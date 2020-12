Os hits Barões da Pisadinha agitaram o ano de 2020. Seja em eventos (antes da pandemia) ou em casa, eles alegaram momentos marcantes.

Fenômeno no Brasil, o grupo Os Barões da Pisadinha, que existe desde 2015, ‘estourou’ em 2020. Com o ritmo da pisadinha, Rodrigo Barão e Felipe Barão tiveram suas vozes ouvidas milhares de vezes neste ano.

Assim, o ritmo alegre e contagiante da pisadinha é o grande motivo. É derivado do forró e do tecnobrega e surgiu na Bahia. Tem grande sucesso no norte e nordeste, mas se espalhou por todo o país.

Todavia, o primeiro disco foi lançado em 2019, Você Não Me Deu Moral, e depois a dupla lançou dois álbuns ao vivo, Conquistas e Ao Vivo No Batom de Ouro.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Hits Barões da pisadinha – Basta você me ligar

Um dos maiores hits Barões da Pisadinha é “Basta Você me Ligar”, que inclusive ganhou uma versão gringa! A cantora Kim Sola. A sua versão em inglês ocupa a quarta posição no Top Viral do Spotify.

Contudo, o ranking está sendo liderada por “Amor ou o Litrão”, de Petter Ferraz e Menor Nico. Ambas as canções, inclusive, são hits no TikTok e já foram reproduzidas milhares de vezes pelos internautas.

Além disso, na lista dos virais no Spotify, quem ocupa a segunda posição é “Eu vou tirar você do Cabaré”, de Israell Muniz, e a terceira “Space Girl”, de Frances Forever.

Basta Você me Ligar. o é fruto da live conjunta que Os Barões da Pisadinha e o cantor Xand Avião fizeram em novembro deste ano e que acabou virando projeto musical.

Mas além deste, há muitos outros Hist Barões da Pisadinha que bombaram durante o ano de 2020. Portanto, veja abaixo uma seleção com os melhores lançamentos!

Outros hits Barões da Pisadinha

Tá Rocheda

O estouro de Tá Rocheda fez com que os Barões da Pisadinhas ficaram conhecidos. Especialmente depois que o jogador Neymar apareceu em suas redes sociais dançando a música.

Basta Você Me Ligar (part. Xand Avião)

O hit que ganhou a versão gringa, como você viu acima, tem a letra especial para quem não consegue dizer não para aquele tipo de crush. Mesmo que ele não valha o amor da pessoa A música conta com a participação do cantor Xand Avião e está no disco ao vivo, Conquistas.

Já Que Me Ensinou a Beber – Hits Barões da Pisadinha

Se quem bebe acha que vai esquecer aquele amor bandido, está enganado. É sobre isso que fala a letra de “Já Que Me Ensinou a Beber”, que faz parte do álbum Ao Vivo No Batom de Ouro.

Amor da Despedida (part. Fernando e Sorocaba) – Hits Barões da Pisadinha

A parceira na canção Amor da Despedida, une os Barões da Pisadinha com a dupla sertaneja Fernando & Sorocaba. A música sugere que, se o amor acabou, então é melhor parar de seguir nas redes sociais. Perfeita para o amor nos tempos modernos que vivemos.

Cabeça Voando

Composta por Marcelo Freitas, a música “Cabeça Voando” tem uma pegada mais leve e com letra que é pura sofrência! Portanto, uma mistura ideal para a diversão.

Quem Me Colocou Pra Beber – Hits Barões da Pisadinha

Após uma temporada de sofrimento e bebedeira, “Quem Me Colocou Pra Beber” parece tratar um clima de vingança no relacionamento . Quem me fez sofrer agora tá sofrendo, música perfeita para quem ama cantar com o copo na mão!

Investe Em Mim – Hits Barões da Pisadinha

“Investe Em Mim” foi composta por Bruno Caliman, Dil Meireles e Wesley Santos. A música mostra o apaixonado que pede uma chance para a mulher amada, para que ela tente mais uma vez. Mesmo que ela esteja com o coração ferido.

Chupadinha – Hits Barões da Pisadinha

Outro grande hit da dupla Felipe Barão e Rodrigo Barão é Chupadinha. Um tanto polêmica, fala de um homem que quer deixar uma marca no pescoço da mulher para o namorado dela descobrir que ela tem outro.

Batom de Ouro

Mais um dos melhores hits Barões da Pisadinha, “Batom de Ouro” foi composta por Kinho Chefão. Assim, a música tem aquele clima alto astral, marca registrada da dupla.

Galera do Interior

O clima do interior tem forró de verdade, gente bonita e que adora beber todas. É sobre isso que fala a música “Galera do Interior”, uma homenagem ao povo que adora aumentar o som do paredão.

Se Namorar Fosse Bom – Hits Barões da Pisadinha

O hit “Se Namorar Fosse Bom”. A canção original é da dupla Bruninho & Davi e se tornou um grande sucesso na versão dos Barões. Por isso se tornou um dos grandes hits Barões da Pisadinha.

https://www.youtube.com/watch?v=bPnUL0MIC7U&feature=emb_title