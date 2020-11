Saiba quais são os 5 signos mais verdadeiros do Zodíaco

Quando o assunto é sinceridade, algumas pessoas podem até acabar passando dos limites simplesmente porque não conseguem se segurar. Dependendo de como e o quê falam, esses “sincericidas” podem chegar a magoar o outro, por causa de seu jeito, muitas vezes, ríspido. Todo mundo já conheceu um “sincerão” ou uma “sincerona”, mas se você não perguntou o signo, provavelmente essa pessoa está nesta lista dos signos mais verdadeiros do Zodíaco. A astrologia explica porque as pessoas nascidas sob esses signos são assim. Entenda.

Áries é um dos signos mais verdadeiros do Zodíaco

O ariano é aquele tipo de pessoa que não consegue esconder o que sente ou o que pensa. É por isso que ele encabeça a lista dos signos mais verdadeiros do Zodíaco. Quem nasceu sob o signo de Áries tem como características a sinceridade, a autenticidade e, às vezes, podem ser até um pouco impulsivos por causa disso. O ariano não deixa de dizer se ele entende que algo está errado, ele simplesmente não sabe mentir. Se não fala, entrega com o olhar de desaprovação – que não consegue evitar. Pode ser ríspido demais, mas é uma ótima pessoa para uma boa conversa ou para um relacionamento sincero e verdadeiro.

Escorpião tem intensidade e muita sinceridade

Intensidade é uma das marcas de quem nasceu sob o signo de Escorpião. Por isso, eles são sempre muito claros, especialmente se mergulham em uma relação – que sempre deve ser pautada pela verdade. Quando o escorpiano entende que algo deve ser dito (seja para melhorar a relação, para acertar alguns pontos ou apenas para dar um conselho de amigo), ele diz sem cerimônia alguma. Escorpião está entre os signos mais verdadeiros porque funciona assim: na base da sinceridade. Os mais tranquilos podem tentar evitar os assuntos mais duros, mas dificilmente conseguem. Para quem quer ter um relacionamento verdadeiro, escorpianos são uma boa escolha. Mas, atenção: precisa haver uma troca. Se ele entender que o outro não está sendo verdadeiro, provavelmente vai se afastar.

Gêmeos é dono das respostas mais sinceras

A comunicação é uma das características mais marcantes dos geminianos. Eles adoram uma boa conversa e, se o papo estiver interessante, podem passar horas trocando ideia. Mas, quem nasceu sob o signo de Gêmeos fala tanto, que às vezes acaba deixando escapar até o que não queria (ou não devia) dizer. Normalmente, ele não fala o que pensa com a intenção de magoar, mesmo quando parece grosseiro (sim, ele pode parecer mal educado às vezes). Acontece que ele gosta de dar opinião sobre praticamente tudo. Para quem quer uma resposta sincera e não tem medo de ouvir umas verdades, basta conversar com um geminiano pra saber tudo – e talvez um pouco mais – que quer saber.

Sagitário tem a verdade com um de seus pilares

Para o sagitariano, a verdade é um dos pilares de qualquer relação. Por isso, não se assuste com tamanha sinceridade de Sagitário, um dos signos mais verdadeiros do Zodíaco. O jeito dele pode até assustar quem não está acostumado. Seu altíssimo senso de justiça e muitas vezes exagerado nada mais é que uma vontade de deixar tudo às claras. Para o sagitariano, é muito importante que tudo seja dito, mesmo que, para isso, ele possa parecer duro demais. Por isso, ele também pode ser ríspido e transmitir uma imagem arrogante, mas tanta franqueza não é por mal. Ele preza pelas boas amizades e entende que a verdade é um dos pilares de qualquer relação, por isso, não se assuste com tanta sinceridade.

Virgem também é um signos mais verdadeiros do Zodíaco

Perfeccionistas, os virginianos demoram a se entregar a uma relação, mas depois disso, tendem a ser muito exigentes (e críticos) em relação ao outro. E eles simplesmente não conseguem ficar quietos quando algo não sai do jeito que eles acham que é melhor. Virgem está entre os signos mais verdadeiros do Zodíaco, mas tem uma diferença em relação aos outros: normalmente, quem nasceu sob esse signo procura dizer o que pensa sem parecer rude ou arrogante. Ele prefere ser discreto para não magoar o outro. Apesar de ser assim tão sincero, o virginiano não lida bem com as críticas, quando dirigidas a ele. Por isso, é possível dizer que ele fala o que pensa, mas não ouve, muitas vezes, a opinião alheia. Ele quer sinceridade, mas com cautela.