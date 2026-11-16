Indicados ao Grammy 2027: veja a lista com as principais indicações com Anitta
Veja a lista com os principais indicados
As indicações para o Grammy Awards de 2027 foram divulgadas e para a alegria do público brasileiro, a cantora Anitta está na lista. Olivia Dean, Bruno Mars, Ella Langley, Madonna, Olivia Rodrigo, Raye, Rosalia e Taylor Swift também entre os artistas anunciados nesta segunda-feira, dia 16.
A 69ª edição anual do Grammy Awards será realizada no domingo, 7 de fevereiro de 2027, na Crypto.com Arena, em Los Angeles. A cerimônia de premiação será transmitida ao vivo para o Brasil.
A cantora brasileira Anitta está entre os destaques das indicações ao 69º Grammy Awards, concorrendo na categoria Melhor Álbum de Música Global com o disco EQUILIBRIVM. Ela disputa o prêmio com artistas como Davido, Angélique Kidjo, Ayra Starr e Tems.
Na categoria Gravação do Ano, que reconhece a performance e a produção de uma faixa, aparecem Olivia Dean, com “Man I Need”; Ella Langley, com “Choosin’ Texas”; Bruno Mars, com “I Just Might”; RAYE, com “Where Is My Husband!”; Olivia Rodrigo, com “The Cure”; Rosalía, Björk e Yves Tumor, com “Berghain”; Taylor Swift, com “The Fate of Ophelia”; e Tame Impala com Jennie, com “Dracula”.
Na disputa por Álbum do Ano, estão Lost Weekend, de Phoebe Bridgers; The Art of Loving, de Olivia Dean; Dandelion, de Ella Langley; The Romantic, de Bruno Mars; This Music May Contain Hope., de RAYE; You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, de Olivia Rodrigo; Lux (Complete Works), de Rosalía; e The Life of a Showgirl, de Taylor Swift.
Já a categoria Canção do Ano reúne “Berghain”, de Rosalía, Björk e Yves Tumor; “Choosin’ Texas”, de Ella Langley; “The Cure”, de Olivia Rodrigo; “Hate That I Made You Love Me”, de Ariana Grande; “I Knew It, I Knew You”, de Taylor Swift; “Man I Need”, de Olivia Dean; “Risk It All”, de Bruno Mars; e “Where Is My Husband!”, de RAYE.
Entre os indicados a Artista Revelação estão Angine de Poitrine, Geese, Ella Langley, Slayyyter, Sienna Spiro, Don Toliver, Remi Wolf e The Womack Sisters. A lista também traz nomes conhecidos em outras categorias: Lady Gaga e Doechii concorrem com “Runway” em Melhor Performance Pop em Duo ou Grupo; Madonna e Sabrina Carpenter aparecem com “Bring Your Love”; e Taylor Swift e Sabrina Carpenter disputam com a faixa-título The Life of a Showgirl.
Nas categorias de música latina, Karol G, Mon Laferte, Carín León, Rawayana e Elena Rose concorrem a Melhor Álbum de Pop Latino. Já Melhor Álbum de Música Urbana reúne Rauw Alejandro, J Balvin e Ryan Castro, Ryan Castro, Alvaro Diaz, Feid e Young Miko. Shakira também aparece na lista, ao lado de Burna Boy, com a música “Dai Dai”, indicada a Melhor Performance de Música Global. Rosalía, por sua vez, concorre nessa categoria com “Porcelana”, em parceria com Dougie F.
Grammy 2027: veja os principais indicados
Melhor Álbum de Música Global
- EQUILIBRIVM – Anitta
- ORIADÉ – Davido
- HOPE!! – Angélique Kidjo
- STARRGIRL – Ayra Starr
- LOVE IS A KINGDOM – Tems
Principais categorias
Gravação do Ano
- MAN I NEED – Olivia Dean
- CHOOSIN’ TEXAS – Ella Langley
- I JUST MIGHT – Bruno Mars
- WHERE IS MY HUSBAND! – RAYE
- THE CURE – Olivia Rodrigo
- BERGHAIN – Rosalía, Björk e Yves Tumor
- THE FATE OF OPHELIA – Taylor Swift
- DRACULA – Tame Impala com Jennie
Álbum do Ano
- LOST WEEKEND – Phoebe Bridgers
- THE ART OF LOVING – Olivia Dean
- DANDELION – Ella Langley
- THE ROMANTIC – Bruno Mars
- THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE. – RAYE
- YOU SEEM PRETTY SAD FOR A GIRL SO IN LOVE – Olivia Rodrigo
- LUX (COMPLETE WORKS) – Rosalía
- THE LIFE OF A SHOWGIRL – Taylor Swift
Música do Ano
- BERGHAIN – Rosalía, Björk e Yves Tumor
- CHOOSIN’ TEXAS – Ella Langley
- THE CURE – Olivia Rodrigo
- HATE THAT I MADE YOU LOVE ME – Ariana Grande
- I KNEW IT, I KNEW YOU – Taylor Swift
- MAN I NEED – Olivia Dean
- RISK IT ALL – Bruno Mars
- WHERE IS MY HUSBAND! – RAYE
Artista Revelação
- Angine de Poitrine
- Geese
- Ella Langley
- Slayyyter
- Sienna Spiro
- Don Toliver
- Remi Wolf
- The Womack Sisters
Música pop
Melhor Performance Pop Solo
- MAN I NEED – Olivia Dean
- RISK IT ALL – Bruno Mars
- WHERE IS MY HUSBAND! – RAYE
- THE CURE – Olivia Rodrigo
- SAUVIGNON BLANC – Rosalía
Melhor Performance Pop de Duo ou Grupo
- RUNWAY – Lady Gaga e Doechii
- BRING YOUR LOVE – Madonna e Sabrina Carpenter
- CLICK CLACK SYMPHONY. – RAYE e Hans Zimmer
- THE LIFE OF A SHOWGIRL – Taylor Swift e Sabrina Carpenter
- DRACULA – Tame Impala e Jennie
Melhor Álbum Vocal Pop
- THE ART OF LOVING – Olivia Dean
- PETAL – Ariana Grande
- THE ROMANTIC – Bruno Mars
- THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE. – RAYE
- YOU SEEM PRETTY SAD FOR A GIRL SO IN LOVE – Olivia Rodrigo
Rap e R&B
Melhor Performance de Rap
- GOOD FLIRTS – Baby Keem, Kendrick Lamar e Momo Boyd
- ERRTIME – Cardi B
- RUN IT BACK!! – De La Soul e Nas
- LET ‘EM KNOW – T.I.
