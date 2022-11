Como assistir jogos da Copa do Mundo ao vivo grátis pela TV e celular

A Copa do Mundo do Catar é a 22ª edição do maior evento de futebol do planeta. Trinta e duas seleções disputam a desejada taça dourada em fase de grupos e a fase eliminatória. Mas no Brasil tem como assistir jogos da Copa do Mundo ao vivo grátis? Confira o guia que o portal DCI preparou para o torcedor ficar por dentro do torneio.

Como assistir jogos da Copa do Mundo ao vivo grátis na TV?

FICHA RÁPIDA:

Como assistir Copa na TV aberta: Globo

Como assistir a Copa do Mundo na TV paga: SporTV

Tem que pagar para assistir a Copa: Na Globo não, no SporTV apenas assinantes tem acesso

De graça, os jogos da Copa do Mundo do Catar serão transmitidos na GLOBO, na TV aberta para todos os lugares do Brasil ao vivo.

É isso mesmo o que você leu torcedor, a emissora vai transmitir 56 dos 64 jogos da Copa do Mundo DE GRAÇA para todos os estados do Brasil. Como na terceira e última rodada da fase de grupos serão dois jogos simultaneamente no mesmo horário, a emissora não tem como transmitir os dois ao mesmo tempo.

Os narradores responsáveis pela Copa do Mundo na TV Globo são Galvão Bueno, com os jogos da Seleção, além de Cléber Machado, Luis Roberto, Gustavo Villani e Renata Silveira. Entre os comentaristas estão Diego Ribas, Paulo Nunes, Caio Ribeiro, Roger Flores e Ana Thais Matos.

Mas se você é assinante, dá para assistir também no SporTV, disponível somente em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Como assistir jogos da Copa do Mundo de graça online?

FICHA RÁPIDA:

Como assistir Copa do Mundo online: GloboPlay, FIFA+, portal GE e canal do Casimiro

Tem que pagar para assistir a Copa: Não, em nenhuma das opções

Onde dá para assistir: No celular, tablet, computador e até na smartv

Se você é o tipo de torcedor que gosta de assistir os jogos de futebol no celular, pode comemorar porque a Copa do Mundo do Catar será transmitida nas plataformas do GloboPlay, FIFA+, além do portal GE e nos canais do Casimiro ao vivo e de graça.

Cada uma das opções citadas está disponível de graça para o torcedor. Quer entender como? Confira as opções e como funciona cada uma delas.

GloboPlay

A primeira opção que o torcedor tem para assistir aos jogos da Copa do Mundo de graça e online é através a plataforma GloboPlay. Quem não é assinante pode acompanhar no aplicativo do celular, tablet, computador ou smartv de qualquer lugar do Brasil apenas com o cadastro no site da Globo.

Tudo o que você precisa fazer é acessar o site (www.globoplay.globo.com), se cadastrar na Conta Globo com email e senha, clicar em "Agora na TV" e escolher a opção Globo na programação. Você terá o conteúdo da emissora de graça em seu aplicativo.

Portal GE

A maneira mais simples e rápida de assistir aos jogos da Copa do Mundo pelo celular ou computador é através do portal GE (www.ge.globo.com). É só acessar o site de notícias da Globo e escolher qual partida o torcedor quer assistir.

FIFA+

A grande novidade da temporada é o FIFA+, serviço de streaming da entidade de futebol. Como a plataforma ainda não foi lançada oficialmente, a FIFA decidiu presentear os torcedores brasileiros com a transmissão gratuita de todos os 64 jogos da Copa de graça.

Sinal aberto total, o torcedor só precisa acessar o site (www.fifa.com), se cadastrar com email, nome completo e data de nascimento e escolher a partida que vai assistir.

Canal do Casimiro

Se você é fã do Casimiro, o maior streamer do Brasil, saiba que pode acompanhar também os jogos da Copa do Mundo ao vivo e de graça no canal do jornalista. Sempre com um jogo por dia, o canal retransmite as partidas da Copa com narração, os comentários do Cazé e informações direto do Catar.

Dá para assistir no canal do Youtube ou também na Twitch, no canal do Casimito.

Quais países disputam a Copa do Mundo do Catar?

Nos mais diferentes continentes do mundo, trinta e duas seleções garantiram o passaporte para o grande baile do futebol no Catar, entre novembro e dezembro.

Por um mês, os torcedores vão presenciar a briga mais intensa dentro de campo pela vitória até a grande final da temporada, marcada para 18 de dezembro.

França, Brasil, Espanha, Argentina, Inglaterra e Holanda são os favoritos na competição. Confira os grupos da Copa do Catar em 2022.

Grupo A: Catar, Equador, Senegal, Holanda

Grupo B: Inglaterra, Irã, EUA, País de Gales

Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia

Grupo D: França, Austrália, Dinamarca, Tunísia

Grupo E: Espanha, Costa Rica, Alemanha, Japão

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia

Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões

Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai, Coreia do Sul

Para não perder nenhum lance da Copa do Mundo do Catar, confira a tabela de jogos COMPLETA que o portal DCI preparou para você.

