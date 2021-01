Músicas 2021: músicas para começar o ano de forma positiva

O Ano Novo é uma boa época de ouvir músicas 2021 e celebrar o novo começo. E para isso, nada melhor do que reunir canções inspiradoras, que são indispensáveis.

Especialmente após o desafiador ano de 2020, com a pandemia. Assim, nessa primeira semana de 2021, ainda é tempo de celebrar o recomeço.

E essas músicas ajudam a um clima típico bastante típico para o início do ano. Ou seja, o momento das reflexões sobre o passado e planos para o futuro. E com um toque de esperança que todo mundo gosta nessa época.

De Belchior a Katy Perry, elaboramos uma lista nesse post músicas indispensáveis para comemorar o início de 2021. Portanto, essas são as melhores opções para ouvir iniciar um novo ciclo e colocar em sua playlist.

Veja a seguir a nossa lista com as músicas 2021 para você iniciar o seu ano de forma positiva. Acompanhe!

Músicas 2021 para ouvir na playlist – Internacionais

1. We Are The World – Michael Jackson e Lionel Richie

Começando com esse grande clássico dos anos 80, “We Are The World”, composta por Michel Jackson e Lionel Richie já ganhou várias versões famosas.

Mas todas com propósitos humanitários. Isso é inspiração na letra da canção, que nos lembra que somos todos responsáveis pelo presente e pelo futuro.

2. Firework – Katy Perry

Em 2016, Katy Perry conquistou as rádios com “Firework”, canção que celebra e relembra a importância da vida. E faz uma alusão aos fogos de artifícios serem as pessoas que tem o seu brilho. “Porque, querido, você é um fogo de artifício/Vá em frente, mostre o que você vale/Faça eles dizerem: Ah, ah, ah!/Enquanto você é atirado pelo céu/Baby, você é um fogo de artifício/ Vamos, deixe suas cores explodirem/Faça eles dizerem: Ah, ah, ah! Você vai deixar eles surpresos, surpresos, surpreso”, canta Perry.

2. New Year’s Day – U2

Clássico de Ano Novo, lançado em 1983, “New Year’s Day” da banda U2 aborda em seus versos sobre o Ano Novo. “Tudo está quieto no Dia de Ano Novo/Um mundo em branco está em andamento/Eu quero estar com você, estar com você noite e dia/Nada muda no Dia de Ano Novo/ No Dia de Ano Novo/Eu estarei com você de novo”.

3. Wind Of Change — Scorpions

Mais um grande clássico do rock, e uma das musicas 2021 perfeitas, Wind Of Change, da banda alemã Scorpions, fala sobre mudanças, inspirada nos novos tempos que atingiam a Europa após a queda do Muro de Berlim.

A canção, lançada em 1990, foi escrita por Klaus Meine, enquanto o Scorpions se apresentavam pela Alemanha Oriental. A coincidência é que a letra foi elaborada pouco antes de o muro ser derrubado, anunciando os ventos de mudança, como uma previsão.

Músicas 2021 – Nacionais

1. Sujeito de Sorte – Belchior

A música de 1976 é um verdadeiro hino para a passagem de ano. Em “Sujeito de Sorte”, Belchior canta a clássica frase “Ano passado eu morri, mas esse eu não morro”. Inspirador para 2021!

“E tenho comigo pensado Deus é brasileiro e anda do meu lado/E assim já não posso sofrer no ano passado/Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro/Ano passado eu morri mas esse ano eu não morro”, diz os versos da canção.

2. Até o Fim – Engenheiros do Hawaii

Lançada em 2003, a música “Até o Fim tem uma grande letra motivacional,. Assim, foi composta pelo vocalista Humberto Gessinger, no álbum “Dançando no Campo Minado”.

“Não vim até aqui para desistir agora”, é um verso ideal para ser cantado em uma época de começo de ano, com a renovação das esperanças.

3. Tente Outra Vez — Raul Seixas

Uma das canções mais lembradas de Raul Seixas, “Tente Outra Vez” é um verdadeiro hino de motivação . Lançada em 1975 no álbum “Novo Aeon”, portanto tem letra forte e inspira o ouvinte a não desistir dos seus objetivos.

E independente de sua crença ou fé o ano novo é um momento de acreditar na vida. E por isso vale ouvir esta obra de Raul Seixas. Assim, ele nos deixou uma bela mensagem sobre recomeços em Tente Outra Vez.

Assim, essa lista com músicas 2021 foi feita para inspirar você a ter um Ano Novo renovado e com esperanças. Que as letras melodias dessas canções estejam em sua playlist para ser a trilha sonora de dias motivados e inspiradores. Então coloque os fones de ouvidos e dê o play neste novo ano!