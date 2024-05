Que horas é o show da Madonna no Rio?

Madonna encerrará sua turnê de grande sucesso 'Celebration' com um show gratuito no Rio de Janeiro, Brasil, no sábado, 4 de maio, na praia de Copacabana. São esperados mais de 1 milhão de pessoas, mas quem decidiu assistir a apresentação de casa, a boa notícia é que haverá transmissão de graça pela TV e na web.

Horário do show da Madonna no RJ

Patrocinado pelo Itaú, o show da Madonna no Brasil neste sábado, 4, começará às 21h45 (horário de Brasília). Antes, o público terá um "esquenta" com djs brasileiros e também com Diplo.

O show será gratuito como um agradecimento aos fãs por celebrarem mais de quatro décadas de sua música ao longo da épica turnê global. É a primeira apresentação da cantora no Brasil desde 2012.

Não são necessários ingressos para o evento. A entrada será por ordem de chegada no dia do evento – o palco será em frente ao Hotel Belmond Copacabana Palace. Este evento será transmitido ao vivo pela TV Globo.

Como assistir online o show da Madonna

Quem vai acompanhar a premiação apenas pela TV Globo é sintonizar na emissora por meio de qualquer aparelho televisivo com acesso aos canais abertos brasileiros.

Globoplay

A transmissão da Globoplay será liberada também para não assinantes, mas para conferi-la é necessário ter no mínimo uma conta gratuita no site. Para isso, você irá acessar http://globoplay.com.br/ e realizar o seu cadastro:

Passo 1 - Clique em "entrar" na aba lateral direita e depois em "Não tem conta? Criar conta";

Passo 2 - Você informará alguns dados pessoais, como nome completo, gênero, data de nascimento, localização, entre outros;

Passo 3 - Depois, confirme que você aceita os termos de uso do site e finalize o cadastro. No horário do show é só acessar o site e clicar na transmissão ao vivo.

Globo

Caso queria assistir a transmissão da TV Globo, mas pelo seu celular, computador ou tablet, você consegue ao acessar a aba "ao vivo" da Globoplay. Ela permite que qualquer usuário do site confira a programação em tempo real da emissora gratuitamente.

Para isso, você só precisará ter uma conta grátis no site. O passo a passo é o mesmo para conferir a transmissão da Globoplay, você terá que acessar http://globoplay.com.br/, clicar em "entrar" e depois "criar conta". Em seguida, é só preencher com seus dados pessoais e pronto.