Sobrou? Aprenda 5 receitas de sobremesa com panetone

Fim de ano é sinônimo de panetone. Que tal aproveitar as sobras dele para se aventurar na cozinha e fazer receitas de sobremesas variadas? Assim, pode sentir seu sabor característico junto com as frutas secas, mas de uma maneira diferente, sem enjoar.

A iguaria típica do Natal, de origem italiana, pode entrar no preparo de cheesecake, pudim e pavê. Também vale fazer sorvete com ela ou transformar algumas fatias em rabanada. Confira abaixo cinco receitas com panetone:

Cheesecake de panetone

Ingredientes

1 panetone de frutas (1 kg) cortado em fatias de 2 cm de espessura

2 potes de cream cheese (300 g)

6 colheres (sopa) de açúcar

3 gemas

1 xícara (chá) de creme de leite fresco (240 ml)

1 envelope de gelatina em pó incolor hidratada e derretida conforme instruções da embalagem

3 claras em neve

6 colheres (sopa) de geleia de morango

1 colher (sopa) de água

Modo de Preparo

Doure levemente as fatias de panetone em frigideira sobre fogo brando (não é preciso usar gordura). Forre todo o interior de uma forma de fundo removível (23 cm de diâmetro) com fatias de panetone e reserve (inclusive as fatias que sobraram). Bata o cream cheese com o açúcar na batedeira até formar um creme homogêneo. Junte as gemas, o creme leite e a gelatina derretida, batendo sempre a cada adição. Sem bater, incorpore a clara em neve delicadamente. Despeje na forma e distribua cubos de panetone, mergulhando-os no creme. Leve à geladeira por cerca de 4 horas. Na hora de servir, derreta a geleia de morango com a água e espalhe sobre a superfície antes de desenformar.

Fonte: Ana Maria Braga

Rabanada de panetone

Ingredientes

1 panetone de 500 g fatiado

1 lata de leite condensado

2 latas de leite comum

3 ovos

1 colher de chá de essência de baunilha

1 xícara de chá de uvas-passas

100 g de coco em flocos

Modo de Preparo – receitas com panetone

Misture o leite condensado, o leite comum, os ovos e a essência de baunilha. Em um refratário, coloque o panetone fatiado. Sobre o panetone, coloque a mistura de leite condensado, as uvas-passas e o coco em flocos. Leve ao forno preaquecido por 30 minutos ou até que doure.

Fonte: Tudo Gostoso

Pudim | receitas com panetone

Ingredientes

500 g de panetone de sua preferência

200 ml de leite integral

1/2 lata de leite condensado (usei quase 1 lata)

2 ovos

200 ml de creme de leite

50 ml de vinho do Porto

Mistura de açúcar com canela (2 colheres de sopa de açúcar + 1 colher de chá de canela em pó)

Modo de Preparo

Antes de começar, unte um refratário. Depois, corte o panetone em cubos pequenos. Acomode os cubinhos no refratário e reserve. Numa tigela, misture os ovos, leite condensado, creme de leite, leite e vinho do Porto. Com a ajuda de um batedor de arame, bata a mistura de forma que você dissolva o leite condensado e incorpore bem os ingredientes. Em seguida, despeje a mistura líquida sobre os pedacinhos de panetone. Dica: se algum pedaço ficar de fora da mistura, mergulhe-o no creme para que não queime e fique torrado. Polvilhe o açúcar com canela por cima e leve ao forno preaquecido, 200ºC, por 35 minutos. O ponto certo é quando você balançar a forma e perceber que o líquido está bem firme. Depois, leve para gelar por 2 horas.

Fonte: Comidinhas do Chef

Pavê | receitas com panetone

Ingredientes

sobras de panetone ou 1 panetone em pedaços

espumante ou guaraná

1 gema

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite sem o soro

1 litro de leite

1 colher de margarina

2 colheres cheias de amido de milho

coco ralado a gosto

uvas-passas a gosto

Modo de Preparo – receitas com panetone

Em uma panela, misture a gema e o amido de milho. Junte o leite condensado, a margarina, o leite e o coco ralado, misture bem e leve ao fogo até engrossar. Misture o creme de leite e reserve. Coloque metade desse creme num refratário. Por cima do creme, espalhe os pedaços de panetone, molhe com o espumante ou guaraná, espalhe as uvas-passas e, por cima, coloque o restante do creme. Leve para gelar.

Fonte: Tudo Gostoso

Sorvete de panetone

Ingredientes

½ panetone

300 ml de creme de leite fresco

1 lata de leite condensado

2 colheres (chá) de essência de baunilha

Modo de Preparo – receitas de sobremesa de Ano-Novo

Corte o panetone em cubinhos pequenos e reserve. Bata o creme de leite fresco até atingir o ponto de chantilly. Reserve. Em um recipiente, misture o leite condensado e a essência de baunilha. Adicione o chantilly na mistura de leite condensado e misture delicadamente até incorporar. Junte os cubinhos de panetone e misture delicadamente. Coloque em um recipiente, leve ao congelador por 4 horas e sirva.

Fonte: Tastemade