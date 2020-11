Saiba quais são os 4 signos mais trabalhadores do zodíaco

É possível mapear, dentro da astrologia, quais signos que mais trabalham. Nesse estudo, temos algumas regências específicas e os signos trazem características que nos oferecem energias de aprendizado e evolução. Quando pensamos em nossa carreira, não é diferente – temos alguns signos que conseguem dar aquele empurrão para prosperarmos e, assim, atingirmos nossos propósitos profissionais.

É bom lembrar, caro leitor, que todos os signos trabalham – e muito. Contudo, existem quatro, dos 12 do zodíaco, que encaram a carreira com uma seriedade tão grande que são capazes de deixarem de lado outros setores da vida – o que pode ser um grande desafio também.

Signos que colocam o trabalho acima de tudo

Os quatro elementos dos signos: Fogo, Terra, Água e Ar são essenciais na interpretação astrológica de cada indivíduo. Dentro desse contexto, temos três signos para cada elemento. e que possuem essências semelhantes, ao qual cada um traz caraterísticas e personalidades muito bem estruturadas e que são reunidas e classificadas justamente por causa dos elementos – apesar de cada signo possuir sua própria identidade.

O elemento Terra tem muito a ver com os signos que mais trabalham. São signos que promovem a segurança, que prezam pela estabilidade e planejamento. Representantes do elemento Terra tendem a agirem de forma pensada e organizada. São críticos (inclusive com eles mesmos), determinados, perfeccionistas e gostam de planejar cada passo que dão na vida, além de colocarem o sucesso e a carreira como prioridade, o que pode desagradar o parceiro ou a família muitas vezes.

Afinal, quais signos mais trabalham?

Áries

O primeiro signo do zodíaco traz energia – e sim, deveria estar na lista de signos que mais trabalham. Gostam do controle, apreciam a ordem e a liderança. Cheios de energia, determinação e atitude, é o signo do empreendedorismo. Logo, ao longo da vida, preferem tornar-se empreendedores, se possível, ou exercer cargos de liderança em grandes empresas. O trabalho gera a ele o poder da independência – característica que todo ariano procura manter em sua vida.

Touro

Signo que rege o dinheiro, taurinos gostam de estabilidade e segurança material – e só por isso, já é considerado um dos signos que mais trabalham. Prezam por isso durante toda a sua vida, permanecendo em empregos durante muito tempo, pois seguem o velho e bom “em time que está ganhando não se mexe”. Não gostam ou prezam pelas mudanças variadas na carreira. Quando planejam, fazem de tudo para ir até o final, evitando sair “fora da caixa”. São ótimos trabalhadores e passam a confiança que todo chefe precisa. Não á tempo ruim para o taurino.

Virgem

Signo que rege o trabalho diário, claro que Virgem deveria estar na lista de signos que mais trabalham. São perspicazes, perfeccionistas e organizados. Virginianos podem esperar o tempo que for para prosperarem ou terem o que deseja: sabem que para qualquer coisa que aconteça na vida, vem através do trabalho. Reconhecem a importância de vir de baixo e podem passar anos na mesma função, pelo simples fato de valorizarem suas ocupações. Contudo, uma oitava bem baixa desse signo é o nível de auto cobrança que tem.

Capricórnio

Regente do nosso propósito profissional, Capricórnio é um dos signos que mais trabalham, pois, rege o planejamento a longo prazo e o sucesso que desejamos ter. Signo regido por Saturno, traz uma energia de seriedade, responsabilidade e disciplina – itens essenciais quando o assunto é carreira. Todo nativo capricorniano recebe a fama de só pensar na carreira e “esquecer” de outras áreas da vida. Contudo, para ele, se a carreira vai bem, todo o resto segue também. Já, se é ao contrário…