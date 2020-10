Lua tem influência no cabelo? Astrologia explica o verdadeiro significado

Desde sempre, de geração em geração, existe uma lenda ou um ditado popular que diz respeito ao cabelo e as fases da lua. Há quem diga que cortar o cabelo em determinada época tende a fazê-lo crescer com saúde ou não crescer nada. Mas, será que a lua tem influência no cabelo – e também sobre as pessoas?

Lua Crescente: rituais e dicas

O que significa a Lua, segundo a Astrologia?

A lua, assim como tudo na Astrologia, é explicada sob ponto de vista energético e não científico. A lua possui um aspecto totalmente emocional, é ligada ao sagrado feminino, tem a simbologia do lado interior, do sentimento, das reações, do passado e do processo intuitivo. No Mapa Astral, por exemplo, ela influencia em como reagimos as todas as situações da vida, sem conseguirmos esconder. E, em cada fase, ela traz características específicas.

A Lua tem influência no cabelo, afinal?

É possível sim utilizar as fases da lua para nos guiar nesse sentido. Quando a lua está em sua fase Crescente, por exemplo, oferece a oportunidade de fazermos com que tudo se expanda, cresça. São dias que normalmente estamos mais animados em criar, em correr atrás dos nossos objetivos. Então, se queremos que os fios cresçam rápido, esta é a fase mais indicada. Já na Lua Cheia, são dias de grandes oportunidades, de colheita, de algo que chega com fartura. Logo, se queremos que os fios nasçam fortes e saudáveis, esta é a fase ideal para fazer qualquer procedimento de beleza. Na Lua Nova, são dias aos quais temos a oportunidade de criarmos, de plantarmos, de nos abrirmos para outras oportunidades. Portanto, se quisermos os cabelos com um aspecto renovado, com crescimento saudável, esta é a fase perfeita.

E a Lua Minguante?

Já na Lua minguante, estamos em dias mais reflexivos, interiorizados. Portanto, não é aconselhável a fazer grandes mudanças nesse período. Os antigos diziam que esta lua tem influência sobre o cabelo, pois, ela tem o poder de “minguar”, no sentido de diminuir, tornar um aspecto minguado. É preferível dizer que pode gerar arrependimentos. O cabelo é uma parte nossa de expressão, de autoestima. Quando a lua está em um movimento tenso ou em uma fase minguante, por exemplo, temos a tendência de nos sentirmos mais em dúvida, mais incompletos, e assim, podemos agir baseados nas emoções de forma pura, no calor do momento, seja para nos nutrir de algo de forma passageira também. Então, é sempre bom checar, além da fase que ela está, o posicionamento com outros planetas para que não faça algo em sua estima que possa vir a se arrepender depois.