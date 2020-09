Signo de Áries: personalidade e tudo mais que você precisa saber

A astrologia é muito ampla e versátil, ela é uma ferramenta poderosa de autoconhecimento, onde podemos entender melhor sobre nós mesmos e tudo o que acontece ao nosso redor. Através dos signos conseguimos compreender muitos fatores, pois cada signo possui suas particularidades, características e qualidades (positivas e negativas). Então, descubra tudo sobre o signo de Áries.

Características do Signo de Áries (21/03 – 20/04)

Planeta regente: Marte

Elemento: Fogo

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Qualidade: Cardeal

Fisiologia: Cabeça e rosto

Cores: Vermelho e amarelo

Animal: Carneiro

Cristais: Cornalina, jaspe e ágata-de-fogo

Ervas: erva de São João, alho e alecrim

Personalidade do signo de Áries

Arianos e Arianas possuem uma personalidade muito marcante de assertividade e impetuosidade. Costumam ser muito corajosos, impulsivos, audaciosos, dinâmicos e obstinados! São pessoas super empolgadas e de muita iniciativa. Portadores de um grande senso de liderança. Empreendedores por natureza, sempre prontos para um novo projeto!

A mente ariana é rápida e está sempre pronta para um debate, com argumentos na ponta da língua! São pessoas muito energéticas, inquietas e possuem uma certa urgência de viver. Possuem uma grande dose de autoconfiança e não temem ao enfrentar qualquer desafio ou assumir qualquer responsabilidade. Apesar de suas capacidades ativa e executiva, arianos são inconstantes e dispersivos.

Buscam sua própria independência e dispõem de um grande instinto de sobrevivência. Talvez por serem destemidos e impulsivos, muitas vezes podem ser teimosos demais, às vezes competitivos e até agir com certa agressividade sem nem perceber. Apressados e ansiosos, podem querer que as coisas aconteçam no seu tempo.

Áries no amor

No amor, os arianos costumam ser bem resolvidos e independentes. Não faz parte da sua natureza ficar esperando de forma paciente o crush ligar ou mandar mensagem. Arianos são confiantes e autênticos, se aquela pessoa for realmente especial, ele simplesmente pega o telefone e liga, sem empecilho algum! São amantes extremamente passionais e uma vez envolvidos num relacionamento sério e estável, há a necessidade de manter a relação sempre vivida e com novidades. No momento que a relação começa ficar muito previsível e estagnada, o ariano já fica inquieto e insatisfeito.

Signo de Áries – Carreira

Quem nasce com o sol em áries se dá bem em profissões que demandam forte liderança e capacidade de empreender. Profissões que se dão bem: coordenações, oficial do exército, metalúrgico, cirurgião, empresário, piloto de corridas, bombeiro, negociante, eletricista e designer. Trabalhar de forma autônoma também é algo que áries almeja, preferindo ser seu próprio chefe!

Atividades físicas para os arianos

Por Áries ser regido pelo planeta Marte, o deus da guerra, essas características de impulsos, imediatismo, ação e coragem são enaltecidas!

Arianos estão sempre em movimento, são avessos a qualquer ideia de descanso. Áries fica feliz ao praticar uma atividade física, competir uma corrida, se aventurar de bike ou corridas de motocicletas. Gostam também de atividades de risco como montanhismo, rally, artes marciais e paintball.

DO QUE OS ARIANOS GOSTAM?

Gostam da imprevisibilidade da vida, de se jogar numa aventura sem precedentes.

Amam novos desafios e por isso lidam bem com imprevistos e mudanças.

Gostam de novas oportunidades, pessoas bem humoradas, comidas apimentadas e adoram enfrentar o perigo.

Nada de mesmice, nada de rotina, arianos gostam mesmo é de explorar o que é novo e adoro correr riscos.

Gostam da música alta, da intensidade nos exercícios e adoram acompanhar algum esporte.

Saiba como ler seu Mapa Astral.