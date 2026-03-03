Esses três signos vão chorar de felicidade a partir de 3 de março

A partir desta terça-feira, 3 de março de 2026, o céu promete mexer com emoções, decisões e caminhos. A data marca um dos eventos astrológicos mais intensos do ano: um eclipse lunar total na constelação de Virgem, coincidindo com a Lua cheia. Para alguns astrólogos, é o dia mais desafiador do calendário. Para outros, é o verdadeiro portal de recomeço.

O fato é que o eclipse, popularmente chamado de “lua de sangue”, deve pintar o céu com uma tonalidade vermelho-alaranjada intensa nas primeiras horas do dia 3. Segundo a NASA, o fenômeno acontece quando a Terra se posiciona exatamente entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra sobre o satélite natural.

Eclipse lunar de 3 de março – o que acontece no céu

De acordo com o cronograma no horário de Brasília:

5h44 – início do eclipse penumbral

6h50 – início do eclipse parcial

8h04 às 9h02 – fase total (não visível no Brasil)

Este é o último de três eclipses lunares totais consecutivos, os anteriores ocorreram em março e setembro de 2025. O próximo eclipse total só está previsto para 31 de dezembro de 2028.

Do ponto de vista astronômico, trata-se de um alinhamento raro. Do ponto de vista astrológico, é um divisor de águas. E para três signos específicos, o impacto promete ser tão positivo que a previsão é de lágrimas, mas de felicidade.

Os três signos mais sortudos a partir de 3 de março

O eclipse acontece em Virgem, signo ligado à organização, identidade prática e aperfeiçoamento pessoal. Como é uma Lua cheia, tudo ganha intensidade máxima: revelações, encerramentos e recomeços. Entre os 12 signos, três se destacam como os mais favorecidos.

Touro: quem é de Touro ou tem ascendente pode se preparar para uma virada significativa. O eclipse ativa áreas ligadas à criatividade, reconhecimento e oportunidades profissionais. A energia virginiana mexe com estruturas que pareciam sólidas, mas que precisavam de atualização. Uma revelação inesperada, uma proposta ou até uma notícia aguardada há meses pode finalmente chegar.

É o tipo de acontecimento que não apenas resolve uma pendência, mas reposiciona o taurino no mercado ou na vida pessoal. O reconhecimento tende a vir acompanhado de emoção, e daquela sensação de “valeu a pena insistir”. Para um signo conhecido pela persistência, o eclipse funciona como recompensa cármica. O que estava sendo construído em silêncio pode ganhar luz pública.

Peixes: também sente o impacto direto do eclipse, já que Virgem é seu oposto complementar no zodíaco. Signo mutável e de água, Peixes vive de emoção e conexão. E é justamente na área dos relacionamentos que o eclipse atua com força total.

Muitos piscianos podem perceber que estão no caminho certo — especialmente no amor ou em parcerias importantes. Relações que estavam indefinidas tendem a ganhar clareza. Laços frágeis podem se fortalecer. E decisões difíceis podem finalmente fazer sentido. O Nodo Norte em Peixes, ativo neste período, reforça a ideia de destino e expansão. É como se o universo dissesse: “confie”. A emoção aqui vem da confirmação. Da certeza de que escolhas feitas com o coração estavam alinhadas com algo maior.

Virgem: quando um eclipse lunar ocorre no próprio signo, o impacto é pessoal, direto e transformador. E neste caso, potencializado pela Lua cheia, a intensidade é ainda maior.

Virgem é conhecido pela autocrítica, pela busca incessante por aperfeiçoamento e pelo desejo de controle. Mas este eclipse marca um ponto de virada na identidade virginiana. É como se a vida dissesse: “agora é hora de se enxergar com outros olhos”.

Mudanças na forma de se posicionar, na autoestima e até na aparência podem acontecer. Projetos que estavam engavetados podem ganhar coragem para sair do papel. Relações que exigiam desempenho podem dar lugar à autenticidade.

Este é um dos eclipses mais potentes de 2026 justamente porque convida Virgem a abandonar o excesso de cobrança e assumir o próprio brilho.

E os outros signos?

O eclipse também movimenta todos os demais signos do zodíaco. Áries é chamado a desacelerar e rever a autocrítica. Gêmeos pode repensar carreira e imagem pública. Câncer revisita crenças. Leão encara temas de vulnerabilidade.

Libra precisa rever limites. Escorpião trabalha a autenticidade emocional. Sagitário fortalece bases internas. Capricórnio ajusta a comunicação. Aquário reavalia finanças e autoestima.

Mas para Touro, Peixes e Virgem, a combinação entre eclipse, Lua cheia e alinhamentos nodais indica encerramentos que abrem caminhos — e não perdas.

Por que o eclipse é importante

Eclipses sempre marcam finais e começos. São eventos que aceleram processos que já estavam em andamento.

No caso de 3 de março de 2026, a força está na oposição entre Virgem (razão, método, análise) e Peixes (emoção, fé, intuição). O equilíbrio entre controle e entrega será o grande aprendizado coletivo.

Para alguns, será desconfortável. Para outros, libertador.

Se você gosta de astrologia e acompanha conteúdos astrológicos, vale observar não apenas o signo solar, mas também o ascendente e a Lua no seu mapa.

O céu muda. E com ele, mudamos também.

A partir de 3 de março, três signos têm tudo para transformar tensão em conquista — e viver um daqueles momentos raros em que as lágrimas não vêm da dor, mas da realização.