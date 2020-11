Signo lunar: saiba o que significa e o que ele pode revelar sobre você

Além do signo solar e do ascendente, o signo lunar é considerado o 3º fator de importância quando o assunto é Mapa Astral. A lua, assim como tudo na Astrologia, é explicada sob ponto de vista energético e não científico. A lua possui um aspecto totalmente emocional, é ligada ao sagrado feminino, tem a simbologia do lado interior, do sentimento, das reações, do passado e do processo intuitivo.

No Mapa Astral, por exemplo, o signo lunar influencia em como reagimos às todas as situações da vida, sem conseguirmos esconder suas características.

Afinal, quais características possuem o signo lunar?

Lua em Áries

É instintivo, espontâneo, possui entusiasmo facilmente despertado. Corajoso, competitivo, orgulhoso, inteligente e destemido.

Lua em Touro

Anseia por segurança emocional e acha que a estabilidade também vem do outro. Confiável, agradável, charmoso, tende a procrastinar mais do que o normal e possui medo de mudança mais do que o normal também. Desconta suas frustrações em prazeres da vida.

Lua em Gêmeos

Simpático, curioso, gosta de se comunicar e tende a ser superficial. Possui uma abordagem racional para assuntos do coração. Nervoso, tenso, comunicativo e possui uma estranha alteração de humor.

Lua em Câncer

É um signo lunar extremamente emocional, sentimental e possui relações cármicas. Cuidadoso, protetor, tem tendência ao rancor e dificuldade para se desapegar.

Lua em Leão

Quente, grande brilho pessoal, elegância, tem grande animação. Diverte-se com facilidade. No aspecto emocional, tende a encobrir o que sente quando está inseguro e opta por explosões emocionais. Tendência ao drama em maior quantidade.

Lua em Virgem

Tímido, discreto, prefere reprimir as emoções. Coloca o trabalho em primeiro lugar sempre. É o signo lunar mais exigente, difícil de agradar, mas tem olhar perspicaz, observador e tende a se distrair com pouca coisa.

Lua em Libra

Gentil, romântico, artístico. É o signo lunar que mais tende a gostar de tudo que é esteticamente aceitável. Diplomático, justo, detesta confronto. Amor e relacionamento são partes importantes na sua vida, mas tende a aceitar certas situações por medo de ficar sozinho.

Lua em Escorpião

Considerado o signo lunar mais difícil do zodíaco – emocional ao extremo, tende a ser 1000x mais intenso que quem possui o signo de Escorpião. Não se expressa de uma maneira clara em razão do que sente e por isso tende a agir igual ou pior que o outro somente para prová-lo a sua dor. Se entregam a tudo, possuem apelo sexual e medo do abandono.

Lua em Sagitário

Filosófico, alegre, desinibido, intelectual. Preza pela liberdade e não é qualquer assunto que o interessa. Não gostam de DRs preferindo se justificar sempre que for possível. São sinceros demais. Possuem otimismo além da conta e as pessoas ao redor tendem a responder da mesma maneira. Costumam esconderem o que

sentem.

Lua em Capricórnio

Estável, reservado, autoconfiante, ambicioso. Preza pelo sucesso de qualquer maneira. Realista e emocionalmente reservado. Pulou algumas etapas da vida assumindo responsabilidades cedo demais. Sérios, disciplinados e possuem dificuldade de se desligarem do trabalho.

Lua em Aquário

Possuem alto poder mental, são originais e rebeldes. Não gostam de regras e prezam pela liberdade. Pode ser atraído por pessoas diferentes. Teimosos, gostam da solidão – é o signo lunar mais difícil para relacionamentos.

Lua em Peixes

Intuitivos, emocionais e sonhadores. Possuem facilidade para dispersão. Artísticos e são conscientes das suas vulnerabilidades. Humores inconstantes, possuem um poder psíquico muito forte, são espiritualizados e românticos.