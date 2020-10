Lives de hoje (24): Tomorrowland, Safadão e mais shows deste sábado

Para quem está planejando o fim de semana, as transmissões ao-vivo podem ajudar. As lives de hoje (24) contam com uma variedade de atrações, como é o caso do Festival Tomorrowland – que teria sua apresentação normal em julho, mas foi adiada para o evento online devido à pandemia do coronavírus – além da dupla sertaneja, Rick&Renner, o grupo de samba, Fundo de Quintal e de Wesley Safadão (com participações especiais).

Veja a lista completa com horários das lives de hoje (24):

Festival Tomorrowland! + Powerline (Titãs, Plutão Já Foi Planeta, Black Pumas e mais)

Horário: 15h

Onde assistir: Canal oficial do Festival

Rubia Divino #BrasisEmCasa

Horário: 18h

Onde assistir: Canal oficial

Rick & Renner

Horário: 17h

Onde assistir: Canal oficial da dupla

Fundo de Quintal – O Reencontro

Horário: 18h30

Onde assistir: Canal oficial do grupo

Trio Armorial #BrasisEmCasa

Horário: 18h30

Onde assistir: Canal oficial

Carol Biazin

Horário: 19h

Onde assistir: YouTube

Ana Cañas canta Belchior, #EmCasaComSesc

Horário: 19h

Onde assistir: Instagram

Billie Eilish – Lives de hoje

Horário: 19h

Onde assistir: site oficial

Kiko Dinucci #BrasisEmCasa – Lives de hoje

Horário: 19h

Onde assistir: YouTube

Bruna Lucchesi #BrasisEmCasa – Lives de hoje

Horário: 19h30

Onde assistir: YouTube

Hillbilly Rawhide #BrasisEmCasa – Lives de hoje

Horário: 20h

Onde assistir: YouTube

Guilherme & Santiago e Rionegro & Solimões – Lives de hoje

Horário: 20h

Onde assistir: YouTube

Wesley Safadão (part. Márcia Fellipe, Eric Land e Gleydson Gavião) – Lives de hoje

Horário: 20h

Onde assistir: YouTube

Orquestra Ouro Preto apresenta Beethoven – Lives de hoje

Horário: 20h30

Onde assistir: YouTube

Shows no domingo

Kemuel – 15h (YouTube)

Mel Duarte #BrasisEmCasa – 18h

Wes Ventura #BrasisEmCasa – 18h30

Monna Brutal #BrasisEmCasa – 19h

Louie R. #BrasisEmCasa – 19h30

Tapuia Trio #BrasisEmCasa – 20h