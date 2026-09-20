Dave Grohl surpreende ao revelar qual é sua banda brasileira de metal favorita

Dave Grohl surpreende ao revelar qual é sua banda brasileira de metal favorita

O vocalista do Foo Fighters, Dave Grohl, já deixou claro que é fã de uma das maiores bandas brasileiras de heavy metal. Durante uma participação no programa The Late Late Show with James Corden, o músico falou sobre o Sepultura e destacou o impacto causado pelo álbum Roots, lançado em 1996.

Grohl, que ganhou fama mundial como baterista do Nirvana antes de formar o Foo Fighters, citou a banda brasileira ao falar sobre seus grupos favoritos do metal. Para ele, o Sepultura conseguiu unir elementos da música brasileira a um som extremamente pesado.

O que Dave Grohl falou sobre o Sepultura?

Durante o programa de James Corden, Dave Grohl contou que uma de suas bandas de heavy metal favoritas é brasileira e citou diretamente o Sepultura. O músico destacou principalmente Roots, sexto álbum de estúdio da banda e um dos trabalhos mais conhecidos do grupo internacionalmente. Segundo Grohl, o disco conseguiu incorporar instrumentos e elementos brasileiros ao heavy metal de uma maneira que ajudou a transformar o gênero.

Lançado em 1996, Roots marcou uma nova fase na carreira do Sepultura. O álbum combinou o peso característico da banda com elementos da música brasileira e contou com participações e experimentações que ajudaram a diferenciar o trabalho.

Entre as características que chamaram atenção está a presença de instrumentos e ritmos associados à música brasileira, especialmente em faixas como “Roots Bloody Roots”, um dos maiores sucessos da banda.

Para Grohl, justamente essa mistura foi um dos fatores que fizeram o álbum se destacar dentro do heavy metal.

Dave Grohl escreveu o prefácio da autobiografia de Max Cavalera

A admiração entre os músicos também aparece em outro momento. Dave Grohl escreveu o prefácio de ** My Bloody Roots: From Sepultura to Soulfly and Beyond **, autobiografia de Max Cavalera.

No livro, o vocalista e guitarrista do Sepultura relembra histórias de sua carreira e da trajetória que passou pelo Sepultura, pelo Soulfly e por outros projetos.

Cavalera também já contou uma história curiosa sobre Grohl relacionada ao álbum Roots. Segundo Max Cavalera, Grohl teria comprado um sistema de som de cerca de US$ 50 mil para seu estúdio. Ao colocar Roots para tocar, o equipamento teria sido danificado pela potência do som.

A história foi contada por Cavalera ao Phoenix New Times ao falar sobre o prefácio escrito por Grohl para sua autobiografia.

A lembrança virou uma das histórias que mostram a admiração do músico do Foo Fighters pelo trabalho do Sepultura.

Veja: