A música que mudou o rumo do rock, colocou o grunge no centro da cultura pop e transformou o Nirvana em uma das maiores bandas de sua geração voltou a ser reconhecida como um dos maiores símbolos da década de 1990. “Smells Like Teen Spirit”, faixa que abre o álbum Nevermind, foi eleita a melhor música dos anos 90 em um ranking da revista americana Rolling Stone, que reuniu 200 canções do período.

A escolha reafirma o peso de uma composição que ultrapassou as fronteiras do rock alternativo e marcou uma virada na indústria musical. Com guitarras distorcidas, versos de aparente desinteresse e um refrão explosivo, a música de Kurt Cobain se tornou um hino para jovens que não se identificavam com o rock excessivamente produzido e com a estética dominante dos anos 1980.

Na avaliação da Rolling Stone, a faixa representa uma ruptura com as regras estabelecidas, uma música capaz de desafiar o que se esperava do rock e transformar a energia crua de quatro acordes em um fenômeno mundial. A publicação também destaca que, décadas depois, o desafio presente na voz de Cobain continua atual: sonhar mais alto, exigir mais e não aceitar passivamente o mundo ao redor.

Qual a história da música Smells Like Teen Spirit?

Lançada em 1991, “Smells Like Teen Spirit” foi o primeiro single de Nevermind, segundo álbum de estúdio do Nirvana. A faixa também foi escolhida para abrir o disco, uma decisão que ajudou a apresentar ao público a identidade sonora que levaria a banda de Seattle ao topo das paradas.

Na época, Kurt Cobain, Krist Novoselic e Dave Grohl não imaginavam que o álbum ultrapassaria as expectativas comerciais da gravadora. A intenção era alcançar as metas de vendas e garantir que o grupo tivesse dinheiro para continuar trabalhando. O resultado, porém, foi muito maior: Nevermind mudou a direção do rock e fez do Nirvana a voz de uma geração.

O disco, que traz na capa a imagem de um bebê nadando em direção a uma nota de dólar, também reúne outras músicas que se tornaram clássicos, como “Come as You Are”, “In Bloom”, “Lithium” e “Polly”. Ainda assim, foi a faixa de abertura que ajudou a transformar o álbum em um fenômeno mundial.

A combinação entre versos contidos, explosões de guitarra e um refrão que parecia traduzir a inquietação juvenil criou uma identidade que contrastava com parte do rock popularizado durante os anos 1980. O grunge, com sua sonoridade mais crua e menos preocupada com a aparência de perfeição, ganhou espaço nas rádios, na MTV e entre jovens de diferentes países.

E vamos além nessa história. A origem musical de “Smells Like Teen Spirit” tem relação com a admiração de Kurt Cobain pelo Pixies, banda que ajudou a popularizar uma dinâmica baseada na alternância entre momentos suaves e explosões de volume. A estrutura de versos mais contidos e refrões intensos presente na música do Nirvana segue essa lógica, mas ganha personalidade própria com o riff de guitarra e o ritmo característico.

A composição utiliza uma sequência de quatro acordes, recurso aparentemente simples que se tornou uma das marcas da faixa. O diferencial está na maneira como eles são tocados, na repetição do riff e na construção da tensão até a entrada do refrão. O resultado é uma música que parece direta e despretensiosa, mas possui uma dinâmica capaz de transformar a energia do ouvinte.

Um registro descoberto posteriormente também trouxe novas pistas sobre o processo criativo de Cobain. Uma gravação de um show do Nirvana em 1990, durante uma pausa para afinação, mostra o músico tocando um acorde de F com um ritmo semelhante ao que seria utilizado na abertura de “Smells Like Teen Spirit”.

O trecho é considerado um dos registros mais antigos conhecidos de uma ideia musical que, meses depois, se transformaria no single. A gravação indica que partes da composição já estavam sendo experimentadas antes da primeira apresentação pública conhecida da música, realizada em abril de 1991, no OK Hotel, em Seattle.

O que significa o nome ‘Smells Like Teen Spirit’?

