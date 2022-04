Que horas começa o Grammy 2022 e onde assistir ao vivo e online

Transmitida ao vivo no dia 3 de abril, a cerimônia contará com apresentações de alguns dos maiores nomes da música.

Sempre quis assistir a um show com Lady Gaga, Billie Eilish, Lil Nas X, Brandi Carlile, Olivia Rodrigo e muito mais? Bem, você pode neste domingo, 3 de abril, quando o 64º Grammy Awards vai ao ar ao vivo. Mas Que horas começa o Grammy 2022? A premiação será na noite de hoje.

A menos que você seja um dos poucos sortudos na platéia em Las Vegas, onde o Grammy será realizado, então você terá que se contentar em assistir na TV ou na internet. Aqui está o que você precisa saber sobre sintonizar o Grammy de 2022 – incluindo as performances.

Que horas começa o Grammy 2022?

O 64º Grammy Awards será realizado no domingo, a partir das 21 horas e deve acabar por volta das 00h30, de acordo com o horário de Brasília.

A cerimônia foi adiada de sua data original de janeiro devido à pandemia. Comparado com a cerimônia socialmente distanciada do ano passado, realizada em um local ao ar livre, o Grammy Awards deste ano marcará um retorno à normalidade.

Normalmente realizado em Los Angeles ou Nova York, o Grammy Awards deste ano acontecerá em Las Vegas pela primeira vez.

A cerimônia será realizada no MGM Grand Garden Arena, onde aconteceu o Grammy Latino em 2021.

Trevor Noah, apresentador do “The Daily Show with Trevor Noah”, retornará para apresentar o Grammy pelo segundo ano consecutivo.

Além de saber Que horas começa o Grammy 2022, confira também onde assistir.

Como posso assistir ao Grammy?

O Grammy será transmitido ao vivo pelo canal por assinatura TNT, a partir das 21h, enquanto o canal E! Entertainment vai apresentar os looks do tapete vermelho a partir das 19 horas.

É possível assistir pela internet também.

TNT Go, serviço oficinal do canal;

O NOW, plataforma dos clientes da Claro, exibirá ao vivo, assim como o Vivo Play, aplicativo de vídeo da Vivo; Oi Play, serviço de streaming da Oi; e. o DirecTV Go.

Para completar, o canal da TNT no y\Youtube vai exibir um esquenta” com Gloria Groove e Letticia Munniz, às 20h30. Durante a premiação, especialistas comentarão as principais atrações.

Shows do Grammy 2022 hoje

Venha para os prêmios – fique para o show. Os prêmios Grammy de 2022 verão performances de muitos dos indicados. Entre os artistas? Lady Gaga, Billie Eilish, Finneas, Lil Nas X, Jack Harlow, Jon Batiste, HER, BTS, Brandie Carlile e Olivia Rodrigo.

Também espere ver Aymée Nuviola, Ben Platt, Billy Strings, Brothers Osborne, Carrie Underwood, Cynthia Erivo, J. Balvin, John Legend, Leslie Odom Jr., Maria Becerra, Maverick City Music, Nas, Rachel Zegler e Silk Sonic .

O Foo Fighters estava programado para se apresentar, mas não comparecerá mais ao show. Após a morte do baterista Taylor Hawkins, a banda cancelou todas as datas da turnê. A cerimônia do Grammy conterá uma homenagem a Hawkins.

Indicados ao Grammy 2022

Liderando os indicados estão Jon Batiste com 11; Justin Bieber, Doja Cat e HER com oito indicações cada; e Eilish e Rodrigo com sete. Abaixo, encontre indicações para alguns dos prêmios mais importantes.

Indicados ao Grammy de Gravação do Ano

“Ainda tenho fé em você” – ABBA

“Liberdade” – Jon Batista

“Eu me apaixono por você” – Tony Bennett e Lady Gaga

“Peaches” – Justin Bieber com Daniel Caesar e Giveon

“Bem na hora” – Brandi Carlile

“Kiss Me More – Doja Cat Apresentando SZA

“Mais feliz do que nunca” – Billie Eilish

“Montero (Me Chame Pelo Seu Nome)” – Lil Nas X

“Carteira de motorista” — Olivia Rodrigo

“Deixe a porta aberta” – Silk Sonic

Indicados ao Grammy de Álbum do Ano

“Nós somos” – Jon Batista

“Love for Sale” – Tony Bennett e Lady Gaga

“Justice (Triple Chucks Deluxe)” – Justin Bieber

“Planet Her (Deluxe)” – Doja Cat

“Mais feliz do que nunca” – Billie Eilish

“Back of My Mind”, ELA

“Montero” – Lil Nas X

“Azedo” – Olivia Rodrigo

“Evermore” – Taylor Swift

“Donda” – Kanye West

Indicados ao Grammy de Canção do Ano

“Bad Habits” – Fred Gibson, Johnny McDaid e Ed Sheeran, compositores (Ed Sheeran)

“A Beautiful Noise” – Ruby Amanfu, Brandi Carlile, Brandy Clark, Alicia Keys, Hillary Lindsey, Lori Mckenna, Linda Perry e Hailey Whitters, compositoras (Alicia Keys e Brandi Carlile)

“Carteira de Motorista” — Daniel Nigro e Olivia Rodrigo, Compositores (Olivia Rodrigo)

“Fight for You” – Dernst Emile Ii, HER e Tiara Thomas, compositores (HER)

“Mais feliz do que nunca” — Billie Eilish O’Connell e Finneas O’Connell, compositores (Billie Eilish)

“Kiss Me More” — Rogét Chahayed, Amala Zandile Dlamini, Lukasz Gottwald, Carter Lang, Gerard A. Powell Ii, Solána Rowe e David Sprecher, compositores (Doja Cat com Sza)

“Deixe a porta aberta” — Brandon Anderson, Christopher Brody Brown, Dernst Emile Ii e Bruno Mars, compositores (Silk Sonic)

“Montero (Call Me By Your Name)” – Denzel Baptiste, David Biral, Omer Fedi, Montero Hill e Roy Lenzo, compositores (Lil Nas X)

“Peaches” – Louis Bell, Justin Bieber, Giveon Dezmann Evans, Bernard Harvey, Felisha “Fury” King, Matthew Sean Leon, Luis Manuel Martinez Jr., Aaron Simmonds, Ashton Simmonds, Andrew Wotman Aand Keavan Yazdani, compositores (Justin Bieber apresentando Daniel César e Giveon)

“Right on Time” – Brandi Carlile, Dave Cobb, Phil Hanseroth e Tim Hanseroth, compositores (Brandi Carlile)

Indicados ao Grammy de Melhor Artista Revelação

Aroj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

Finneas

Animais de vidro

Café da manhã japonês

O garoto Laroi

Arlo Parks

Olivia Rodrigo

Saweetie