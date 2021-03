Lives hoje: veja a programação de shows para o feriadão

Com o agravamento da pandemia e a volta das medidas mais rígidas de proteção contra a Covid-19, os shows presenciais foram novamente adiados e cancelados. Mas, para ninguém ficar no tédio em casa, os artistas voltaram a fazer lives musicais, para a alegria dos fãs. Tem shows virtuais para todos os gostos, do sertanejo ao samba. Veja a agenda das lives de hoje e do fim de semana abaixo.

Lives hoje: quais são os destaques?

A sexta-feira começa com as apresentações virtuais do cantor Lula Queiroga, às 19h, e da cantora Adriana Moreira, às 21h.

No sábado, o destaque é de Marcos e Belutti. A dupla sertaneja se apresenta no sábado, em uma transmissão ao vivo no YouTube, às 17h. Mais tarde, a sambista Graça Braga entra ao vivo na plataforma às 21h.

O fim de semana termina com outra live de samba, de Bernadete, às 16h. Em seguida, às 17h, é a vez da cantora Adriana Sanches se apresentar virtualmente. Todas as apresentações serão transmitidas pelo YouTube.

Não acabou: na segunda-feira, Luan Santana faz um pocket show ao vivo em seu Instagram (@luansantana) com clássicos de sua carreira, em homenagem aos vestibulandos do Brasil. Na quinta-feira, primeiro de abril, a diversão fica por conta de Bruno & Marrone, às 21h.

Outros dois grandes nomes do sertanejo, Gusttavo Lima e Leonardo, farão um show virtual juntos no próximo sábado, às 20h, no YouTube.

Sexta-feira (26/03)

Lula Queiroga – 19h (YouTube)

Noitada Live com DJ Marcio Fernandes – 19h (YouTube)

Adriana Moreira canta Clementina de Jesus – 21h (YouTube)

ELETRIC MILES: Show de encerramento do CRIASOM – 20h (YouTube)

Sábado (27/03)

Marcos e Belutti – 17h (YouTube)

Nara Couto – 19h (YouTube)

Noitada Live com DJ Marcio Fernandes – 19h (YouTube)

Graça Braga canta D. Ivone Lara – 21h (YouTube)

Domingo (28/03)

Adriana Sanchez (Sanfonando) – 17h (YouTube)

Bernadete canta Jovelina Pérola Negra – 16h (YouTube)

Segunda-feira (29/03)

Luan Santana – 17h (Instagram)

Quinta-feira (01/04)

Bruno & Marrone – 21h (YouTube)

Sábado (03/04)

Gusttavo Lima e Leonardo – 20h (YouTube)

