Show da Shakira hoje: horário e como assistir a apresentação na Copa América

Cantora colombiana se apresenta no show do intervalo

Tem show da Shakira hoje, 14 de julho, no intervalo do jogo entre Argentina x Colômbia, na final da Copa América 2024, em Miami. A partida começa às 21h (de Brasília) e os brasileiros podem assistir ao vivo na TV e de graça.

Que horas é o show da Shakira na Copa América?

A cantora colombiana Shakira vai iluminar o palco para o show do intervalo neste domingo (14 de julho). A apresentação da cantora acontecerá no Hard Rock Stadium em Miami, começando logo após o primeiro tempo do jogo, por volta das 22h (de Brasília).

Com o show, o intervalo passará dos 15 minutos normais para 25 minutos.

A Copa América compartilhou no Instagram : “Prepare-se para vivenciar a grandeza em um show que fará o continente vibrar!” A final da Copa América deste ano abrirá novos caminhos como a primeira a ter um show no intervalo. Tanto a Argentina quanto a Colômbia estão chegando à final com sequências de vitórias impressionantes, garantindo um jogo divertido. É justo que o desempenho do intervalo seja tão extraordinário.

Onde assistir: TV Globo e Sportv

Final do torneio

Enquanto a Argentina busca vencer o terceiro grande torneio consecutivo, tendo também vencido a Copa do Mundo em 2022, a Colômbia busca levantar apenas seu segundo título da Copa América e o primeiro desde 2001.