- BODY – Don Toliver
Melhor Álbum de Rap
- DILLAGENCE II – Busta Rhymes e J Dilla
- AM I THE DRAMA? – Cardi B
- GOD GOTTA AFRO & GOLD HOOPS – Rapsody
- OCTANE – Don Toliver
- EVERYTHING IS A LOT. – Wale
- BULLY – DELUXE – Kanye West (Ye)
Melhor Álbum de R&B
- BROWN (THE CHOCOLATE EDITION) – Chris Brown
- WHEN THE CITY SLEEPS – Alex Isley
- KEHLANI – Kehlani
- SATURDAY NIGHT – PJ Morton
- TO WHOM THIS MAY CONCERN – Jill Scott
Rock e música alternativa
Melhor Performance de Rock
- SARNIEZZ – Angine de Poitrine
- LOST BOYS – Phoebe Bridgers
- TRINIDAD – Geese
- WHAT’S WRONG WITH ME – Olivia Rodrigo e Robert Smith
- IN THE STARS – The Rolling Stones
Melhor Álbum de Rock
- VOL.II – Angine de Poitrine
- YOUR FAVORITE TOY – Foo Fighters
- THE WOW! SIGNAL – Muse
- FOREIGN TONGUES – The Rolling Stones
- FROZEN CHARLOTTE – Jack White
Música latina e global
Melhor Álbum de Pop Latino
- NO ME ARREPIENTO DE SENTIR TANTO – Karol G
- FEMME FATALE – Mon Laferte
- MUDA – Carín León
- ¿DÓNDE ES EL AFTER? – Rawayana
- BENDITO VERANO – Elena Rose
Melhor Álbum de Música Urbana
- COSA NUESTRA: CAPÍTULO 0 – Rauw Alejandro
- OMERTA – J Balvin e Ryan Castro
- HOPI SENDÉ – Ryan Castro
- OMAKASE – Alvaro Diaz
- EL GREEN PRINT: LA SAGA (DISC 1) – Feid
- DO NOT DISTURB: LATE CHECKOUT – Young Miko
Melhor Performance de Música Global
- VARUVAAIY – Devan Ekambaram featuring Susha
- UNA FLOR EN CADA ESTRELLA – Kerreke, Mireya e Alex E. Chávez
- BANDO [ORCHESTRAL] – Angélique Kidjo, Pharrell Williams e Quavo
- PORCELANA – Rosalía e Dougie F
- DAI DAI – Shakira e Burna Boy
Melhor Performance de Música Africana
- GRATITUDE – Asake
- AYE KAN (ARE YOU COMING BACK?) – Angélique Kidjo e Ayra Starr
- NO TRADITION, NO AFRICA – King Ayisoba featuring Rocky Dawuni
- BIG DADDY – Tems
- JOGODO – Wizkid e Asake
A lista completa pode ser acessada aqui.
Como são escolhidos os indicados e vencedores do Grammy?
Sendo o único prêmio da música votado por pares, o Grammy é a maior honraria de toda a indústria musical. Isso porque os indicados e vencedores do Grammy são escolhidos pelos membros votantes da Academia de Gravação , um grupo composto por artistas, compositores, produtores, engenheiros, instrumentistas e outros criadores renomados e respeitados que atuam na indústria fonográfica.
De acordo com a academia, o processo anual de votação do Grammy é dividido em duas fases: a Primeira Rodada de Votação , que determina todos os indicados ao Grammy em cada categoria a cada ano, e a Rodada Final de Votação , que define os vencedores do Grammy em todas as categorias, revelados na noite da premiação.
Para garantir a qualidade da votação do Grammy, os membros são orientados a votar apenas em suas áreas de especialização e naquelas em que são considerados pares: até 10 categorias em três gêneros musicais, além das seis categorias gerais (Gravação do Ano , Álbum do Ano, Canção do Ano, Artista Revelação , Produtor do Ano (Não Clássico) e Compositor do Ano (Não Clássico). Esse processo assegura a qualidade da votação durante toda a cerimônia do Grammy.