Apesar das inúmeras interpretações sobre o significado da letra, a origem do título tem uma história menos complexa do que muitos fãs podem imaginar. A expressão surgiu depois de uma noite entre Kurt Cobain e Kathleen Hanna, cantora e integrante da banda punk Bikini Kill.

Hanna e Cobain faziam parte do mesmo círculo musical em Seattle e tinham amigos em comum, incluindo TTobi Vail, baterista do Bikini Kill, havia namorado Cobain, e Kathleen Hanna também era próxima do músico. Em uma ocasião, depois de uma noite de bebedeira, Hanna foi ao apartamento de Kurt e escreveu na parede a frase “Kurt smells like Teen Spirit”.

A expressão fazia referência ao desodorante Teen Spirit, usado por Tobi Vail. Naquele momento, Hanna estava fazendo uma brincadeira com o fato de Kurt ter o cheiro do produto da namorada. Cobain, no entanto, interpretou a frase como algo que poderia funcionar como título de uma música.

Meses depois, ele procurou Hanna e perguntou se poderia usar a expressão em uma composição. Ela autorizou, sem imaginar que aquelas palavras se tornariam o título de um dos maiores sucessos da história do rock.

A escolha também contribuiu para o caráter enigmático da música. O título parecia carregar uma mensagem sobre juventude, rebeldia e identidade, embora sua origem tivesse sido uma brincadeira entre amigos.

Como o Nirvana alcançou o sucesso mundial?

O lançamento de “Smells Like Teen Spirit” e de Nevermind, em setembro de 1991, mudou a trajetória do Nirvana. O videoclipe, ambientado em um ginásio escolar com estudantes e líderes de torcida em uma atmosfera caótica, ganhou espaço na MTV e ajudou a levar a banda para além do circuito alternativo.

A música passou a tocar em rádios de diferentes países, enquanto o álbum conquistava novos públicos. Em janeiro de 1992, Nevermind chegou ao primeiro lugar da Billboard 200, ultrapassando Dangerous, de Michael Jackson, e consolidando o sucesso comercial do grupo.

O crescimento foi rápido. Cobain, que não tinha interesse em se tornar uma estrela convencional, passou a ser tratado como um dos principais representantes de uma geração. A fama, porém, trouxe uma pressão que o músico enfrentava com desconforto. O sucesso comercial contrastava com a postura artística e pessoal de alguém que nunca pareceu interessado em seguir os padrões da indústria.

Mais de três décadas depois, “Smells Like Teen Spirit” continua presente em listas de melhores músicas, trilhas sonoras, filmes e referências culturais. A faixa não ficou restrita ao público que acompanhou o Nirvana nos anos 1990 e alcançou novas gerações que passaram a conhecer o grupo por meio de plataformas digitais.

A força da música está também na maneira como ela expressa insatisfação sem apresentar respostas fáceis. A letra, marcada por ironia, frases aparentemente desconexas e uma sensação de inquietação, permite diferentes interpretações. A sonoridade, por sua vez, transforma essa ambiguidade em energia, com um refrão que convida a cantar mesmo sem compreender completamente o que Cobain pretendia dizer.

A Rolling Stone considera que a música continua representando um desafio ao público, uma convocação para não se conformar com aquilo que parece inevitável. A faixa não apenas simbolizou a chegada de uma nova década no rock, mas ajudou a abrir espaço para outras bandas, estilos e formas de expressão.

Qual é a posição de ‘Smells Like Teen Spirit’ no ranking da Rolling Stone?

A publicação colocou “Smells Like Teen Spirit” no topo pela capacidade de transformar o rock, desafiar padrões e representar uma mudança cultural que ultrapassou o universo musical. O reconhecimento reforça o legado do Nirvana e de Kurt Cobain, cuja obra continua sendo referência para artistas e ouvintes décadas após o lançamento.

Além do Nirvana, o top 10 da Rolling Stone reúne nomes do hip-hop, R&B, punk e britpop. Blackstreet, The Notorious B.I.G., Missy Elliott, Aaliyah e Pulp aparecem entre os artistas que ocuparam as primeiras posições.