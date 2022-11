Assistir ao jogo da Austrália x Dinamarca na Copa do Mundo hoje, quarta-feira (30/11)

A Austrália terá uma última chance de avançar para a fase eliminatória da Copa do Mundo da FIFA 2022 quando enfrentar a Dinamarca, rival do Grupo D, na quinta-feira (1º de dezembro).

Os Socceroos começaram sua campanha na Copa do Mundo de futebol com uma derrota por 4 a 1 para a França antes de se recuperar para derrotar a Tunísia por 1 a 0 no sábado (26 de novembro).

Agora, eles enfrentarão a Dinamarca no que é, na verdade, um playoff para as oitavas de final, com o vencedor do jogo se juntando à França, líder do Grupo D, na próxima fase do torneio.

Se a Austrália empatar com os dinamarqueses, o time de Down Under ainda seguirá em frente, desde que a Tunísia perca para a França.

Aqui está tudo o que você precisa saber para assistir à partida na TV ou online via transmissão ao vivo.

A que horas começa o jogo da Austrália x Dinamarca?

Austrália e Dinamarca começarão no Al Janoub Stadium em Al Wakrah às 18:00, horário local (horário padrão da Arábia, UTC+3) em 30 de novembro.

Para os telespectadores brasileiros seão 12h (meio-dia do horário de Brasília)

Como assistir Austrália x Dinamarca ao vivo na Copa do Mundo FIFA 2022

O jogo desta quarta-feira terá transmissão vivo no SporTV (TV fechada e paga), Globoplay, GE e FIFA (online e de graça)

No Globoplay, os torcedores só precisam criar uma conta, que requer apenas detalhes básicos e nenhuma informação de cartão de crédito, e poderão assistir a qualquer jogo da Copa do Mundo de que gostem ao vivo e gratuitamente em seu dispositivo preferido.

Este confronto do Grupo D não será exibido pela Rede Globo, que estará exibindo Tunísia x França.

With his son watching from the stands, Mitchell Duke did both his family and nation proud today as Australia secured the 1-0 win! 🇦🇺 The Socceroos number 15 is your @Budweiser Player of the Match 👊 🇹🇳 #TUNAUS 🇦🇺 #POTM #YoursToTake #Budweiser pic.twitter.com/TcECWQUDxk — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 26, 2022



Quem o Brasil pega nas oitavas de final da Copa do Mundo

Austrália fatos rápidos

Ranking mundial atual da FIFA: 38

títulos da Copa do Mundo: 0

participações na Copa do Mundo: 5

Como se classificou: Qualificado da AFC através dos playoffs intercontinentais

Treinador: Graham Arnold

Principais jogadores: Mathew Ryan, Aaron Mooy, Mathew Leckie

Dinamarca fatos rápidos

Ranking mundial atual da FIFA: 10

títulos da Copa do Mundo: 0

participações na Copa do Mundo: 5

Como se classificou: Qualificado automaticamente da UEFA (Grupo F)

Treinador: Kasper Hjulmand

Principais jogadores: Kasper Schmeichel, Simon Kjaer, Christian Eriksen