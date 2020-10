A lua crescente de outubro veio para nos dar a oportunidade de intensificar os nossos pedidos que foram feitos na lua nova. Por isso, aproveite essa fase da lua para cortar o cabelo (assim ele crece mais rápido), para começar uma dieta, conhecer gente nova e investir.

Lembrando que, mesmo com a lua crescente, mercúrio retrogrado ainda pede para não tomar decisões precipitadas.

Ritual da Lua Crescente com Louro

Depois que você se concentrou no que quer e merece durante a última semana, está na hora de manifestar tudo isso durante a lua crescente de outubro. Portanto, é super indicado esse ritual extremamente simples.

Materiais:

Folhas de Louro

Lápis

Como fazer:

Escolha um momento tranquilo, sente-se no chão e se concentre. Escreva o que você quer que prospere nas folhas de louro. Ex: “Emprego novo”, “Que tal coisa dê certo” Queime as folhas de louro com calma e agradecendo por tudo vir na hora exata e confie que o universo trará tudo isso da melhor forma.

Ritual de Prosperidade Financeira

A lua crescente de outubro é um bom momento para pedir prosperidade financeira. Além das simpatias com louro, é muito bom acender uma vela amarela quando o assunto principal é financeiro. Então, aqui vai mais um ritual bem simples.

Materiais:

Vela amarela

Canela

3 moedas de 1 real

Como fazer:

Escolha um momento tranquilo, sente-se no chão e se concentre. Unte a vela com canela, passando o ingrediente em volta dela. Após isso, acenda a vela em cima de um pires e coloque as 3 moedas em volta. Peça para os ciganos lhe ajudar com seus problemas financeiros. Por fim, sopre canela e deixe a vela e as moedas em um jardim, como uma oferenda.

Dica: O louro é muito poderoso e trabalha a intuição. Por isso, quando precisar de sonhos mais lúcidos e intuitivos, durma com folhas de louro dentro da fronha do travesseiro.

Ritual Para Amor

A lua crescente de outubro, ou de qualquer outro mês, nos incentiva a tentar conhecer alguém novo. Nem sempre é um ritual apenas que irá lhe ajudar, pode ser que você tenha questões mal resolvidas dentro de você, mas a vontade de materializar isso já mexerá muito na sua energia.

E quando a sua relação com si mesmo e com os outros for melhorando, você ficará mais aberto para o amor. Por isso, vale a pena dizer ao universo qual a sua vontade.

Materiais:

Vela rosa

Como fazer:

Unte a vela com alguma essência, de preferência de rosas Acenda a vela em um local alto e peça para que muita harmonia afetiva esteja perto de você.

Banho da Lua Crescente de Outubro

Esses ingredientes limpam sua aura, afastam energias negativas, te equilibram e trazem prosperidade. Portanto, se algo der errado após o banho, entenda a mensagem como algo que não era para ser.

Ingredientes:

Folhas de Amora

Orégano

Louro

Como preparar:

Para começar, ferva 2 litro de água; Na sequência, coloque os ingredientes dentro, desligue o forno e tampe a infusão com um prato. Após 5 minutos, coe as ervas. Por fim, jogue o banho do pescoço para baixo após o seu banho de higiene.

