Música

Maroon 5, Demi Lovato e J Balvin: quem toca no Rock in Rio hoje (12/9)

Festival de música continua neste sábado no Rio de Janeiro

Escrito por Anny Malagolini
Quem toca no Rock in Rio hoje Reprodução
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

O Rock in Rio 2026 chega ao segundo sábado de programação com uma noite dedicada ao pop, ao funk, à música latina e a diferentes ritmos brasileiros. Neste sábado (12), Maroon 5 é a atração principal do Palco Mundo, com show marcado para 0h05. Antes da banda americana, o público poderá acompanhar Demi Lovato, J Balvin e Pedro Sampaio.

Quem toca no Rock in Rio hoje?

Pedro Sampaio abre a programação do Palco Mundo às 16h40. Na sequência, J Balvin sobe ao palco às 19h, seguido por Demi Lovato, às 21h20. Maroon 5 encerra a noite, com apresentação prevista para 0h05. No Palco Sunset, a programação reúne Mumford & Sons, João Gomes, Gilsons, Daniela Mercury, Olodum e Criolo. O festival também terá apresentações de Alok, Timbalada, Priscila Senna, Delacruz, Milo J, Mestrinho e outros artistas nos demais espaços da Cidade do Rock.

16h40 – Pedro Sampaio
19h – J Balvin
21h20 – Demi Lovato
0h05 – Maroon 5
Shows do Palco Sunset

O Sunset começa às 15h30 com Criolo, Amaro & Dino. Depois, às 17h50, os Gilsons recebem Daniela Mercury e Olodum. João Gomes se apresenta com a Orquestra Brasileira às 20h10, enquanto Mumford & Sons fecha o palco às 22h45.

15h30 – Criolo, Amaro & Dino
17h50 – Gilsons convidam Daniela Mercury e Olodum
20h10 – João Gomes e Orquestra Brasileira
22h45 – Mumford & Sons
New Dance Order

A música eletrônica toma conta do New Dance Order a partir das 21h05, com Bhaskar. Adam Sellouk e Gabe se apresentam na sequência. À meia-noite, Alok & Family assume o palco, antes de Alok apresentar o projeto Rave The World, às 1h30.

21h05 – Bhaskar
22h – Adam Sellouk
23h – Gabe
0h – Alok & Family – Ekanta & Swarup
1h30 – Alok Pres. Rave The World
Espaço Favela

O Espaço Favela recebe Soul de Brasileiro às 15h, Priscila Senna às 16h50 e Timbalada às 19h10.

15h – Soul de Brasileiro
16h50 – Priscila Senna
19h10 – Timbalada
Palco Supernova

A programação começa às 14h30 com Celo Dut. Yago Oproprio se apresenta às 16h, seguido por Milo J, às 18h, e Delacruz, às 20h10.

14h30 – Celo Dut
16h – Yago Oproprio
18h – Milo J
20h10 – Delacruz
Global Village

O Global Village recebe Badi Assad às 15h, Hamilton de Holanda às 16h50 e Mestrinho às 19h10.

15h – Badi Assad
16h50 – Hamilton de Holanda
19h10 – Mestrinho

Onde posso assistir o Rock in Rio 2026 na TV?

O Rock in Rio 2026 terá transmissão ao vivo pelo Multishow, Canal Bis e Globoplay. A TV Globo também fará a cobertura do festival, com flashes ao longo da programação e uma revista eletrônica diária com os principais momentos da Cidade do Rock.

Rock in Rio no Multishow

O Multishow exibe ao vivo os shows dos palcos Mundo e Sunset.

Horário: a partir das 15h15, horário de Brasília, nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro.

Como assistir: sintonize no canal do Multishow. O número pode variar de acordo com a operadora de televisão. A transmissão também pode ser acompanhada pelo Globoplay.

Rock in Rio no Canal Bis

O Canal Bis transmite os shows do Espaço Favela, New Dance Order e, pela primeira vez, do palco Supernova.

Horário: a partir das 15h50, horário de Brasília, nos dias do festival.

Como assistir: sintonize no canal Bis. O número pode variar de acordo com a operadora de televisão.

Rock in Rio no Globoplay

O Globoplay terá a transmissão completa dos cinco palcos do festival. Assinantes do plano Premium também terão acesso a um sinal extra do Multishow em 4K.

Quem não é assinante poderá acompanhar os cinco palcos pelo sinal aberto, que se alterna entre Multishow e Canal Bis a cada 30 minutos, a partir das 15h30.

Rock in Rio na Globo

A TV Globo exibirá flashes do festival durante a programação e uma revista eletrônica diária com os principais momentos da Cidade do Rock.

Horário: às sextas-feiras (4 e 11 de setembro), após o Globo Repórter; aos sábados (5 e 12), após o Altas Horas; aos domingos (6 e 13), após o Boletim Estrelas da Casa; e na segunda-feira (7), após o Jornal da Globo.

No dia 7 de setembro, a Globo também exibirá ao vivo o show de Elton John, a partir das 23h45.

Como assistir: sintonize no canal aberto da Globo no horário indicado.

Veja também: maiores públicos do Rock in Rio

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Que horas começa o show do Foo Fighters

Horário do show Foo Fighters no Rock in Rio hoje e setlist

Onde assistir o show da Lorde

Onde assistir o show da Lorde no Lollapalooza e setlist hoje

show do Iron Maiden 2026 brasil

Iron Maiden fará show único no Brasil em 2026; veja preço dos ingressos

rock in rio

Ticktmaster: como comprar o ingresso do Rock in Rio 2026

retrospectiva do Spotify 2025

Quando vai sair a retrospectiva do Spotify 2025 das músicas mais ouvidas

Line-up de sábado Lollapalooza

Line-up de sábado Lollapalooza 2025: programação do 2º dia

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes