Música

Indicados ao Grammy 2027: veja a lista com as principais indicações com Anitta

Veja a lista com os principais indicados

Escrito por Anny Malagolini
Indicados ao Grammy 2027
Foto: Reprodução/Anitta/Instagram
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

As indicações para o Grammy Awards de 2027 foram divulgadas e para a alegria do público brasileiro, a cantora Anitta está na lista. Olivia Dean, Bruno Mars, Ella Langley, Madonna, Olivia Rodrigo, Raye, Rosalia e Taylor Swift também entre os artistas anunciados nesta segunda-feira, dia 16.

A 69ª edição anual do Grammy Awards será realizada no domingo, 7 de fevereiro de 2027, na Crypto.com Arena, em Los Angeles. A cerimônia de premiação será transmitida ao vivo para o Brasil.

A cantora brasileira Anitta está entre os destaques das indicações ao 69º Grammy Awards, concorrendo na categoria Melhor Álbum de Música Global com o disco EQUILIBRIVM. Ela disputa o prêmio com artistas como Davido, Angélique Kidjo, Ayra Starr e Tems.

Na categoria Gravação do Ano, que reconhece a performance e a produção de uma faixa, aparecem Olivia Dean, com “Man I Need”; Ella Langley, com “Choosin’ Texas”; Bruno Mars, com “I Just Might”; RAYE, com “Where Is My Husband!”; Olivia Rodrigo, com “The Cure”; Rosalía, Björk e Yves Tumor, com “Berghain”; Taylor Swift, com “The Fate of Ophelia”; e Tame Impala com Jennie, com “Dracula”.

Na disputa por Álbum do Ano, estão Lost Weekend, de Phoebe Bridgers; The Art of Loving, de Olivia Dean; Dandelion, de Ella Langley; The Romantic, de Bruno Mars; This Music May Contain Hope., de RAYE; You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, de Olivia Rodrigo; Lux (Complete Works), de Rosalía; e The Life of a Showgirl, de Taylor Swift.

Já a categoria Canção do Ano reúne “Berghain”, de Rosalía, Björk e Yves Tumor; “Choosin’ Texas”, de Ella Langley; “The Cure”, de Olivia Rodrigo; “Hate That I Made You Love Me”, de Ariana Grande; “I Knew It, I Knew You”, de Taylor Swift; “Man I Need”, de Olivia Dean; “Risk It All”, de Bruno Mars; e “Where Is My Husband!”, de RAYE.

Entre os indicados a Artista Revelação estão Angine de Poitrine, Geese, Ella Langley, Slayyyter, Sienna Spiro, Don Toliver, Remi Wolf e The Womack Sisters. A lista também traz nomes conhecidos em outras categorias: Lady Gaga e Doechii concorrem com “Runway” em Melhor Performance Pop em Duo ou Grupo; Madonna e Sabrina Carpenter aparecem com “Bring Your Love”; e Taylor Swift e Sabrina Carpenter disputam com a faixa-título The Life of a Showgirl.

Nas categorias de música latina, Karol G, Mon Laferte, Carín León, Rawayana e Elena Rose concorrem a Melhor Álbum de Pop Latino. Já Melhor Álbum de Música Urbana reúne Rauw Alejandro, J Balvin e Ryan Castro, Ryan Castro, Alvaro Diaz, Feid e Young Miko. Shakira também aparece na lista, ao lado de Burna Boy, com a música “Dai Dai”, indicada a Melhor Performance de Música Global. Rosalía, por sua vez, concorre nessa categoria com “Porcelana”, em parceria com Dougie F.

