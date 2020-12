Lives de hoje: Caetano Veloso, Alok e mais shows no fim de semana

A necessidade de distanciamento social gerada pela pandemia de Covid-19 abriu espaço para os shows em formato de lives. Meses depois, continua a ser uma alternativa para o trabalho de cantores e bandas. De hoje (18) a domingo (20), são 12 opções disponíveis. Entre os destaques estão Caetano Veloso, Jota Quest, Melin, Nando Reis e Marcos e Belutti.

Quais são as lives de hoje e do fim de semana?

Nesta sexta-feira, uma das opções é para quem gosta de música eletrônica. A Noitada Live, com DJ Marcio Fernandes, começa às 19h. Uma hora depois, vêm Melim, Vintage Culture e Bhaskar.

O sábado traz quatro atrações. O Energia Pra Cantar, às 17h, conta com Jota Quest, Melim e Nando Reis. Às 20h, ocorrem duas lives, uma com o sertanejo de Marcos e Belutti e outra com os sambas de Leila Pinheiro. Amanhã, ainda tem Caetano Veloso com “Vai Ter Natal”, às 21h.

A programação de domingo começa de madrugada, à 1h30, com o Global Citizen Prize, premiação que dá destaque aos líderes e ativistas que ajudam comunidades vulneráveis pelo mundo. Entre os nomes aguardados estão John Leggend, Alessia Cara e Nick Jonas.

O fim de semana termina com música eletrônica, na Sunday Live com DJ Marcio Fernandes, às 12h. Depois, às 13h, é a vez do reggae do grupo Tribo de Jah, em comemoração aos 35 anos de carreira. Às 17h, mais um Energia Pra Cantar, desta vez com apresentações de Mart’nália, Xande de Pilares e Mumuzinho. Confira a programação completa:

Lives de sexta-feira (dia 18/12)

Noitada Live com DJ Marcio Fernandes – 19h (YouTube)

Zetra Vídeos (com Clara x Sofia como atração principal e participações especiais de Dona Jandira e Odilon Faria) – 20h (YouTube)

Dani Black – 20h (YouTube)

Melim, Vintage Culture e Bhaskar – 20h (YouTube)

Lives do sábado (dia 19/12)

Alok – 21h (Youtube)

Energia Pra Cantar (Jota Quest, Melim e Nando Reis) – 17h (YouTube)

Marcos e Belutti – 20h (YouTube)

Leila Pinheiro – 20h (YouTube)

Vai Ter Natal do Caetano Veloso – 21h (YouTube)

Lives de domingo (dia 20/12)

Global Citizen Prize (John Leggend, Alessia Cara, Nick Jonas e mais) – 01h30 (YouTube)

Sunday Live com DJ Marcio Fernandes – 12hs (YouTube)

Tribo de Jah 35 Anos – 13h (YouTube)

Energia Pra Cantar (Mart’nália, Xande de Pilares e Mumuzinho) – 17h (YouTube)