Vênus em Libra traz a época mais romântica do ano

Esta pode ser uma das épocas mais românticas do ano, segundo a astrologia. Até o dia 21 de novembro, Vênus em Libra promete fortes emoções. Segundo o estudo dos astros, o planeta Vênus é considerado o grande regente do amor e é o planeta que rege o signo de Libra naturalmente. Logo, temos um encontro de energias conhecidas por aqui e que proporcionam momento de abertura de caminhos para as relações amorosas.

Vênus em Libra indica parceria, entrega, fluência no relacionamento, assim como equilíbrio de sentimentos e emoções. Para quem estiver em algo casual, é um bom momento para pensar em algo mais sério – assim como quem está solteiro e quer pensar no assunto também.

Todos os signos recebem as energias da estadia de Vênus em Libra, mas o do elemento Ar – além de Libra, Gêmeos e Aquário – assim como os cardinais Áries, Câncer e Capricórnio – poderão sentir mais o impacto romântico que essa união pode ocasionar.

Vênus em Libra traz aproximação com a pessoa amada

A temporada de Vênus em Virgem trouxe uma estabilidade maior nos relacionamentos, fazendo com que os apaixonados pensassem melhor em suas conexões, além de fazer com que trabalhassem melhor suas emoções. Em Libra, apesar do Sol estar reinando absoluto no signo de Escorpião, podemos esperar dias de maior aproximação com a pessoa amada, além de uma necessidade de vivenciar esse amor de uma forma plena e duradoura. Vênus entrou em Libra dia 27 de outubro e ficará nesse modo até dia 21 de novembro, quando tomar o rumo para o signo de Escorpião.

Depois do dia 3 de novembro, as conversas estarão menos desgastadas, o que seria um excelente momento para colocar as pendências em dia.

Cuidados com autoestima

Vênus em Libra também favorece os tratamentos de beleza, estéticos e para quem deseja mudar o visual. No entanto, esse autocuidado também pode ser visto de dentro para fora, com a aproximação de assuntos ligados a autoconhecimento e bem-estar.