Como fazer pudim: aprenda receitas com e sem furinhos para testar já

Apesar de ser uma sobremesa muito popular, nem todo mundo sabe como fazer pudim ou como deixar a sobremesa sem furinhos.

Mas, não é difícil fazer pudim, basta seguir a receita e caprichar. Por isso, preparamos duas receitas de pudim para você aprender a fazer a sobremesa e se deliciar.

Além de aprender a fazer pudim, você também vai conhecer os principais erros que você não deve cometer na hora de prepará-lo.

Como fazer pudim sem furinhos

Para começar, vamos falar sobre como fazer pudim liso, sem furinhos. O pudim liso requer poucos ingredientes e pode ser uma ótima opção de sobremesa para um jantar em família.

Então, aprenda a fazer o pudim liso, um dos queridinhos dos fãs da sobremesa.

Calda

Pudim precisa ter uma calda saborosa, não é mesmo? Então, para começar você deve fazer a calda da sobremesa. Você vai precisar de:

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de água

Derreta o açúcar até que ele fique em uma cor marrom, acrescente a água e deixe engrossar. Mexa até que a mistura vire uma calda.

Despeje a calda em uma forma de pudim.

Pudim

Agora é hora de fazer a massa e deixá-la sem furinho, com uma textura inigualável. Para começar, você vai precisar de:

Ingredientes:

1 lata de leite condensado

Leite na mesma medida da lata

3 ovos inteiros

Modo de preparo:

Despeje tudo em um liquidificador e bata até que se torne uma mistura homogênea. Então, despeje a mistura na forma que está com a calda e leve ao forno pré-aquecido, em banho maria, durante 45 minutos. Para saber se a massa está assada, espete-o com o garfo. Depois que esfriar, leve para a geladeira por algumas horas.

Agora, você vai aprender o truque para fazer o pudim liso, sem furo. É simples: ao despejar a massa na forma, use uma peneira e asse-o com papel alumínio.

Como fazer pudim com furos

Mas você sabia que há quem goste da sobremesa com furos? Para muitos, o pudim com furos traz uma textura diferenciada para a sobremesa.

Então, que tal aprender a opção de fazer pudim com os furinhos? Para a calda, você vai usar os mesmos ingredientes do pudim liso, água e açúcar. A diferença está no preparo da massa do pudim.

Ingredientes:

1 lata de leite condensado

3 gemas

3 claras

Leite (duas medidas da lata de leite condensado)

1 colher de café de essência de baunilha

Modo de preparo:

Bata as claras em neve e reserve-as. Coloque o leite condensado, as gemas, a essência e o leite no liquidificador por 2 minutos e despeje em uma tigela. Vá despejando as claras em neve e agregando à massa. Despeje a mistura na forma com a calda e leve ao forno em banho maria por 1h20min.

Assim, você faz uma sobremesa deliciosa e com furinhos para agradar a todos.

Erros comuns ao fazer pudim

É comum encontrarmos comentários nos sites de receita citando a dificuldade em fazer pudim ou que não conseguiu desenformar o pudim.

Mas, para ajudar você a não cometer os mesmos erros, selecionamos os principais erros cometidos na hora de fazer pudim. Confira:

Não coar as gemas: muitas pessoas não fazem isso, mas é uma ótima forma de evitar que o pudim fique com cheiro forte de ovo.

muitas pessoas não fazem isso, mas é uma ótima forma de evitar que o pudim fique com cheiro forte de ovo. Banho Maria: não coloque água morna ou quente, opte por água em temperatura natural. A água mais quente vai deixar o doce com uma textura mais grossa, devido à rápida coagulação da gema.

não coloque água morna ou quente, opte por água em temperatura natural. A água mais quente vai deixar o doce com uma textura mais grossa, devido à rápida coagulação da gema. Papel alumínio: o seu aliado na hora de assar a massa é o papel alumínio. Ele vai ajudar a não formar aquela crosta na forma.

o seu aliado na hora de assar a massa é o papel alumínio. Ele vai ajudar a não formar aquela crosta na forma. Desenformar: o ideal é esperar que a sobremesa descanse na geladeira para que ele desenforme inteiro. O mínimo de descanso é de 3 horas.

o ideal é esperar que a sobremesa descanse na geladeira para que ele desenforme inteiro. O mínimo de descanso é de 3 horas. Cuidado com o açúcar: para não deixar a calda amarga, é fundamental observar bem o açúcar. O ponto do açúcar é de uma cor morena, se mais escuro, ele ficará queimado e amargará a calda da sobremesa.

para não deixar a calda amarga, é fundamental observar bem o açúcar. O ponto do açúcar é de uma cor morena, se mais escuro, ele ficará queimado e amargará a calda da sobremesa. Paciência: fazer essa sobremesa exige paciência. Não adianta querer acelerar o derretimento da calda ou o ponto da massa. É preciso ter calma e saber o ponto certo do pudim no forno.

Assim, seguindo essas dicas, você faz o pudim e deixa todo mundo com água na boca para se deliciar com essa sobremesa tão querida pelos brasileiros.