Grammy 2027: veja os principais indicados

Melhor Álbum de Música Global

  • EQUILIBRIVM – Anitta
  • ORIADÉ – Davido
  • HOPE!! – Angélique Kidjo
  • STARRGIRL – Ayra Starr
  • LOVE IS A KINGDOM – Tems

Principais categorias

Gravação do Ano

  • MAN I NEED – Olivia Dean
  • CHOOSIN’ TEXAS – Ella Langley
  • I JUST MIGHT – Bruno Mars
  • WHERE IS MY HUSBAND! – RAYE
  • THE CURE – Olivia Rodrigo
  • BERGHAIN – Rosalía, Björk e Yves Tumor
  • THE FATE OF OPHELIA – Taylor Swift
  • DRACULA – Tame Impala com Jennie

Álbum do Ano

  • LOST WEEKEND – Phoebe Bridgers
  • THE ART OF LOVING – Olivia Dean
  • DANDELION – Ella Langley
  • THE ROMANTIC – Bruno Mars
  • THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE. – RAYE
  • YOU SEEM PRETTY SAD FOR A GIRL SO IN LOVE – Olivia Rodrigo
  • LUX (COMPLETE WORKS) – Rosalía
  • THE LIFE OF A SHOWGIRL – Taylor Swift

Música do Ano

  • BERGHAIN – Rosalía, Björk e Yves Tumor
  • CHOOSIN’ TEXAS – Ella Langley
  • THE CURE – Olivia Rodrigo
  • HATE THAT I MADE YOU LOVE ME – Ariana Grande
  • I KNEW IT, I KNEW YOU – Taylor Swift
  • MAN I NEED – Olivia Dean
  • RISK IT ALL – Bruno Mars
  • WHERE IS MY HUSBAND! – RAYE

Artista Revelação

  • Angine de Poitrine
  • Geese
  • Ella Langley
  • Slayyyter
  • Sienna Spiro
  • Don Toliver
  • Remi Wolf
  • The Womack Sisters

Música pop

Melhor Performance Pop Solo

  • MAN I NEED – Olivia Dean
  • RISK IT ALL – Bruno Mars
  • WHERE IS MY HUSBAND! – RAYE
  • THE CURE – Olivia Rodrigo
  • SAUVIGNON BLANC – Rosalía

Melhor Performance Pop de Duo ou Grupo

  • RUNWAY – Lady Gaga e Doechii
  • BRING YOUR LOVE – Madonna e Sabrina Carpenter
  • CLICK CLACK SYMPHONY. – RAYE e Hans Zimmer
  • THE LIFE OF A SHOWGIRL – Taylor Swift e Sabrina Carpenter
  • DRACULA – Tame Impala e Jennie

Melhor Álbum Vocal Pop

  • THE ART OF LOVING – Olivia Dean
  • PETAL – Ariana Grande
  • THE ROMANTIC – Bruno Mars
  • THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE. – RAYE
  • YOU SEEM PRETTY SAD FOR A GIRL SO IN LOVE – Olivia Rodrigo

Rap e R&B

Melhor Performance de Rap

  • GOOD FLIRTS – Baby Keem, Kendrick Lamar e Momo Boyd
  • ERRTIME – Cardi B
  • RUN IT BACK!! – De La Soul e Nas
  • LET ‘EM KNOW – T.I.
  • BODY – Don Toliver

Melhor Álbum de Rap

  • DILLAGENCE II – Busta Rhymes e J Dilla
  • AM I THE DRAMA? – Cardi B
  • GOD GOTTA AFRO & GOLD HOOPS – Rapsody
  • OCTANE – Don Toliver
  • EVERYTHING IS A LOT. – Wale
  • BULLY – DELUXE – Kanye West (Ye)

Melhor Álbum de R&B

  • BROWN (THE CHOCOLATE EDITION) – Chris Brown
  • WHEN THE CITY SLEEPS – Alex Isley
  • KEHLANI – Kehlani
  • SATURDAY NIGHT – PJ Morton
  • TO WHOM THIS MAY CONCERN – Jill Scott

Rock e música alternativa

Melhor Performance de Rock

  • SARNIEZZ – Angine de Poitrine
  • LOST BOYS – Phoebe Bridgers
  • TRINIDAD – Geese
  • WHAT’S WRONG WITH ME – Olivia Rodrigo e Robert Smith
  • IN THE STARS – The Rolling Stones

