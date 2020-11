Saiba quais são os 5 signos mais mentirosos do Zodíaco

Quem nunca contou uma mentirinha que atire a primeira pedra. Mentir, seja lá qual for o motivo, é uma condição natural ao ser humano. E existem motivações diferentes: não querer magoar o outro, se afastar de situações desagradáveis, evitar conflitos ou se sentir melhor. Tem gente que simplesmente não consegue resolver certas questões sem contar uma mentira. É claro que o ideal é que a sinceridade a honestidade sejam o pilar de qualquer relação e que mentir, muitas vezes, pode trazer consequências graves. No entanto, segundo a astrologia, alguns signos são menos sinceros e mais falsos que outros. Saiba quais são os signos mais mentirosos do Zodíaco.

Gêmeos usa mentirinhas para justificar suas mudanças

A fama de duas caras e de falso persegue o geminiano. E não é a toa que ele encabeça a lista de signos mais mentirosos do Zodíaco. Instável, quem nasceu sob o signo de Gêmeos pode simplesmente mudar de ideia a qualquer momento e sem motivação aparente. Diante disso, muitas vezes ele usa mentirinhas persuasivas para justificar suas mudanças repentinas. Isso porque quem é de Gêmeos não gosta de magoar o outro e quer ter uma imagem positiva diante de todos. Para garantir isso, como não se sente constrangido por mudar de opinião, inventar histórias acaba sendo uma boa saída. Por exemplo, se o geminiano não quiser ir a um compromisso, pode ter certeza que ele vai ficar doente, o pneu do carro vai furar ou qualquer outra coisa que o impeça de estar lá vai “acontecer”. No geral, essas mentiras não são prejudiciais a ninguém.

Aquário mente para garantir sua própria liberdade

Apesar de não gostar de ser enganado, para o aquariano, a mentira também acaba sendo uma saída pra evitar constrangimentos e infelicidades. Ele pode marcar um compromisso e se arrepender e aí, para sair dessa situação, acaba inventando pequenas lorotas. Assim como acontece com Gêmeos, Aquário está entre os signos mais mentirosos do Zodíaco, mas não é por mal. Os aquarianos simplesmente não gostam de se sentir obrigados a nada e, por isso, mentir um pouquinho pode ajudar a deixar as coisas mais leves. Além disso, quem é de Aquário, normalmente, lida tão bem com pequenas mentiras que é considerado super bem-humorado, já que aceita brincadeiras e histórias falsas numa boa. Por outro lado, ele também pode parecer falso por ser frio e desapegado. Aquarianos não abrem mão da liberdade e, para isso, mentem sem culpa.

Leão é um dos signos mais mentirosos para proteger o próprio ego

O leonino preza muito pela sua (boa) imagem e gosta de estar sempre no centro das atenções. Se for preciso, mente descaradamente para garantir que sua autoestima não seja abalada e a imagem de herói, que ele tanto gosta, não seja destruída. Quem nasceu sob o signo de Leão gosta de sinceridade, mas isso pode ir só até a página dois se ele entender que uma mentirinha vai ajuda-lo a se sentir melhor ou a conseguir o que quer. Mas, vale reforçar que quem nasceu sob o signo de Leão só mente quando não há outra opção. O leonino não é, portanto, um mentiroso nato. Muitas vezes, essa característica tem a ver com a insegurança e, por vezes, ele pode ser bastante dramático. E tem mais: se ele não estiver interessado em algum compromisso, ele vai inventar uma desculpa mentirosa para se livrar dele.

Libra prefere evitar conflitos e pode mentir para se safar

Pode parecer estranho Libra estar na lista dos signos mais mentirosos do Zodíaco. Mas o fato é que, apesar de não gostarem de mentir, os librianos preferem agir dessa maneira a encarar conflitos. Pacíficos, eles não fazem isso por maldade. Simplesmente, por serem diplomáticos, não querem ser desagradáveis com absolutamente ninguém. Além disso, eles não são bons com conversas sinceras e mais duras. Por isso, muitas vezes, quem é de Libra se esquiva usando uma lorota, que pode ser uma mentira boba, como uma dor de cabeça ou um mal estar, por exemplo. Isso para não ter que tocar em assuntos considerados chatos. Numa relação amorosa mais séria, pensa duas vezes antes de mentir, mas, quando o faz, não se sente culpado. Por outro lado, se é pego mentindo, tem dificuldade de assumir que mentiu e pode fugir até que pare de ser questionado.

Sagitário é um dos signos mais mentirosos, mas não por maldade

Encerrando essa lista com os signos mais mentirosos estão os sagitarianos. Se por um lado eles são sinceros (e, muitas vezes, duros) até demais, por outro, seu espírito de liberdade é capaz de fazê-los criar mentirinhas bobas. Especialmente se isso for necessário para que tenham um pouco de status em relação ao grupo. A ideia é não prejudicar ninguém, mas também não se sentem mal se precisam mentir. E nem se são pegos mentindo! Para quem é de Sagitário, isso pode até soar divertido. Aliás, diversão é uma das grandes preferências dele. Sendo assim, por que contar uma história verdadeira e sem graça quando ela pode ganhar ares mais atraentes?

