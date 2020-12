Show da Virada: como será a programação de fim de ano na TV?

O réveillon na TV aberta, marcado para o dia 31 de dezembro, sofreu modificações devido a pandemia de Covid-19. O tradicional Show da Virada na Globo, que anualmente é exibido pela emissora carioca, não terá uma edição inédita esse ano. Isso porque, devido a nova alta do número de internação e mortes por coronavirus no Brasil, a emissora optou por uma fórmula caseira.

Como será o Show da Virada na Globo?

Serão reprisados os melhores momentos dos melhores shows dos últimos anos do Show da Virada na Globo. Para isso, a emissora preparou um compilado das apresentações de Ivete Sangalo, que especialmente esse ano terá um destaque maior, se alçando como apresentadora do réveillon na TV.

Shows da cantora IZA, Rogério Flausino (Jota Quest), Luan Santana, Dilsinho e Wesley Safadão também serão exibidos na sequência do de Ivete.

Especialmente em 2020, o tradicional Show da Virada na Globo, principal produto do réveillon na TV aberta, aconteceria em Salvador, na Bahia. Dentre as atrações, Ivete Sangalo e Gusttavo Lima, que fariam performances ao vivo em formato live em um cartão postal da cidade e sem plateia, como manda a OMS (Organização Mundial da Saúde) nas medidas para evitar a disseminação da Covid-19.

Com o cancelamento do Show da Virada na Globo, a emissora optou por permitir que cada afiliada escolhesse o que veicularia na programação do último dia do ano. A ordem é optar por filmes ou simplesmente o sinal da reprise do Show da Virada na Globo, que será exibido na matriz do Rio de Janeiro.

A Globo também vai exibir o especial Giro Jornalismo. Ao vivo, o jornalismo da emissora vai mostrar como está sendo a tradicional queima de fogos em várias capitais do Brasil. Esse ano, algumas cidades cancelaram a queima de fogos para evitar aglomeração de pessoas.

Réveillon na TV aberta

Além da Globo, outras emissoras também terão seus respectivos especiais de réveillon na TV aberta. A RecordTV, por exemplo, vai exibir o Canta Comigo Teen especial. O programa vai reunir os melhores competidores que já passaram pelo palco da atração para novos shows que serão julgados por 100 jurados a partir das 22h45.

A Band anunciou que vai homenagear a apresentadora Hebe Camargo em um especial que vai relembrar os melhores momentos da estrela da TV brasileira a partir das 22h45.

Já TV Cultural vai exibir o Jornal da Cultura especial com apresentação de Ana Paula Couto. O jornalístico vai destacar uma retrospectiva do ano que passou a partir das 21h15.