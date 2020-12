Morte de Joseph: viúvas dos Safra agora se tornam as chefes de família

Após a morte de Joseph Safra na manhã do dia 10 de dezembro, a última mulher do clã da família, Vicky Safra, ficou viúva. Joseph foi o ultimo de seus irmãos a falecer, portanto, agora as mulheres são as chefes de família, sem os maridos por perto. Os Safra sempre foram conservadores e mantinham os homens a frente dos negócios e as mulheres em segundo plano. Contudo, neste momento, as esposas estarão ocupando um espaço mais a frente.

Conheça mais sobre as mulheres que se casaram com os homens do clã Safra

Família Safra – Lily

Lily Safra nasceu no Rio Grande do Sul. Antes de se casar com Edmond, a viúva trocou alianças com o empresário Alfredo Monteverde, fundador do Ponto Frio, e de quem herdou uma fortuna estimada no fim dos anos 1960 em mais de US$ 200 milhões (R$ 1,01 bilhão). Lily Watkins é proprietária da Villa Leopolda, uma mansão situada na comuna francesa de Villefranche-sur-Mer, na Costa Azul (Riviera Francesa). É considerada a terceira residência mais cara do mundo.

Depois, Lily conheceu Edmond e resolveram se casar. O irmão do clã Safra queria se casar com alguém que não estivesse interessado em sua fortuna. Como Lily já era bilionária, esse não seria um problema. Os dois oficializaram a união em 1976.

Contudo, os irmãos, Moise e Joseph nunca foram muito favoráveis à união do casal. Lily é judia como a família Safra, mas tem ascendência asquenaze, mais progressiva, enquanto os Safras são de origem sefardita, mais tradicional. Além disso, a esposa de Edmond não era muito reservada e gostava de aparecer em eventos, o que também desagradava a família.

O casal nunca teve filhos. Em 1999, Edmond foi vitima de um incêndio criminoso e morreu, Lily estava no local, mas sobreviveu. Depois disso, os cunhados e Lily cortaram contato completamente. A viúva de Edmond se decida a ajudar projetos sociais com doações abastadas. Foi dessa maneira que se aproximou do cantor Elton John e criou uma amizade. No ano passado, Lily doou € 10 milhões (R$ 42,2 milhões) para a reconstrução da Notre Dame de Paris.

Família Safra – Chella Safra

Chella nasceu em Beirute, no Líbano, assim como seu antigo esposo Moise Safra. Diferente de Lily, Chella se adequava mais aos padrões da família Safra, sua principal tarefa sempre foi cuidar dos cinco filhos que teve com o banqueiro, são eles: Jacob, Ezra, Edmond, Esther, Olga. Além disso, a libanesa se dedicava a filantropia e ajudava instituições que dependiam de doações do clã. Chella também fundou a ONG Americas Amigas, que atua no auxilio de mulheres diagnosticadas com câncer de mama.

Estima-se que Chella tenha recebido pelo menos um terço da fortuna deixada por Moise, de US$ 2,2 bilhões (R$ 11,1 bilhões).

Em 2014, Moise morreu devido a um infarto, o bilionário também lutava contra um câncer e sofria com mal de Parkinson.

Família Safra – Vicky Safra

Vicky foi a última mulher do clã Safra a se tornar viúva. Em 1969, casou-se com Joseph, o casal teve quatro filhos, Alberto, David, Esther e Jacob e 14 netos.

Em 2012 deixou a gestão do Banco Safra, passando para seus filhos Alberto, David e Jacob. Contudo, os irmãos se desentendiam em como tocar os negócios, por isso, em 2019, Alberto decidiu deixar o banco, levando outros dois executivos importantes.

Vicky, assim como Joseph, é uma mulher discreta, se mantem longe das câmeras e holofotes.

Na manhã de quinta-feira (10), Vicky se juntou a Chella e Lily e é terceira mulher que perdeu um dos donos do banco Safra. Joseph morreu por causas naturais e tinha 82 anos. Vikcy pode ser tornar a mulher mais rica do país, já que parte dos US$ 23,2 bilhões (R$ 117,5 bilhões) deixados por ele em breve serão seus.

Além disso, Vicky tem uma relação amistosa com Chella, mas ambas não se dão com Lily, por diferentes no estilo de vida.

Família tradicional e conservadora

A família Safra, conhecida por ser tradicional e conservadora, agora não tem os homens no centro. Como os irmãos que fundaram o banco bilionário faleceram, as mulheres serão lembradas e são agora chefes de família, deixando o segundo plano para os antigos maridos.