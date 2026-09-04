Esposa de Dave Grohl aceitou a filha fora do casamento em traição pública

Quem é Jordyn Blum, esposa de Dave Grohl que decidiu seguir com o casamento após traição

Jordyn Blum passou a ocupar os holofotes em setembro de 2024, quando Dave Grohl, vocalista do Foo Fighters, revelou publicamente que havia se tornado pai de uma menina fora do casamento. A notícia expôs uma crise familiar que, até então, vinha sendo mantida longe dos palcos e das redes sociais.

Casados desde 2003, Grohl e Blum decidiram tentar preservar a relação. Segundo relatos publicados pela imprensa americana, a produtora e ex-modelo chegou a considerar o divórcio depois de descobrir a infidelidade, mas acabou optando por dar uma nova chance ao casamento.

A história de Jordyn Blum, porém, começou muito antes da crise que envolveu o músico. Discreta e pouco afeita à exposição, ela construiu uma trajetória ligada à moda e à televisão antes de se tornar conhecida como mulher de um dos principais nomes do rock americano.

Quem é Jordyn Blum, esposa de Dave Grohl?

Jordyn Blum nasceu nos Estados Unidos e trabalhou como modelo ainda na adolescência. Segundo relatos publicados ao longo dos anos, ela foi descoberta quando tinha 12 anos e chegou a aparecer na capa da revista Teen, além de participar de campanhas relacionadas ao mercado de beleza.

Mais tarde, Blum deixou as passarelas e passou a trabalhar nos bastidores da televisão. Foi na MTV que desenvolveu parte de sua carreira como produtora.

O contato com o universo musical acabou aproximando Blum de Grohl. Os dois se conheceram em 2001, em Los Angeles, mas o início da relação não foi imediato.

Em entrevista concedida anos depois, Grohl contou que chegou a se afastar de Jordyn depois dos primeiros encontros por acreditar que não estava preparado para um relacionamento sério. Três meses mais tarde, decidiu procurá-la novamente.

O casal se casou em agosto de 2003, em uma cerimônia realizada na própria casa, em Los Angeles.

Antes da revelação feita por Grohl em 2024, o casal havia construído uma família com três filhas: Violet Maye, Harper Willow e Ophelia Saint. Violet nasceu em 2006, Harper chegou em 2009 e Ophelia nasceu em 2014.

A família apareceu poucas vezes junta em eventos públicos. Uma das ocasiões mais conhecidas ocorreu no Grammy de 2023, quando Blum acompanhou o marido e as três filhas no tapete vermelho.

A filha mais velha também se aproximou profissionalmente do pai. Violet já dividiu o palco com Grohl e chegou a cantar com ele em apresentações dos Foo Fighters.

O que aconteceu entre Dave Grohl e Jordyn Blum?

Em setembro de 2024, Grohl publicou uma declaração nas redes sociais revelando que havia tido uma filha fora do casamento.

O músico afirmou que pretendia ser um pai presente e reconheceu que precisava reconstruir a confiança da esposa e das filhas. A revelação provocou especulações sobre o futuro do casamento e colocou a vida familiar do cantor no centro da cobertura da imprensa internacional.

Relatos divulgados posteriormente indicaram que Blum ficou profundamente abalada com a descoberta. O divórcio teria sido considerado no início da crise, mas, com o passar do tempo, ela e Grohl decidiram tentar preservar a família.

Uma fonte ouvida pela revista People afirmou que Blum perdoou o músico e que os dois não desejavam separar a família. O casal também teria mantido a convivência com as filhas durante as festas de fim de ano de 2024.

Como está o casamento de Dave Grohl atualmente?

Depois da revelação da traição, Grohl e Blum passaram um período mais afastados dos eventos públicos. A aparição dos dois juntos se tornou rara, alimentando especulações sobre uma possível separação.

O casal, entretanto, voltou a ser fotografado lado a lado em diferentes ocasiões. Eles foram vistos juntos em Los Angeles e também compareceram a Wimbledon em 2025.

Em entrevista mais recente, Grohl afirmou que precisou se afastar da preocupação com a opinião pública para conseguir refletir sobre o momento que estava vivendo. O cantor também disse que a composição de músicas se tornou uma das formas encontradas para lidar com as consequências da crise.

Apesar da exposição provocada pela infidelidade, Jordyn Blum continua mantendo uma postura reservada. Longe das redes sociais e dos grandes eventos, ela raramente comenta a vida pessoal ou o relacionamento com o músico.

A decisão de permanecer ao lado de Grohl transformou Blum em uma figura ainda mais comentada na imprensa de celebridades. Para o casal, no entanto, a tentativa de reconstruir a relação parece ter sido conduzida principalmente longe dos holofotes.