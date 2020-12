Novos cantores brasileiros: 5 nomes para ficar de olho em 2021

Os novos cantores brasileiros dominaram as playlists em 2020. De diversos gêneros, eles se destacaram como a nova leva de artistas da música nacional. E figuraram entre os artistas mais ouvidos do ano.

Mas se existe algo indiscutível é a qualidade e talento dos brasileiros em fazer música. Seja no samba, no sertanejo, no rock ou funk, diversos novos nomes estão entre as promessas para 2021.

Portanto, vale a pena ficar por dentro das novidades sonoras do Brasil. E pensando nisso, separamos os principais nomes que despontaram neste ano.

Assim, veja a seguir uma lista com os novos cantores brasileiros para ficar de olho em 2021.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Novos cantores brasileiros: saiba quem se destacou

Em 2020 eles se tornaram sucesso entre as playlists e rádios brasileiras. Conheça abaixo os novos cantores brasileiros que são promessas para 2021!

1. Dilsinho é destaque entre os novos cantores brasileiros

Dilsinho é destaque na nova geração do pagode brasileiro. Aos 28 anos o cantor chegou ao ranking dos artistas brasileiros mais ouvidos do Spotify em 2020. Inclusive, superou sertanejos famosos, como Marília Mendonça e Gusttavo Lima.

O álbum ao vivo “Open House” que também ganhou uma versão em DVD, impulsionou o sucesso do cantor. Assim, é um dos novos cantores brasileiros que vem conquistando o país com suas músicas autorais e carisma nos palcos.

Mas sua jornada na música não é recente. Começou a se apresentar aos 13 anos, tocando MPB e começou a compor suas primeiras obras. E foi esse talento que começou a lhe dar espaço no meio do samba e pagode do Rio de Janeiro.

Portanto, escreveu para grandes nomes como Thiaguinho, Alexandre Pires e Bom Gosto. E 2020 foi o ano de seu destaque não apenas na composição, mas também como cantor.

2. Os Barões da Pisadinha – Novos cantores brasileiros

A pisadinha foi um ritmo que conquistou os brasileiros em 2020. E os grandes responsáveis por isso foram Os Barões da Pisadinha. O grupo baiano se tornou um dos artistas mais ouvidos do ano no Spotify.

Basicamente, a pisadinha é influenciada por ritmos como o forró, o arrocha, o brega e o treme, que são grandes sucesso no Norte e Nordeste do Brasil.

A dupla Rodrigo Barão e Felipe Barão formou o grupo Os Barões da Pisadinha, em 2015 na cidade de Heliópolis, no interior da Bahia. Começaram a investir em sua divulgação no Norte e Nordeste, onde o ritmo fez sucesso imediato.

E quando começou a se projetar para outras regiões, como hit “Tá Rocheda”, a estratégia deu certo. Conquistou até o jogador Neymar, que ecoou o hit antes de uma partida do Paris Saint-Germain, em 2019.

3. Giulia Be

Gulia Be é uma das principais apostas de cantora influente da próxima geração da música brasileira. Começou sua carreir em 2018, cantando em ingl}Es.

Mas foi em 2020, com a febre do TikTok, que sua popularidade cresceu. A canção ” Menina solta” tem mais de 100 milhões reproduções no Spotify.

Com apenas 21 anos, a carioca lançou o EP “Solta” em 2020 e o hit “Não Era Amor” foi um dos destaques. E o dueto com Luan Santana “Inesquevível” ajudou a cantora a bombar nas plataformas digitais.

4. Novos cantores brasileiros: Mc Niack

O funkeiro Mc Niack também viu o sucesso decolar graças ao TikTok. Assim, o hit “Na raba toma tapão” ficou entre as mais tocadas do primeiro semestre.

Além disso, os vídeos curtos publicados por ele na rede social ajudaram na popularidade. Com o sucesso, Niack assinou contrato com a Kondzilla e emplacou mais um sucesso com a canção “Oh Juliana”. O hit o transformou no primeiro brasileiro nas listas da Billboard. Ele alcançou o 132º lugar na Global 200. E também um destaque entre os novos cantores brasileiros.

5. 5th Machine

Muitos consideram a banda paulista 5th Machine como a revelação do hard rock brasileiro. Em atividades desde 2013, foi em 2020 que deram um passo maior, lançando o álbum m “Back in Time”. O trabalho está disponível em todas as plataformas digitais.

O primeiro single “The Song of a Beggar”, foi lançado em julho, em formato de lyric vídeo, assim como o segundo, “The Wind”. A repercussão foi bastante positiva nas redes sociais. E o grupo também teve diversas citações na imprensa especializada em rock.

Devido à pandemia, a turnê nacional do grupo teve que ser adiada. Assim, a banda atualmente trabalha em novas composições. Todavia, em breve irão lançar o videoclipe da música “Mirros and Bones” nas plataformas digitais.