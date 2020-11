Signo de Peixes: personalidade e tudo mais que você precisa saber

A astrologia é muito ampla e versátil. Ela é uma ferramenta poderosa de autoconhecimento, onde podemos entender melhor sobre nós mesmos e tudo o que acontece ao nosso redor. Através dos signos conseguimos compreender muitos fatores, pois cada signo possui suas particularidades, características e qualidades (positivas e negativas). Então, descubra tudo sobre o signo de Peixes.

Nascimento: 20/02 – 20/03

Planeta regente: Júpiter e Netuno

Elemento: Água

Qualidade: Mutável

Fisiologia: Pés, sistema linfático e sistema circulatório

Cores: Branco, prato, verde-mar e violeta

Animal: Peixe e golfinho

Cristais: Ametista, amazonita e água marinha

Ervas: Artemísia, lavanda e noz-moscada

Quais são as características do signo de Peixes?

Piscianos e Piscianas podem ser considerados as pessoas com a maior conexão espiritual do zodíaco. Signo de água que transborda emoções, faz dele sensível, sensitivo, empático, ingênuo, intuitivo, sonhador e artístico. Ele sente tudo, as pessoas ao seu redor e o ambiente. Regidos pelo planeta Netuno, eles carregam a tendência de transcender o mundo da matéria, carregam a mais alta consciência espiritual, a imaginação fértil, a fantasia e a ilusão. O interesse pelo misticismo é grande, adoram astrologia e tudo o que for holístico.

É importante ter cautela aqui, pois Peixes e Netuno, na via distorcida, tendem a cair no vitimismo, na confusão mental, na culpa, nos vícios e dependências, pois às vezes acham muito difícil de lidar com a dura realidade do mundo. Para que isso não aconteça é importante o pisciano se envolver mais com as artes e a espiritualidade.

Peixes também pode ser uma personalidade distraída, sem foco, pois dá a sensação de que estão em outra dimensão, acessando outras realidades. Essas pessoas querem fazer o melhor para o outro e muitas vezes não colocam limites e se perdem, sem ter a certeza onde ele termina e onde o outro começa. Essa personalidade é como uma esponja psíquica, absorve tudo a sua volta. Possuem uma mente irracional e intuitiva, às vezes ilusória e enganadora.

Peixes no Amor

As pessoas desse signo são extremamente amáveis e apaixonadas, são extremamente românticos! Por serem mais tímidos, o pisciano deseja um relacionamento mais particular e íntimo, onde explorem todas as emoções humanas possíveis. Em todos os relacionamentos essa personalidade sempre precisa de uma intensidade amorosa, nada superficial, pois ele quer mergulhar lá no fundo do oceano da paixão e vivenciar tudo na totalidade dos sentimentos! Esse signo acredito piamente na capacidade de “viver feliz para sempre”.

Signo de Peixes e carreira

Esse signo pode se realizar profissionalmente com funções artísticas, como ator, músico, dançarino, escritor, fotógrafo e desenhista. O pisciano é muito sensível e altruísta, por isso que dá muito bem em trabalho como terapeuta, psiquiatra, enfermeiro ou médico. Com um pezinho no mundo místico e espiritual, ele pode ser um ótimo terapeuta holístico, mestre reiki, astrólogo e tarólogo. A ligação fisiológica com os pés faz dele um excelente ortopedista ou quiropodista. Mas no geral peixes quer trabalhar com pessoas e é importante pra ele ter a sensação de que seu trabalho está impactando positivamente na vida do outro!

Lazer para os piscianos

Um bom lazer para o pisciano é tudo que envolva água, como nadar, velejar, pescar, fazer uma trilha até a cachoeira, ir à praia e fazer um cruzeiro. Esse signo carrega uma personalidade artística, por tanto também gostam de literatura, poesia, teatro, balé, fotografia, música e pintura. Outras atividades que recebem sua atenção é a dança, o ioga e meditação.

Do que os piscianos gostam?

Apreciam a arte, teatro e a música.

Amantes do mar.

Gostam de ajudar o próximo.

Não dispensam um romantismo.

Adoram tudo o que é místico e espiritual.