Quando o assunto é astrologia, são inúmeras as características que podemos saber através de conjunções astrais. Até mesmo quais signos mais nervosos que o zodíaco possui. Contudo, tais características (sempre bom lembrar) podem ser facilmente controladas e equilibradas, pois, quando falamos de nossos signos, falamos de nossa essência – e sim, é possível adequar muito bem as características

Marte tem culpa nisso!

Além de especificar quais são os signos mais nervosos, é muito bom lembrar que o planeta Marte também tem uma certa culpa quando o assunto é estresse. Isso porque ele é quem rege nossas emoções ligadas a ímpetos, energias e atitudes – o verdadeiro Deus da Guerra. No Mapa Astral, ele é o responsável por fornecer todas essas características – e vai depender muito também do posicionamento dele dentro do seu signo de origem.

Afinal, quais são os signos mais nervosos?

Áries

Lembra de Marte? Pois bem, Áries é naturalmente regido por Marte – e traz todas questões de nervoso, estresse, ímpeto e energia alta. É um dos signos mais nervosos porque não tem papas na língua, fala na cara o que precisa e sua atitude em demasia o leva além – gosta de mandar a ser mandado e escolhe a ser escolhido. Uns chamam de personalidade, outros de exagero.

Gêmeos

Geminianos gostam de procurar problemas. Por mais que as coisas estejam super bem, trata-se de uma essência e personalidade que cria situações na mente e, por acreditar piamente nelas, acaba se estressando demais. Outra questão: ganhou posto no ranking de signos mais nervosos porque possuem uma tendência gigantesca de brigarem por coisa pouca ou mínima.

Leão

Pertencente ao elemento fogo, Leão ganhou uma posição na lista dos signos mais nervosos do zodíaco por não ter nenhuma papa na língua a dizer o que pensa. Contudo, tende a se estressar bem rápido – e demora demais para relaxar. É um signo de ímpeto e ação, mas que sabe ponderar quando necessário. Não gosta de injustiça e, assim como o animal que o representa, vai querer ganhar força sempre que puder diante de toda e qualquer situação.

Escorpião

O mais intenso da astrologia possui sua dose de estresse. Marte, o Deus da Guerra, também é planeta regente de Escorpião e, por isso, dá a oportunidade de colocá-lo no ranking de signos mais nervosos. Contudo, uma ressalva: muitas vezes, esse estresse pode vir mais interno do que externo. É uma probabilidade muito grande o escorpiano implodir do que explodir – o que pode ser bem pior, em muitos casos.