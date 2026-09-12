Festival de música continua neste sábado no Rio de Janeiro

Maroon 5, Demi Lovato e J Balvin: quem toca no Rock in Rio hoje (12/9)

Maroon 5, Demi Lovato e J Balvin: quem toca no Rock in Rio hoje (12/9)

O Rock in Rio 2026 chega ao segundo sábado de programação com uma noite dedicada ao pop, ao funk, à música latina e a diferentes ritmos brasileiros. Neste sábado (12), Maroon 5 é a atração principal do Palco Mundo, com show marcado para 0h05. Antes da banda americana, o público poderá acompanhar Demi Lovato, J Balvin e Pedro Sampaio.

Quem toca no Rock in Rio hoje?

Pedro Sampaio abre a programação do Palco Mundo às 16h40. Na sequência, J Balvin sobe ao palco às 19h, seguido por Demi Lovato, às 21h20. Maroon 5 encerra a noite, com apresentação prevista para 0h05. No Palco Sunset, a programação reúne Mumford & Sons, João Gomes, Gilsons, Daniela Mercury, Olodum e Criolo. O festival também terá apresentações de Alok, Timbalada, Priscila Senna, Delacruz, Milo J, Mestrinho e outros artistas nos demais espaços da Cidade do Rock.

16h40 – Pedro Sampaio

19h – J Balvin

21h20 – Demi Lovato

0h05 – Maroon 5

Shows do Palco Sunset

O Sunset começa às 15h30 com Criolo, Amaro & Dino. Depois, às 17h50, os Gilsons recebem Daniela Mercury e Olodum. João Gomes se apresenta com a Orquestra Brasileira às 20h10, enquanto Mumford & Sons fecha o palco às 22h45.

15h30 – Criolo, Amaro & Dino

17h50 – Gilsons convidam Daniela Mercury e Olodum

20h10 – João Gomes e Orquestra Brasileira

22h45 – Mumford & Sons

New Dance Order

A música eletrônica toma conta do New Dance Order a partir das 21h05, com Bhaskar. Adam Sellouk e Gabe se apresentam na sequência. À meia-noite, Alok & Family assume o palco, antes de Alok apresentar o projeto Rave The World, às 1h30.

21h05 – Bhaskar

22h – Adam Sellouk

23h – Gabe

0h – Alok & Family – Ekanta & Swarup

1h30 – Alok Pres. Rave The World

Espaço Favela

O Espaço Favela recebe Soul de Brasileiro às 15h, Priscila Senna às 16h50 e Timbalada às 19h10.

15h – Soul de Brasileiro

16h50 – Priscila Senna

19h10 – Timbalada

Palco Supernova

A programação começa às 14h30 com Celo Dut. Yago Oproprio se apresenta às 16h, seguido por Milo J, às 18h, e Delacruz, às 20h10.

14h30 – Celo Dut

16h – Yago Oproprio

18h – Milo J

20h10 – Delacruz

Global Village

O Global Village recebe Badi Assad às 15h, Hamilton de Holanda às 16h50 e Mestrinho às 19h10.

15h – Badi Assad

16h50 – Hamilton de Holanda

19h10 – Mestrinho

Onde posso assistir o Rock in Rio 2026 na TV?

O Rock in Rio 2026 terá transmissão ao vivo pelo Multishow, Canal Bis e Globoplay. A TV Globo também fará a cobertura do festival, com flashes ao longo da programação e uma revista eletrônica diária com os principais momentos da Cidade do Rock.

Rock in Rio no Multishow

O Multishow exibe ao vivo os shows dos palcos Mundo e Sunset.

Horário: a partir das 15h15, horário de Brasília, nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro.

Como assistir: sintonize no canal do Multishow. O número pode variar de acordo com a operadora de televisão. A transmissão também pode ser acompanhada pelo Globoplay.

Rock in Rio no Canal Bis

O Canal Bis transmite os shows do Espaço Favela, New Dance Order e, pela primeira vez, do palco Supernova.

Horário: a partir das 15h50, horário de Brasília, nos dias do festival.

Como assistir: sintonize no canal Bis. O número pode variar de acordo com a operadora de televisão.

Rock in Rio no Globoplay

O Globoplay terá a transmissão completa dos cinco palcos do festival. Assinantes do plano Premium também terão acesso a um sinal extra do Multishow em 4K.

Quem não é assinante poderá acompanhar os cinco palcos pelo sinal aberto, que se alterna entre Multishow e Canal Bis a cada 30 minutos, a partir das 15h30.

Rock in Rio na Globo

A TV Globo exibirá flashes do festival durante a programação e uma revista eletrônica diária com os principais momentos da Cidade do Rock.

Horário: às sextas-feiras (4 e 11 de setembro), após o Globo Repórter; aos sábados (5 e 12), após o Altas Horas; aos domingos (6 e 13), após o Boletim Estrelas da Casa; e na segunda-feira (7), após o Jornal da Globo.

No dia 7 de setembro, a Globo também exibirá ao vivo o show de Elton John, a partir das 23h45.

Como assistir: sintonize no canal aberto da Globo no horário indicado.

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