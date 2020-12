Assaltos no Brasil: relembre quais foram os maiores roubos no país

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Duas noites seguidas de assalto em dois municípios do Brasil chocaram a população. Em Criciúma (SC) e Cametá (PA) criminosos assaltaram agencias do Banco do Brasil e fizeram os moradores de reféns para se proteger da polícia. Contudo, o país já vivenciou outros momentos de roubos memoráveis na história, pode ser que algum desses atos recentes entrem para a lista futuramente.

Confira, portanto, os maiores assaltos e roubos que aconteceram no Brasil.

Roubo no Banco Itaú na Av. Paulista, o maior do Brasil

Valor roubado: R$ 500 milhões

No ano de 2011, o maior roubo da história do Brasil aconteceu na Avenida Paulista em São Paulo, no Banco Itaú. Estima-se que os assaltantes roubaram cerca de 500 milhões de reais na madrugada do dia 28 de agosto.

A quadrilha conseguiu desligar as câmeras de segurança durante o ato, que durou, em média, 10 horas. Os assaltantes arrombaram 170 cofres que continham dinheiro, joias e outros objetos de valor pertencentes a clientes do banco.

Contudo, o crime só foi descoberto pelas autoridades locais e pela instituição bancária oito dias depois.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Durante investigações, alguns criminosos foram presos, acusados de participação no crime, entre eles o líder da operação, João Paulo Santos.

Assalto ao Banco Central em Fortaleza

Valor roubado: R$ 167,7 milhões

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Na madrugada do dia 7 de agosto de 2005, uma quadrilha realizou o segundo maior roubo do Brasil, em Fortaleza, no Ceará. Os criminosos invadiram o local e roubaram cerca de 164 milhões de reais. O roubo só foi percebido no dia 8 de agosto.

Para realizar o assalto, o grupo passou três meses para construir um túnel de 75 metros entre uma casa usada como sede e a agência bancária.

A quantia foi toda roubada em dinheiro vivo, com cédulas de R$ 50. A pilha de notas roubadas chegaria a uma altura de 33 metros.

Após as investigações, pelo menos 100 pessoas foram denunciadas por participação e vários suspeitos foram presos. Apenas cerca de 60 milhões de reais foram recuperados na ação.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Assalto no Aeroporto de Guarulhos

Valor roubado: R$ 110 milhões

Em setembro de 2019, um grupo com oito homens conseguiu assaltar o Aeroporto Internacional de Guarulhos e roubar 718,9kg quilos de ouro, o equivalente a 110 milhões de reais. O assalto durou cerca de dois minutos, os assaltantes saíram do local com reféns, que mais tarde foram liberados. Não houve mortes ou feridos durante a ação.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A polícia estima um total de 14 pessoas envolvidas, seis delas já foram detidas, incluindo o suposto mentor do crime, Francisco Teotônio da Silva Pasqualini, conhecido como velho. Contudo, não se sabe onde está todo o ouro que foi roubado do aeroporto.

Assalto a Prosegur em Ribeirão Preto

Valor roubado: R$ 50 milhões

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Em julho de 2016, um grupo com cerca de 20 homens conseguiu assaltar uma a empresa de transporte de valores, Prosegur, na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Durante a fuga, os criminosos participaram de uma troca de tiros com a polícia rodoviária e mataram um policial.

Do total levado pela quadrilha, a polícia recuperou R$ 200 mil e prendeu quatro pessoas.

Roubo ao Banco do Brasil em Botucatu

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Valor roubado: R$ 2 milhões

Em julho deste ano, uma quadrilha conseguiu assaltar um Banco do Brasil na cidade de Botucatu, interior de São Paulo. O grupo estava armado com fuzis e metralhadoras e pode ter sido composto por integrantes do PCC.

Na ocasião, os criminosos conseguiram fugir com R$ 2 milhões. Segundo a Polícia Civil, o valor total do roubo era de R$ 3,6 milhões, dos quais R$ 1,6 milhão foi recuperado pelas equipes.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A operação terminou com um membro da quadrilha morto e dois policiais feridos. Não há relatos de reféns feridos ou mortos.