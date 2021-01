Separe as claras das gemas, reserve apenas 2 das 4 claras.

Faça uma calda, com o açúcar e a água. Para fazer isso, leve a mistura para ferver em fogo alto e deixe por 30 segundos no fogo, a calda estará pronta!

Deixe esfriar um pouco, antes de despejar a calda sobre as gemas, e mexa a mistura em uma batedeira até obter uma cor mais clara.

Bata as 2 claras em neve com uma pitada de sal e reserve.

Em uma tigela coloque a calda, as gemas, a nutella, a calda e incorpore com o chantilly e as claras em neve. Mexa delicadamente.