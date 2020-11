Lista das 10 melhores músicas de 2020 (até agora)

A revista Billboard é uma das principais referências quando o assunto é música. Semanalmente, ela atualiza uma lista com as 100 músicas mais quentes, mas sempre há a permanência de algumas músicas na lista. Por isso, considerando os levantamentos da revista e o número de semanas em alta, compilamos quais são as 10 melhores músicas de 2020.

Confira abaixo a lista com nomes com The Weeknd, Harry Styles e Gabby Barrett.

The Weeknd – Blinding Lights – melhores músicas de 2020

Já há algum tempo que o cantor The Weeknd é considerado o novo rei do pop, e os números da Billboard reforçam isso. Sua música Blinding Lights foi o primeiro single de seu álbum mais recente, After Hours. Ela está há 50 semanas nas paradas consolidadas (streaming, vendas digitais e físicas). Certamente, não tem como negar que a música é um chiclete.

Harry Styles – Adore You

Após a separação do grupo One Direction, o cantor Harry Styles foi o membro que se saiu melhor. Seu mais recente disco solo, Fine Lime, rendeu não só uma posição nas paradas, mas duas. A que se saiu melhor foi Adore You, música tão dançante quanto o sucesso de The Weeknd. Está há 49 semanas entre as mais tocadas.

Gabby Barrett e Charlie Puth – I Hope – melhores músicas de 2020

Gabby Barrett causou um rebuliço quando lançou I Hope no ano passado, mas um remix da canção com uma participação de Charlie Puth fez ela bombar mais ainda. Nessa semana, a música conseguiu chegar ao terceiro lugar das 100 mais quentes da Billboard.

Lewis Capaldi – Before You Go

Com Ed Sheeran tirando um período de pausa para cuidar da família, o universo da música pop abriu espaço para outro compositor ruivo talentoso. Com o single Before You Go, Lewis Capaldi conquistou mais de 128 milhões de visualizações no YouTube. Há 41 semanas nas paradas, certamente é uma das melhores músicas de 2020.

Jack Harlow Featuring DaBaby, Tory Lanez & Lil Wayne – What’s Poppin

A criação de remixes tem ajudado muitos artistas a manterem-se por mais tempo nas paradas da Billboard, mas isso não tira o mérito dele. O rapper Jack Harlow está há 40 semanas entre os mais quentes da publicação. A música Whats Poppin possui versões solo e um remix com a participação de nomes como DaBaby, Tory Lanez e o veterano Lil Wayne.

SAINt JHN – Roses – 34 semanas – melhores músicas de 2020

Lembra que falamos do sucesso de Harry Styles? Watermelon Sugar é o segundo grande sucesso do seu disco Fine Lime. Embora o disco seja de dezembro do ano passado, suas músicas tem reverberado forte por 2020. Você pode até não gostar de One Direction, mas não tem como negar o talento de Styles para hits.

SAINt JHN – Roses – melhores músicas de 2020

Esse hit é um dos mais improváveis do ano, se é que isso pode ser dito. A versão original da música Roses foi lançada em 2016, mas um remix lançado no fim de 2019 foi popularizado este ano graças ao TikTok – a rede social já provou seu efeito nas paradas antes, com o meme do ‘skate e suco’ e o hit Dreams da banda Fleetwood Mac.

DaBaby Featuring Roddy Ricch – Rockstar

DaBaby ainda é um rapper em começo de carreira, mas tem conseguido emplacar diversos hits desde 2019. Neste ano, a música Rockstar feita em parceira com Roddy Ricch foi o seu maior acerto, pois está há 30 semanas nas paradas da Bilboard. Se quantidade de streams é um indicador de qualidade, Rockstar é uma das melhores músicas de 2020, pois possui mais de 850 milhões reproduções no Spotify.

Chris Brown & Young Thug – Go Crazy – 27 semanas – melhores músicas de 2020

Chris Brown quase destruiu sua carreira quando agrediu a cantora Rihanna, sua namorada em 2009. Mas parece que isso foi esquecido, e seu sucesso continua. Go Crazy (parceria com Young Thug) é um dos grandes sucessos de 2020.

Surf Mesa Featuring Emilee – ily

Outro caso interessante nas melhores músicas de 2020 é a canção ily. O hit de Surf Mesa também ganhou destaque graças ao TikTok, mas talvez ele deva seu sucesso ao grupo The Four Seasons. Isso ocorre, pois a música ily é na verdade um cover remixado da canção Cant Take My Eyes off You, de Frankie Valli. Apesar de não ser original, a música não deixa de ser uma das melhores de 2020.