Melhor Álbum de Rock

  • VOL.II – Angine de Poitrine
  • YOUR FAVORITE TOY – Foo Fighters
  • THE WOW! SIGNAL – Muse
  • FOREIGN TONGUES – The Rolling Stones
  • FROZEN CHARLOTTE – Jack White

Música latina e global

Melhor Álbum de Pop Latino

  • NO ME ARREPIENTO DE SENTIR TANTO – Karol G
  • FEMME FATALE – Mon Laferte
  • MUDA – Carín León
  • ¿DÓNDE ES EL AFTER? – Rawayana
  • BENDITO VERANO – Elena Rose

Melhor Álbum de Música Urbana

  • COSA NUESTRA: CAPÍTULO 0 – Rauw Alejandro
  • OMERTA – J Balvin e Ryan Castro
  • HOPI SENDÉ – Ryan Castro
  • OMAKASE – Alvaro Diaz
  • EL GREEN PRINT: LA SAGA (DISC 1) – Feid
  • DO NOT DISTURB: LATE CHECKOUT – Young Miko

Melhor Performance de Música Global

  • VARUVAAIY – Devan Ekambaram featuring Susha
  • UNA FLOR EN CADA ESTRELLA – Kerreke, Mireya e Alex E. Chávez
  • BANDO [ORCHESTRAL] – Angélique Kidjo, Pharrell Williams e Quavo
  • PORCELANA – Rosalía e Dougie F
  • DAI DAI – Shakira e Burna Boy

Melhor Performance de Música Africana

  • GRATITUDE – Asake
  • AYE KAN (ARE YOU COMING BACK?) – Angélique Kidjo e Ayra Starr
  • NO TRADITION, NO AFRICA – King Ayisoba featuring Rocky Dawuni
  • BIG DADDY – Tems
  • JOGODO – Wizkid e Asake

A lista completa pode ser acessada aqui.

Como são escolhidos os indicados e vencedores do Grammy?

Sendo o único prêmio da música votado por pares, o Grammy é a maior honraria de toda a indústria musical. Isso porque os indicados e vencedores do Grammy são escolhidos pelos membros votantes da Academia de Gravação , um grupo composto por artistas, compositores, produtores, engenheiros, instrumentistas e outros criadores renomados e respeitados que atuam na indústria fonográfica.

De acordo com a academia, o processo anual de votação do Grammy é dividido em duas fases: a Primeira Rodada de Votação , que determina todos os indicados ao Grammy em cada categoria a cada ano, e a Rodada Final de Votação , que define os vencedores do Grammy em todas as categorias, revelados na noite da premiação.

Para garantir a qualidade da votação do Grammy, os membros são orientados a votar apenas em suas áreas de especialização e naquelas em que são considerados pares: até 10 categorias em três gêneros musicais, além das seis categorias gerais (Gravação do Ano , Álbum do Ano, Canção do Ano, Artista Revelação , Produtor do Ano (Não Clássico) e Compositor do Ano (Não Clássico). Esse processo assegura a qualidade da votação durante toda a cerimônia do Grammy.

Jornalista Anny Malagolini
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Tem passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado e Tempo Novo. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
O que Dave Grohl falou sobre o Sepultura

Dave Grohl surpreende ao revelar qual é sua banda brasileira de metal favorita

Quem toca no Rock in Rio hoje

Maroon 5, Demi Lovato e J Balvin: quem toca no Rock in Rio hoje (12/9)

Que horas começa o show do Foo Fighters

Horário do show Foo Fighters no Rock in Rio hoje e setlist

Onde assistir o show da Lorde

Onde assistir o show da Lorde no Lollapalooza e setlist hoje

show do Iron Maiden 2026 brasil

Iron Maiden fará show único no Brasil em 2026; veja preço dos ingressos

rock in rio

Ticktmaster: como comprar o ingresso do Rock in Rio 2026

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes