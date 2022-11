'Está na hora': Mariah Carey está pronta para o Natal; veja vídeo

Mariah Carey descongelou oficialmente e o hit “All I Want For Christmas Is You” vem aí

A cantora Mariah Carey, conhecida como “Rainha do Natal”, correu para as redes sociais no minuto em que o Halloween acabou quando ela deu as boas-vindas em 1º de novembro com um divertido vídeo sobre o início das festas de fim de ano.

A cinco vezes vencedora do Grammy, de 52 anos, compartilhou um clipe de 30 segundos em suas contas do Twitter e Instagram, no qual ela é vista andando de bicicleta com roupa de Halloween.

À medida que o calendário muda para 1º de novembro, Carey é vista instantaneamente vestida com uma roupa de Natal, enquanto a abertura de sua icônica faixa natalina “All I Want For Christmas Is You” toca ao fundo.

“Está na hora”, ela brinca no clipe , marcando oficialmente o fim da temporada assustadora e o início não oficial das comemorações natalinas.

A música de sucesso já voltou às paradas do iTunes Top 100 dos EUA apenas algumas horas depois da meia-noite.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariah Carey (@mariahcarey)

+ Playlist de Natal: 10 músicas para ouvir no dia 25 de dezembro

História de All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey

Desde o lançamento da música em 1994, "All I Want For Christmas Is You" rendeu a Carey mais de US$ 60 milhões, segundo estimativa do The Economist em 2017 .

O hino festivo de Mariah Carey está no topo das listas de músicas de Natal favoritas de muitas pessoas, mas quem o escreveu e como se tornou um clássico ao longo dos anos?

Mariah Carey escreveu a música, ao lado de seu parceiro de composição Walter Afanasieff.

Após o sucesso de seu álbum mais vendido de 1993, Music Box , Carey e sua equipe da Columbia Records pensaram em ideias para projetos futuros. Seu então marido, Tommy Mottola, chefe da gravadora da Columbia, Sony Music Entertainment, teve a ideia de fazer um álbum de Natal.

No entanto, havia temores de que não seria sensato lançar música de 'feriado' no auge de sua carreira, já que geralmente era o tipo de projeto a ser realizado no final da carreira em declínio de um músico.

Afanasieff disse mais tarde: "Naquela época, você não tinha muitos artistas com álbuns de Natal. Não era uma ciência conhecida naquela época, e não havia ninguém que fizesse novas e grandes músicas de Natal.

"Então nós íamos lançá-lo como uma espécie de dia a dia, 'Ei, você sabe, estamos lançando um álbum de Natal. Não é grande coisa.'"

'All I Want for Christmas Is You' foi gravada em agosto de 1994 e levou 15 minutos para ser composta.

Carey começou a decorar a casa que dividia com Mottola em Nova York com enfeites de Natal. Ao fazer isso, ela disse que sentiu que poderia capturar a essência do que estava cantando.

O casal de compositores criou os acordes, a estrutura e a melodia da música em apenas um quarto de hora: "Definitivamente não é 'O Lago dos Cisnes'", disse Afanasieff. "Mas é por isso que é tão popular - porque é tão simples e palatável!".

Assista ao vídeo original da música