3 receitas de macaron para vender e fazer uma renda extra

Macaron é um dos doces mais famosos do mundo, e por isso separamos três receitas de macaron fáceis e muito saborosas para você vender e ganhar uma renda extra.

Essa sobremesa francesa é conhecida pela delicadeza, inúmeras cores e sabores. Além disso, é um doce extremamente elegante e, exatamente por isso, é perfeito para presentar alguém especial e também para vender.

Uma caixa de macarons coloridos e saborosos chamam muito a atenção, assim separamos 3 receitas de macarons que você pode fazer em casa e algumas dicas para arrasar nas vendas. Confira!

Receitas de macaron para vender

O macaron é um doce delicado, tanto em sua apresentação quanto no seu preparo. Para fazê-lo é preciso não ter pressa e apostar na delicadeza. Assim, na hora do preparo, tenha atenção com a temperatura do forno, isso é muito importante para não desmontar a massa.

Além disso, invista em um saco de confeiteiro ou saco plástico para as bolinhas ficarem perfeitas nas formas.

Cuidado com a consistência do recheio, não pode ser muito líquido para não escorrer. Aliás, a quantidade também não pode ser muito exagerada, lembre-se da delicadeza!

Uma das nossas dicas é variar na escolha dos sabores dos recheios e também nas cores.

Como vender macaron

Além do sabor, um dos segredos para vender bem o macaron é caprichar na apresentação. Nas lojas francesas, essa é uma sobremesa que fica exposta como uma joia preciosa em uma vitrine ou então dentro de caixinhas elegantes. Assim, separamos algumas dicas de como apresentar e vender o macaron:

Caixinhas: invista em caixinhas e coloque os macarons dentro lado a lado. Isso valoriza a apresentação e agrega ainda mais valor. Além disso, ela se torna uma excelente forma de presentear alguém, e você pode oferecer no dia dos namorados ou outras datas comemorativas.

Saquinhos com fitas ou laços: se você preferir, pode colocar os macarons dentro de saquinhos e fechá-los com uma linda fita ou laço. Isso também valoriza a apresentação da sobremesa.

Cores: aposte nas cores e na decoração, essa é uma sobremesa que chama muito atenção pelo visual, então a devoramos primeiramente com os olhos!

Sabores: ofereça diferentes sabores, o macaron permite diferentes possibilidades, então ouse! Os sabores tradicionais são: frutas vermelhas, pistache, chocolate, morango, baunilha, mas já imaginou fazer uma com frutas cítricas, café ou outros sabores instigantes?

Fotos: na hora de vender, faça uma linda sessão de fotos com os macarons e divulgue as fotos nos grupos de vendas das redes sociais.

1. Macaron

Ingredientes:

150g de açúcar

5 claras de ovo

125g de farinha de pistache (pode ser também de castanha ou avelã)

125g de açúcar de confeiteiro

Corante (opcional)

Recheio

Doce de leite ou Nutella

ou

200g de Chocolate derretido

100g de Creme de leite

Modo de preparo:

Coloque em uma panela as claras e o açúcar. Leve ao fogo e mexa bastante durante um minutos. Não deixe ferver. Despeje essa mistura em uma tigela e bata até virar o ponto de neve. Se preferir, pode fazer o procedimento na batedeira ou com a ajuda de um mixer. Depois, acrescente a farinha e o açúcar de confeiteiro. Mexa para incorporar os ingredientes. Divida a massa em dois potes, e coloque em cada uma 2 gotas de um corante a sua escolha e mexa. Coloque as massas em sacos de confeiteiro. Folhe uma assadeira com papel manteiga e pingue a massa sobre ela, elas devem manter uma pequena distância para não grudarem. Tente manter o tamanho uniforme. Deixe a massa descansar por 10 minutos e depois leve ao forno por 10 ou 15 minutos a 150º. Importante: não pré-aqueça o forno, ligue somente na hora de colocar a massa.

Recheio:

Se você escolheu o chocolate, basta derrete-lo no micro-ondas e depois misturar com creme de leite e reservar.

Finalização:

Depois de assados, retire os macarons do papel manteiga e os recheie com seu recheio escolhido. Para isso, coloque um pouco do recheio sobre uma massa e a cubra com a outra. Importante: não recheie muito, para não ficar caindo dos lados.

2. Receitas de macaron de chocolate

Ingredientes:

100g de chocolate

120g de açúcar de confeiteiro

60g de farinha de amêndoas

2 claras de ovo

15g de manteiga

1 pitada de sal

Recheio:

50 g de manteiga amolecida

60 g de chocolate em pó

Modo de preparo:

Derreta o chocolate e reserve. Misture 80g de açúcar de confeiteiro com a amêndoa em pó. Adicione o chocolate derretido e mexa. Bata as claras em neve com o sal, depois acrescente o restante do açúcar sem parar de mexer até que fiquem lisas e brilhantes. Incorpore-os à mistura anterior (obterá uma textura arenosa). Com um saco de confeiteiro pingue a massa sobre o papel manteiga em uma forma. Leve para assar por 10 minutos com forno a 150º. Não pré-aqueça o forno. Retire os macarons e deixe esfriar.

Recheio e finalização:

Prepare o creme de manteiga: em uma tigela, misture a manteiga e o chocolate em pó com um garfo até obter uma textura homogênea. Coloque o recheio sobre um macaron e cubra com outra massa. Cuidado para não rechear demais.

3. Receitas de macaron Vegano

Ingredientes:

145g farinha de amêndoas (peneirado)

110g açúcar de confeiteiro (peneirado)

240ml água da lata do Grão de bico

1/4 colher de cremor Tártaro

1/4 colher de essência de baunilha

80g açúcar

Recheio:

200g chocolate meio amargo

80ml leite vegetal da sua preferência

Modo de preparo: