Afinal, o que é signo ascendente e qual a importância dele em nossa vida?

Quando nascemos, o sol estava iluminando um determinado setor do universo, que configura exatamente as energias do signo daquele momento, daquele mês. É o que chamamos de signo solar – o que conhecemos desde sempre. Já o signo ascendente é quem estava nascendo no horizonte neste exato momento também do nascimento.

Dono da primeira casa do Mapa Astral, ele é o responsável pela personalidade, é a máscara, o cartão de visitas – são as características do ascendente que mostram como somos para o mundo. É o que chamamos de “primeira impressão é a que fica”. Em qualquer circunstância, é o signo ascendente quem dá as caras primeiro. Ao contrário do signo solar, que podemos controlar todas as características, o ascendente está estampado em nós e fica mais difícil conter alguns aspectos dele, justamente por ser algo tão pessoal, único e visível.

Logo, ele é considerado o segundo ponto mais importante dentro da Astrologia e do Mapa Astral.

É mito ou verdade que o ascendente “aparece” após os 30?

São muitas as histórias que contam sobre o signo ascendente. A principal é a que ele “ganha força” ou “rege” depois dos 30 anos de idade. Não é verdade. O signo ascendente nos acompanha desde o momento do nosso nascimento, ele está presente desde sempre no Mapa Astral. E justamente por ser a nossa personalidade, não há sentido ter essa característica tão importante após os 30 anos. Porém, o que pode acontecer em muitos casos é nos identificarmos mais com as características dele do que do signo – o que pode ser perfeitamente normal, mas para uma boa jornada de autoconhecimento, o ideal seria equilibrar as energias dos dois.

Quais são as características de cada signo ascendente?

Ascendente em Áries

Trata-se de uma personalidade forte, enérgica, ao qual a atitude e ação são as palavras-chave. Não é de mandar recado e tem espírito empreendedor. Pode ser considerado nervoso demais, mas justo, sabe voltar atrás quando é necessário.

Ascendente em Touro

Procura estabilidade e segurança em todos os aspectos de sua vida. Personalidade amorosa, mas discreta e com dificuldade em demostrar sentimentos. Possuí apegos e medo de mudança. Cuidado ao descontar suas frustações na comida.

Ascendente em Gêmeos

Versátil, dinâmico e plural. Possui uma mente ágil e é extremamente comunicativo. Tem a arte do improviso, mas sua personalidade pode sofrer com alterações de humor. Precisa melhorar o foco, já que todas os assuntos te interessam bastante.

Ascendente em Câncer

Emocional, gosta de proteger todos ao seu redor. Por onde passa, forma pequenas famílias. Tem uma relação profunda com a mãe ou figura materna e não abre mão de ajudar a quem precisa. Contudo, precisa apenas cuidar de mágoas do passado.

Ascendente em Leão

Personalidade forte, tendo o autocuidado como princípio. Em seus momentos mais altos na vida, prioriza seus talentos e possui seu brilho pessoal como virtude em todos os setores da vida. O lado sombra é o egocentrismo e a baixa estima.

Ascendente em Virgem

Discreto e organizado, esse tipo de personalidade é um exímio trabalhador, tendo sua principal virtude o planejamento. Porém, a busca pela perfeição ao seu redor esconde uma autocobrança enorme. É determinado e focado.

Ascendente em Libra

Justo e diplomático, não nenhum assunto que exista no mundo que uma personalidade libriana não tente resolver. Tendo o equilíbrio das decisões por todos os lados, esse ascendente é altruísta e é capaz de dar tudo o que tem em prol do outro. Contudo, sua baixa é a indecisão.

Ascendente em Escorpião

Trata-se de uma personalidade forte, intensa e que encara com profundidade todas as questões em que se coloca. Prefere observar a se expor e possui uma determinação enorme quando o assunto são seus objetivos. Possui forte magnetismo pessoal e, nos romances, é um sedutor(a) nat(a).

Ascendente em Sagitário

Liberdade, expansão de consciência, jovialidade. Atributos de uma personalidade sagitariana que sempre estão presentes no dia a dia. Possui forte apelo a novas culturas e oportunidades fora do seu habitat. Tem proximidade com a espiritualidade, mas só vai se entregar a determinado assunto se estudar bastante a respeito. É sincero (até demais).

Ascendente em Capricórnio

Disciplinado, a pessoa com personalidade capricorniana encara a vida com muita responsabilidade. Possui objetivos de vida e não para até conseguir. Possui alguns pensamentos tradicionais – o que o deixa, em alguns momentos, um pouco fora dos assuntos de hoje em dia. Pode ter pulado algumas etapas da vida, amadurecendo cedo demais e deixado o lado criança de lado. Precisa trabalhar mais as emoções e sentimentos e, consequentemente, os relacionamentos.

Ascendente em Aquário

Uma personalidade aquariana é moderna, tecnológica, ansiosa e comunicativa. Livre de preconceitos e paradigmas, veio ao mundo para fazer tudo diferente. Gosta da liberdade – de ser e agir – e detesta injustiças. Considerado um rebelde, sempre irá questionar tudo que sabe que pode mudar. Por isso, pode ser considerado teimoso demais pelos outros signos.

Ascendente em Peixes

Intuitivo, sentimental e emocional. Atributos de uma personalidade pisciana que traz ao mundo uma certa leveza e uma aproximação com o inconsciente. Possui o lado artístico forte, já que a ilusão e o campo imaginário fazem parte dessa personalidade. Precisa ter muito cuidado com excesso de ilusão para não se machucar.

Se você não sabe ainda seu ascendente, é só ter em mãos os dados completos de nascimento: data, horário exato e cidade. Saiba como descobrir o seu aqui.