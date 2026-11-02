Nathalia Gadelha: quem era a brasileira copiloto de 20 anos que morreu em queda de avião nos EUA

Nathalia Gadelha: quem era a brasileira copiloto de 20 anos que morreu em queda de avião nos EUA

A queda de um jatinho particular na Flórida, nos Estados Unidos, terminou com nove pessoas mortas e trouxe uma história que chamou a atenção pela trajetória de uma das vítimas. A copilota Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 anos, tinha família brasileira e havia conquistado a licença para pilotar aeronaves ainda na adolescência.

O acidente aconteceu no domingo (1º), no condado de Palm Beach. O avião, um Learjet 60, caiu em uma área residencial e explodiu após atingir o solo. Todas as nove pessoas que estavam a bordo morreram.

Nathalia foi identificada pela família como uma das vítimas. Segundo informações divulgadas pela imprensa americana, a jovem trabalhava como copilota e tinha o sonho de construir carreira na aviação.

Brasileira conquistou licença de piloto aos 17 anos

A paixão de Nathalia pela aviação começou cedo. Em setembro de 2023, quando tinha apenas 17 anos, ela conseguiu a licença de piloto privado, enquanto ainda cursava o ensino médio na West Boca Raton Community High School, na Flórida.

A formação aconteceu por meio da Academia de Aviação, programa ligado ao Distrito Escolar do Condado de Palm Beach, que oferece treinamento para estudantes interessados em seguir carreira no setor aeronáutico.

Na época, Nathalia chamou a atenção por conseguir pilotar aeronaves antes mesmo de ter idade para tirar a carteira de motorista.

Em uma entrevista concedida durante a adolescência, a jovem chegou a brincar com a situação. Ela contou que, quando as pessoas questionavam sua habilidade para dirigir, respondia que sabia pilotar aviões.

Depois de concluir o ensino médio, Nathalia continuou investindo na carreira. Ela passou por treinamentos especializados e buscava avançar na formação profissional para trabalhar com voos comerciais e aeronaves particulares.

Como aconteceu a queda do avião na Flórida?

O acidente envolveu um Learjet 60 que havia decolado de Austin, no Texas, com destino a North Eleuthera, nas Bahamas.

A aeronave caiu por volta das 12h50, no horário local, em uma região próxima a Greenacres, no condado de Palm Beach. O impacto provocou uma explosão e deixou uma cratera nas proximidades de uma via.

Gravações da comunicação entre a tripulação e o controle de tráfego aéreo revelaram momentos de tensão antes da tragédia.

Durante o voo, os pilotos relataram turbulência e formação de gelo na aeronave. Em seguida, solicitaram autorização para ganhar altitude, mas o avião começou a perder altura rapidamente.

A tripulação declarou emergência e tentou informar o controle aéreo sobre a situação. Em um dos momentos registrados, um dos pilotos alertou que a aeronave estava descendo em velocidade extrema.

As comunicações terminaram pouco antes da queda.

Nove pessoas morreram no acidente

As autoridades americanas confirmaram a morte dos nove ocupantes do jatinho. O acidente mobilizou equipes de emergência e provocou danos na região onde a aeronave atingiu o solo.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, classificou a ocorrência como uma tragédia. Não havia relatos imediatos de mortes ou feridos em terra.

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) investigam o caso.

As condições meteorológicas, os relatos de gelo e turbulência e os dados registrados durante o voo estão entre os elementos que poderão ajudar a esclarecer o que provocou a queda.

Até o momento, as autoridades não divulgaram uma conclusão sobre as causas do acidente.