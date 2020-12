10 curiosidades de ‘Modo Turbo’, clipe da cantora Luisa, Pabllo e Anitta

‘Trindade do pop’! Luisa Sonza, Pabllo Vittar e Anitta são um dos assuntos mais falados nas redes sociais após o lançamento do mega clipe “Modo Turbo”, lançado nesta segunda-feira (21). Cheio de referências do universo anime e gamer, o novo trabalho da cantora de ‘Braba’, tem muito a ser explorado. Confira!

1 – Locações do clipe ‘Modo Turbo’

A primeira cena do clipe, em que aparecem vários fliperamas, existe, e foi gravado em um shopping abandonado. O espaço fica em São Paulo, no bairro Artur Alvim, fechado há 20 anos.

Já a segunda principal locação aconteceu no Templo Kinkaky-ji, em Itapericica da Serra, também em São Paulo. As cenas de combate aconteceram por lá, e tiveram efeitos especiais.

E a @luisasonza que gravou o clipe de #ModoTurbo no shopping abandonado aqui no Arthur alvim pic.twitter.com/Wy0YBLXHeF — Eu estou viciado no Afther Hours do the Weeknd (@neguinfeliz) December 22, 2020

2 – Referência gamer e anos 80

A atmosfera do clipe é totalmente imersa nos anos 80 e 90. O clipe se passa dentro de um vídeo game e as referências são sobre os jogos de fliperama e as ‘jogadoras’ travam uma batalha contra um robô dentro da história do clipe.

3 – Robô de ‘Modo Turbo’

Além das divas, outro personagem marcante do clipe foi o robô. Curiosamente, existe alguém por trás do personagem e é o dançarino Eddy Soares. O personagem é um tipo de Tokusatsu, um termo japonês que se refere aos robôs de séries live-actions, como Power Rangers, por exemplo.

4 – Clipe de valor milionário

Estima-se que para a mega produção do clipe, foram investidos em torno de R$1,5 milhão.

5 – Superpoderes

Dentro da história do clipe, cada uma das ‘jogadoras’ tem um superpoder. Luisa Sonza é a que tem a ‘super força’. Já Anitta ficou com a ‘quicada atômica’. Para completar, Pabllo Vittar tem o poder da ‘multiplicação’.

6 – Vazamento da capa de divulgação

Perto do lançamento, uma das capas do projeto foi vazada. Além de revoltar Luisa Sonza, elas precisaram adiantar sobre o feat, que iria ser uma surpresa para o público. Em seu Twitter, a cantora de ‘Braba’ escreveu: “a gente vai até o inferno achar que vazou essa foto”.

7 – Direção do clipe

Alaska é o nome da dupla Gustavo Moraes e Marco Lafer, os diretores responsáveis por ‘Modo Turbo’. Além do clipe icônico, a dupla já dirigiu comerciais internacionais da Pepsi e o clipe de MC Zaac com Tove Lo ‘Are U Gonna Tell Her’.Inclusive, o nome Alaska surgiu do sonho da dupla em viajar para o lugar.

8 – Referências de Pabllo Vittar no clipe

Além do universo dos games, outro que se destaca é o mundo dos animes. Neste sentido, Pabllo Vittar estava vestida com referências visuais das personagens de mangás Sailor Moon e Sakura Card Captor. “Eu busquei inspiração nos animes que eu assisto e no k-pop. Passei todas as referências para a minha equipe e eles criaram”, afirmou Vittar.

9 – Estreia bomba em visualizações no Youtube

Provando já ser um sucesso, o clipe bateu a marca de 1 milhão de visualizações no Youtube em apenas 30 minutos de lançamento. Além disso, a música foi bem no Spotify.

10 – Coreografia de ‘Modo Turbo’

A coreografia de ‘Modo Turbo’ ficou responsável por Flávio Verne. O coreógrafo já trabalha com Pabllo Vittar e Luisa Sonza há bastante tempo. Inclusive, foi ele quem assinou Bandida, de Pabllo e Pocah.

Assista ‘Modo Turbo’:

Paz no pop brasileiro? Anitta e Pabllo surgem em clipe com Luisa Sonza