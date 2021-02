Trap: veja os principais hits do gênero que está em alta

O trap está em alta em 2021! Subgênero do hip hop, o estilo musical é um dos que mais cresce no Brasil atualmente. E também é responsável por revelar grandes nomes da indústria musical. Assim, o estilo segue emplacando hits no topo das paradas de streamings.

E quem quer fazer sucesso no cenário musical aposta no gênero. Este que mostrou com grande potencial para revelar novos talentos.

O gênero trap se originou na década de 2000 com DJ Paul no sul dos Estados Unidos. E ele ganhou popularidade em meados de 2007 com o surgimento de vários grupos de rap e rappers como Gucci Mane, OJ da Juiceman e produtores como Drumma Boy, Shawty Redd e DJ Zaytoven.

História do trap

Combinando o uso de sintetizadores, melodias desalinhadas e novas onomatopeias, esta variação do rap se inspira em outros ritmos. Como usar os arranjos da música eletrônica, deixando as músicas mais dançantes.

Mas assim como o rap, o trap carrega em sua letras versos sobre a desigualdade social e a violência. Contudo, trata a realidade de forma mais crua e também aborda experiências pessoais, drogas e ostentação.

A palavra trap, em tradução literal significa armadilha. Ela também pode ser utilizada como uma gíria, sobre lugares perigosos dominados por traficantes.

Assim, essa expressão é bastante utilizada no sul dos Estados Unidos. A região é considerada o berço do trap e sofre com os altos índices de desigualdade social.

Ainda assim, levou mais algum tempo para que o gênero se tornasse popular. Ali por 2012, DJs e produtores começaram um movimento dentro da cena eletrônica, incorporando aspectos do trap em suas faixas e experimentando distorções estranhas e arrojadas.

Entre eles, estavam Diplo e Baauer, que lançaram o viral Harlem Shake e dali para frente nada mais foi o mesmo.

A trap house despertou os olhares para a fonte original (rap e o hip hop) e assim nomes que antes eram apenas conhecidos na cena local passaram a conquistar o grande público.

Principais hits trap nacional 2021

O ano de 2020 foi um grande revelador de talentos do trap no Brasil em em 2021 não será diferente! Existem muitos nomes que são apostas para decolar e escrever seu nome na história.

Veja abaixo uma lista com os hits que bombaram no trap brasileiro e conheça um pouco mais sobre esses artistas.

Paypal – Teto

O jovem rapper Teto foi uma das grandes descobetas da internet. O artista ficou famoso por causa das prévias que postava no YouTube. Entretanto, muitas pessoas o conheceram com “Paypal”, música que viralizou no Tik Tok.

Portanto, 2021 chegou com tudo para o cantor, que fechou contrato com a produtora 30PRAUM, do consolidado Matuê. Os dois juntos estão trabalhando no som “M4”, que está no top 20 do chart do Spotify, com mais de 17 milhões de execuções.

Ashley Banks – Cristal

O clima da série “Um Maluco no Pedaço” foi revivido pela gaúcha de Porto Alegre, Cristal. A versão brasileira da família da jovem Ashley Banks protagoniza o clipe recém lançado da nova aposta do trap.

Assim, Cristal foi quebrando todas regras sua carreira embora seja recente, sua caminhada e mentalidade a fizeram dar grandes passos, como estar gravar feat com Djonga, um dos maiores nomes da cena do rap nacional.

Com seis singles lançados, suas visualizações já somam 900 mil. Revelada no Slam, suas poesias dialogam sobre racismo, vivências, força e futuro, ela está na frente.

Nike Bolha – DANZO

Danzo, artista da Label Records selo musical da Boogie Naipe não é novo na cena trap. Embora sua carreira já esteja em desenvolvimento, foi em 2021 que ela deu um salto maior, com “Nike Bolha”. A canção, lançada em 2019 criou expectativa de um novo EP ou um álbum é de brilhar os olhos. O artista já participou de projetos com grandes nomes do trap nacional como: Yunk Vino e Kyan.

BB – Vix Russel