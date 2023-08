Quais são os 10 carros mais roubados em São Paulo em 2023?

Um levantamento da empresa de rastreamento veicular Ituran divulgou quais são os carros mais roubados em São Paulo no 1º semestre de 2023. O estudo é baseado no balanço da Secretaria da Segurança Pública do governo paulista e mostra um aumento de 13,5% na criminalidade em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são do UOL.

Carros mais roubados em São Paulo no 1º semestre de 2023

O relatório de carros mais roubados na região metropolitana de São Paulo, entre janeiro e junho, é liderado pela Volkswagen, seguido por carros da Chevrolet e Fiat.

1 - Volkswagen Gol: 1.835 roubos ou furtos

2 - Chevrolet Onix: 1.707 roubos ou furtos

3 - Fiat Uno 1.701 roubos ou furtos

4 - Chevrolet Corsa 1.554 roubos ou furtos

5 - Hyundai HB20 1.435 roubos ou furtos

6 - Ford Ka 1.411 roubos ou furtos

7 - Fiat Palio 1.285 roubos ou furtos

8 - Volkswagen Fox 1.017 roubos ou furtos

9 - Fiat Argo 1.000 roubos ou furtos

10 - Renault Sandero 739 roubos ou furtos

Veículos mais vendidos em 2023

Um levantamento divulgado pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) revelou os modelos mais vendidos no primeiro semestre de 2023. Os preços foram baseados na tabela Fipe de agosto

1º – Chevrolet Ônix (GM): R$ 83.512,00

2º – Volkswagen Polo: R$ 79.400,00

3º – Chevrolet Ônix Plus (GM): R$ 95.619,00

4º – Hyundai HB20: R$ 82.982,00

5º – Volkswagen T-Cross: R$ 140.521,00

6º – Fiat Argo: R$ 75.010,00

7º – Fiat Mobi: R$ 62.653,00

8º – Jeep Compass: R$ 192.119,00

9º – Hyundai Creta: R$ 114.010,00

10º – Chevrolet Tracker (GM): R$ 126.177,00

Veja como fazer um boletim de ocorrência.