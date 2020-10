Para fechar o fim de semana, Fernando e Sorocaba, Paralamas do Sucesso, The Lumineers e mais mais artistas realizam lives do dia. Confira os horários dos shows deste domingo, dia 18 de outubro.

Neste domingo, dia 18 de outubro, vai rolar shows de diversos estilos. Para os fãs de sertanejo, Fernando e Sorocoba sobem aos palcos após se apresentar essa semana em A Fazenda 2020. O rock também vai ter espaço nas lives do dia com Paralamas do sucesso, que sobe ao palco virtual para interpretar sucessos da carreira.

Tem também Música Popular Brasileira e shows internacionais com Dave Matthews e The Lumineers.