que vai provando a salada. Misture tudo e prove para ajustar o tempero. Se preferir, pode colocar mais azeite, vinagre ou sal. Sirva e aproveite.

Dica: se você não tiver pinhão, pode substituir por alguma castanha.

Pizza de espinafre

Essa é uma das receitas com espinafre mais deliciosas que existem e é muito prática. Confira:

Ingredientes:

1 massa pronta de pizza

400g de espinafre

150g de queijo muçarela ralado ou em fatias

1 caixinha de massa de tomate pequena

Azeite

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque uma colher de azeite e deixe aquecer. Logo depois, acrescente o molho de tomate com uma pitada de sal. Depois de aquecer, desligue e reserve o molho. Em outra panela, aqueça duas colheres de azeite e acrescente o espinafre. Refogue-o por alguns minutos e acrescente uma colher de chá de água. Feche a panela com tampa e espere mais 3 minutos. Depois, retire e reserve o espinafre. Abra a massa de pizza e espalhe o molho de tomate que você reservou. Cubra a massa com a muçarela, e depois coloque o espinafre sobre ela. Se você desejar, coloque um pouco mais de muçarela sobre o espinafre também. Leve para assar no forno a 200º. Quando a massa estiver dourada e o queijo derretido será a hora de desligar o forno.

Muffin de espinafre

Ingredientes:

200g de queijo feta

150g de espinafre

250g de farinha de trigo

3 colheres de chá de fermento

1 colher de chá de sal

2 ovos

300 ml de leite

80 ml de azeite ou óleo

Modo de preparo

Deixe o forno pré-aquecer a 180º. Pique o espinafre e o coloque em uma panela com duas colheres de azeite e uma de água. Feche a tampa da panela. A intenção é ele pré-cozinhar antes de ir para a massa. Quando ele já estiver um pouco mole, desligue o fogo e deixe esfriar. Corte o queijo em pequenos cubos. Junte a farinha, o fermento e o sal e misture. Bata os ovos com o azeite e leite, logo depois junte o espinafre e mexa bem. Adicione essa mistura à anterior até obter uma massa lisa. Adicione agora o queijo feta e mexa mais um pouco. Despeje a massa dentro das forminhas de muffins. Asse de 15 a 20 minutos.

Dica: o azeite também pode ser substituído por 2 colheres de manteiga.

Arroz com espinafre

Ingredientes:

500g de espinafre

200g de arroz

Óleo ou azeite

1 cebola picada

2 alhos picados

1 cubo de caldo de galinha ou de legumes

1 folha de louro

Modo de preparo

Numa panela, doure a cebola e o alho com o azeite ou óleo, depois acrescente o espinafre e o louro. Coloque duas ou três colheres de água para ajudar o espinafre pré-cozinhar, e feche a panela com a tampa. Mexa de vez em quando para evitar que o espinafre grude no fundo da panela. Depois de 3 minutos, acrescente o arroz e mexa bem. Acrescente a água no arroz e o cubo de caldo, mexa para dissolver. Deixe cozinhar e mexa de vez em quando. Desligue quando o arroz estiver cozido. Se precisar, coloque um pouco mais de água.

Dica: esse prato pode ser um excelente acompanhamento para um peixe. Além disso, se você desejar, pode polvilhar um pouquinho de parmesão sobre o prato depois de pronto.