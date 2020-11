Saiba quais são os 5 signos mais ciumentos do Zodíaco

Causa do término de muitos relacionamentos amorosos e muitas brigas, sentir ciúme é absolutamente normal. Quem nunca, afinal? Mas, como tudo tem limite, o ciúme e a desconfiança em excesso podem prejudicar qualquer relacionamento – seja ele namoro, amizade ou até mesmo uma relação com um familiar. Algumas pessoas são mais ciumentas que outras e isso é natural. No entanto, segundo a astrologia, alguns signos são mais ciumentos que outros. Saber se o signo do seu parceiro (ou parceira) está na lista dos cinco signos mais ciumentos do Zodíaco pode te ajudar a tomar uma decisão na hora de ir mais fundo na relação. Confira quais são eles.

Quais são os cinco signos mais ciumentos do Zodíaco?

Quando gostamos de alguém, é natural sentir um pouquinho de ciúme. Além disso, essa é uma condição bastante comum. Mas, em excesso, esse sentimento acaba sendo uma das principais causas de término de relacionamentos amorosos e de muitas brigas entre amigos e familiares. Ninguém gosta de ser controlado o tempo todo com muitas perguntas e desconfiança excessiva. Segundo a astrologia, apesar das características pessoas de cada um, alguns signos são mais ciumentos que outros porque são mais apegados e gostam de se sentir seguros. Veja se seu companheiro (ou companheira) está nesta lista para saber como lidar com isso.

Escorpião é o primeiro dos signos mais ciumentos

Para começar a lista dos signos mais ciumentos do Zodíaco, nada melhor que Escorpião. Intensos, profundos e exagerados, os escorpianos são dominadores. Quando mergulham de cabeça em uma relação, exigem que o outro também se entregue profundamente. E é isso que pode levar a uma crise de ciúmes. Além disso, eles são desconfiados por natureza. Se a desconfiança surge, quem é de Escorpião pode começar a seguir os passos do outro e fazer muitas perguntas. Os escorpianos também tendem a ser vingativos quando se sentem traídos. Para lidar melhor com eles, tenha em mente que a entrega, a paixão e o sexo devem ser intensos o tempo todo.

Touro quer saber tudo que o outro faz

Se tem uma pessoa que é extremamente desconfiada é a que nasceu sob o signo de Touro. Ele entra para a lista de signos mais ciumentos do Zodíaco por ser possessivo e gostar de estabilidade nos relacionamentos. Além disso, os taurinos não gostam muito de novidades – preferem a segurança – e gostam de saber tudo que o outro faz. A possibilidade de ser traído é o que mais afeta o humor de quem é de Touro. E tem mais: ele é rancoroso. Por isso, prepare-se para lidar com o taurino. Tente mantê-lo seguro de que ele não será traído, não pise na bola e aproveite todo o amor que ele tem a oferecer.

Câncer é inseguro e carente

Insegurança e sensibilidade definem quem nasceu sob o signo de Câncer. A partir daí, já podemos imaginar porque ele está nesta lista. Por ser inseguro, o canceriano tende a ser dependente e carente e, às vezes, pode exagerar nesse sentido, agindo com ataques de ciúme. Isso porque ele não aceita a ideia de ficar sozinho enquanto a pessoa que ele ama está na companhia de outros. Por isso, para ele, namorar alguém que tem muitos amigos é um verdadeiro desafio. Quem é de Câncer quer atenção plena e, se sente que não está recebendo, começa a fazer cobranças excessivas. Faça declarações de amor e dê muita atenção para o canceriano.

Leão é um dos signos mais ciumentos e mais orgulhosos

O leonino tem fama de gostar de ser o centro das atenções. E nos relacionamentos isso não poderia ser diferente. No entanto, além de ser um dos signos mais ciumentos do Zodíaco, ele é também um dos mais orgulhosos. Por isso, tem uma dificuldade enorme de assumir que está com ciúme, o que pode causar dúvidas quanto ao seu comportamento ciumento. Apesar de demonstrar uma autoestima quase sempre elevada, quem é de Leão tende a ser inseguro nos relacionamentos. E também é muito exigente e rancoroso. Dê a ele atenção plena para garantir que tudo ficará bem.

Peixes tem ciúme até de amigos e familiares

Imaginação fértil é uma das características mais marcantes de quem nasceu sob o signo de Peixes. Por isso, pode sentir ciúme até por causa de situações criadas na mente dele. Os piscianos tendem a aumentar as coisas – se acha que o outro está um pouco distante, têm certeza que foram traídos. E tem mais: eles são inseguros e sentem ciúme não apenas nos relacionamentos amorosos. Isso serve, inclusive, para as relações de amizade e familiares. A forma com que quem é de Peixes costuma agir quando está com ciúme é na base da manha. Por isso, tenha paciência para tanta emoção.